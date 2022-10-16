Михаил Козаков и его жёны: одна сбежала к Роберту де Ниро, а другая обобрала до нитки

Будучи уже довольно пожилым мужчиной, всё ещё официально женатым на четвёртой супруге, Михаил Козаков не оставил давних привычек. 72-летний актёр закрутил роман с 19-летней поклонницей, с которой познакомился на гастролях в Нижнем Новгороде. Они то встречались, то расходились, но спустя несколько лет свиданий Козаков понял, что не может жить без юной особы. Надежда была младше его первой дочери на 24 года, но Михаил всё равно решил идти с ней под венец. Опрометчивый шаг оказался большой ошибкой. Молодую супругу раздражало, что муж продолжает общаться с Анной Ямпольской, к тому же Седова постоянно требовала денег. Развод казался логичным исходом, но Надежда не собиралась так просто отступать: пыталась отсудить у мужа московскую квартиру, а за подпись в документах о разводе попросила 100 тысяч долларов. В результате Козаков остался почти без денег и вернулся к четвёртой жене в Израиль. Там у актёра обнаружили рак лёгких, и последние дни он провёл в доме престарелых.