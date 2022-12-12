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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
12 декабря 2022 10:56
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
902
21
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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11  комментариев
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27k
Ego sum qui sum Час назад
Комментарий к фото
10 часов по кошачьим меркам легкий пересып
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1k
Злодей 3 минуты назад
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звук детства
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26k
Киры4 40 минут назад
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Не достанет.
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1k
алексей 43 минуты назад
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Побуду душнилой
Задумка хорошая , но нет - khanty-mansiysk
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26k
Киры4 47 минут назад
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Или лопата хррррррррр,хрррррррр,хрррррррр.
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1k
Александр Потёмкин Час назад
Комментарий к фото
Патамушта "Мурлокотам", "Тварь", "Куда-сука-хули-мяу"!!!

Но, бл@, я ж сам её с помойки притащил... Уже 9-ый год "терплю"...
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5k
sedoisever Час назад
Комментарий к фото
Никогда не думал, что хрустящий до звона звук снега под ногами можно обозначить, как "фить-фить..." )
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