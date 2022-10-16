FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6849 постов • 753 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Михаил Козаков и его жёны: одна сбежала к Роберту де Ниро, а другая обобрала до нитки

Михаил Козаков и его жёны: одна сбежала к Роберту де Ниро, а другая обобрала до нитки

Автор:
16 октября 2022 10:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   жены   михаил козаков   отношение   роль   семья   судьба   фото   
1437
6

14 октября 1934 года родился талантливый актёр и блестящий режиссёр Михаил Козаков. Он обладал несомненной харизмой и умел привлекать внимание женщин. В его жизни было много ярких романов, а в ЗАГСе он успел побывать целых пять раз. Говорил, что женится, потому что не может переносить одиночество...


Грета Таар

×
×

Свою первую любовь будущий актёр повстречал в стенах ленинградской школы «Петришуле». Одноклассница-эстонка Грета Таар пленила сердце молодого Козакова, и едва получив работу, он решил жениться. Влюблённые сыграли свадьбу, а вскоре на свет появились дочь Катерина и сын Кирилл. Однако полностью посвятить себя семье Козаков оказался не готов — гулял на стороне, меняя пассий как перчатки. Грета терпела измены мужа десять лет, но в конце концов не выдержала и подала на развод. Их дочь Катерина выросла и избрала для себе профессию филолога, сын Кирилл пошёл по стопам отца и стал актёром.


Медея Берелашвили

В холостяках Михаил Козаков ходил недолго. Вскоре у актёра вспыхнули неподдельные чувства к грузинской художнице из знатного рода Медее Берелашвили. Они были знакомы совсем недолго, но страсть привела их к алтарю. По всем традициям состоялась свадьба и даже венчание, но поговаривали, что влиятельные родственники невесты не одобрили её выбор. В браке родилась дочь Манана, которая впоследствии стала знаменитой актрисой в родной Грузии. Этот союз оказался недолговечным: супруги не смогли наладить общий быт и развелись.


Регина Быкова

Очередную неудачу на личном фронте Козаков пытался заглушить алкоголем. Вернуться к нормальной жизни ему помогла переводчица Регина Быкова, с которой актёр узаконил отношения почти сразу после второго развода. Регина оказалась мудрой женщиной, которая стоически терпела сложный характер мужа и прощала ему измены. Смогла простить даже бурный и скандальный роман с Анастасией Вертинской, завязавшийся на съёмках «Безымянной звезды». Они прожили вместе 18 лет, когда друг семьи Роберт де Ниро пригласил супругов к себе в США. По общему решению Регина поехала первой — и больше не вернулась. Спустя три месяца после её отъезда Козаков получил по почте заявление о разводе.


Анна Ямпольская

Побег третьей супруги стал для Михаила Козакова тяжёлым ударом: он не мог вынести, что его бросили. Вновь вернулись проблемы с алкоголем, преодолеть которые актёру помогла старая схема — он в который раз женился. Четвёртой избранницей мэтра стала актриса Анна Ямпольская, которая была младше на 25 лет. После свадьбы Анна оставила карьеру актрисы и посвятила себя мужу и детям — сыну Мише и дочке Зое. Вся чета Козаковых переехала в Израиль, где они вместе прожили долгие годы. Казалось, знаменитый режиссёр наконец нашёл тихую семейную пристань, но спустя 14 лет пара удивила всех заявлением о разводе. Впоследствии Козаков признавался, что жалел о таком решении.


Надежда Седова

Будучи уже довольно пожилым мужчиной, всё ещё официально женатым на четвёртой супруге, Михаил Козаков не оставил давних привычек. 72-летний актёр закрутил роман с 19-летней поклонницей, с которой познакомился на гастролях в Нижнем Новгороде. Они то встречались, то расходились, но спустя несколько лет свиданий Козаков понял, что не может жить без юной особы. Надежда была младше его первой дочери на 24 года, но Михаил всё равно решил идти с ней под венец. Опрометчивый шаг оказался большой ошибкой. Молодую супругу раздражало, что муж продолжает общаться с Анной Ямпольской, к тому же Седова постоянно требовала денег. Развод казался логичным исходом, но Надежда не собиралась так просто отступать: пыталась отсудить у мужа московскую квартиру, а за подпись в документах о разводе попросила 100 тысяч долларов. В результате Козаков остался почти без денег и вернулся к четвёртой жене в Израиль. Там у актёра обнаружили рак лёгких, и последние дни он провёл в доме престарелых.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актер   жены   михаил козаков   отношение   роль   семья   судьба   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Старичок Час назад
обычный бабник. пока молодой-он пользует женщин, в старости все с точностью до наоборот, его пользуют женщины. и как итог "... и последние дни он провёл в доме престарелых."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
2k
cascha68 24 минуты назад
Если он венчался, то получается, пусть и формально, он христианин.
Тогда как он получил гражданство Израиля? Папа еврей, тут уже не катит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
290
Дмитрий 36 минут назад
Одна другой страшнее!)))НЕдобабник!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Поручик Час назад
Не, "вкусовщина", конечно, но я вот не понимаю этой тяги старпёров к малолетним мокрощёлкам: они же ни "в секас" толком не умеют, ни мозгов, в отличие от тёток в возрасте "30+", с которыми и поговорить "за жизнь" можно, и вкусняшку вместе приготовить.
Доказать самому себе, что "я ещё ого-го! самец", налопавшись Виагры в 70+ лет? Да ну нах! И "кондратий" же прихватить может в любой момент на этой самке, и, по здравому размышлению, понятно же, что она тебя, дряблого старпёра, терпит исключительно из-за твоего бабла.
Что здорово снижает самооценку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Василенко Татьяна Час назад
Что и требовалось доказать...
"Прежде чем посвататься к молоденькой - паспорт свой открой и посмотри...
Ты все поймешь и все увидишь там..."
Шикарная песня, хоть и из водевиля
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

291635



Другие посты автора
Популярное в сообществах
По улицам К-3 возили. По Кронштадту проехала легендарная подводная атомная лодка
По улицам К-3 возили. По Кронштадту проехала легендарная подводная атомная лодка
25 коротких фактов о фильме "Бриллиантовая рука"
25 коротких фактов о фильме "Бриллиантовая рука"
Набирающие популярность в сообществах
17 советов разной степени гениальности, которые помогают решить бытовые ситуации
17 советов разной степени гениальности, которые помогают решить бытовые ситуации
Джейми Ли Кёртис пришла на премьеру нового «Хэллоуина» с дочерью-трансгендером
Джейми Ли Кёртис пришла на премьеру нового «Хэллоуина» с дочерью-трансгендером
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#интересное#СССР#искусство#природа#актеры#сарказм#Илон Маск
#Юмор#животные#фотографии#роль#Прикол#новости#в мире#съемка#сатира#художник
#факты#кино#история#картинки#забавно#Жизнь#фильм#Приколы#франция#Разное
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Сергей Шакуров: от "Вора в законе" до Леонида Брежнева Сергей Шакуров: от "Вора в законе" до Леонида Брежнева Георгий Жжёнов: цирковое прошлое, молодость в лагерях и счастье в четвёртом браке Георгий Жжёнов: цирковое прошлое, молодость в лагерях и счастье в четвёртом браке Николай Крючков: четыре жены знаменитого «дяди Коли» Николай Крючков: четыре жены знаменитого «дяди Коли» Луспекаев: человек тяжёлой судьбы и невероятной силы воли Луспекаев: человек тяжёлой судьбы и невероятной силы воли Женат на&nbsp;«доярке» из&nbsp;того самого фильма: 7 фактов об&nbsp;актёре Вилле Хаапасало Женат на «доярке» из того самого фильма: 7 фактов об актёре Вилле Хаапасало

На что жалуетесь?

Вернуться