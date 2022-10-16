Михаил Козаков и его жёны: одна сбежала к Роберту де Ниро, а другая обобрала до нитки

14 октября 1934 года родился талантливый актёр и блестящий режиссёр Михаил Козаков. Он обладал несомненной харизмой и умел привлекать внимание женщин. В его жизни было много ярких романов, а в ЗАГСе он успел побывать целых пять раз. Говорил, что женится, потому что не может переносить одиночество...
Грета Таар
Свою первую любовь будущий актёр повстречал в стенах ленинградской школы «Петришуле». Одноклассница-эстонка Грета Таар пленила сердце молодого Козакова, и едва получив работу, он решил жениться. Влюблённые сыграли свадьбу, а вскоре на свет появились дочь Катерина и сын Кирилл. Однако полностью посвятить себя семье Козаков оказался не готов — гулял на стороне, меняя пассий как перчатки. Грета терпела измены мужа десять лет, но в конце концов не выдержала и подала на развод. Их дочь Катерина выросла и избрала для себе профессию филолога, сын Кирилл пошёл по стопам отца и стал актёром.
Медея Берелашвили
В холостяках Михаил Козаков ходил недолго. Вскоре у актёра вспыхнули неподдельные чувства к грузинской художнице из знатного рода Медее Берелашвили. Они были знакомы совсем недолго, но страсть привела их к алтарю. По всем традициям состоялась свадьба и даже венчание, но поговаривали, что влиятельные родственники невесты не одобрили её выбор. В браке родилась дочь Манана, которая впоследствии стала знаменитой актрисой в родной Грузии. Этот союз оказался недолговечным: супруги не смогли наладить общий быт и развелись.
Регина Быкова
Очередную неудачу на личном фронте Козаков пытался заглушить алкоголем. Вернуться к нормальной жизни ему помогла переводчица Регина Быкова, с которой актёр узаконил отношения почти сразу после второго развода. Регина оказалась мудрой женщиной, которая стоически терпела сложный характер мужа и прощала ему измены. Смогла простить даже бурный и скандальный роман с Анастасией Вертинской, завязавшийся на съёмках «Безымянной звезды». Они прожили вместе 18 лет, когда друг семьи Роберт де Ниро пригласил супругов к себе в США. По общему решению Регина поехала первой — и больше не вернулась. Спустя три месяца после её отъезда Козаков получил по почте заявление о разводе.
Анна Ямпольская
Побег третьей супруги стал для Михаила Козакова тяжёлым ударом: он не мог вынести, что его бросили. Вновь вернулись проблемы с алкоголем, преодолеть которые актёру помогла старая схема — он в который раз женился. Четвёртой избранницей мэтра стала актриса Анна Ямпольская, которая была младше на 25 лет. После свадьбы Анна оставила карьеру актрисы и посвятила себя мужу и детям — сыну Мише и дочке Зое. Вся чета Козаковых переехала в Израиль, где они вместе прожили долгие годы. Казалось, знаменитый режиссёр наконец нашёл тихую семейную пристань, но спустя 14 лет пара удивила всех заявлением о разводе. Впоследствии Козаков признавался, что жалел о таком решении.
Надежда Седова
Будучи уже довольно пожилым мужчиной, всё ещё официально женатым на четвёртой супруге, Михаил Козаков не оставил давних привычек. 72-летний актёр закрутил роман с 19-летней поклонницей, с которой познакомился на гастролях в Нижнем Новгороде. Они то встречались, то расходились, но спустя несколько лет свиданий Козаков понял, что не может жить без юной особы. Надежда была младше его первой дочери на 24 года, но Михаил всё равно решил идти с ней под венец. Опрометчивый шаг оказался большой ошибкой. Молодую супругу раздражало, что муж продолжает общаться с Анной Ямпольской, к тому же Седова постоянно требовала денег. Развод казался логичным исходом, но Надежда не собиралась так просто отступать: пыталась отсудить у мужа московскую квартиру, а за подпись в документах о разводе попросила 100 тысяч долларов. В результате Козаков остался почти без денег и вернулся к четвёртой жене в Израиль. Там у актёра обнаружили рак лёгких, и последние дни он провёл в доме престарелых.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тогда как он получил гражданство Израиля? Папа еврей, тут уже не катит...
Доказать самому себе, что "я ещё ого-го! самец", налопавшись Виагры в 70+ лет? Да ну нах! И "кондратий" же прихватить может в любой момент на этой самке, и, по здравому размышлению, понятно же, что она тебя, дряблого старпёра, терпит исключительно из-за твоего бабла.
Что здорово снижает самооценку.
"Прежде чем посвататься к молоденькой - паспорт свой открой и посмотри...
Ты все поймешь и все увидишь там..."
Шикарная песня, хоть и из водевиля