Мама и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

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От фаршированного яйца до коровы-тракториста — на что только не способна человеческая фантазия! Именно такие странные елочные игрушки собирает одна семья.
В семье Мордаунт есть очень странная коллекция игрушек, которые собирают мама и дочка. Много лет назад для елки была куплена чудовищная собака с длинной шеей, и с тех пор у мамы и дочки появилась забавная традиция: они дарят друг другу каждый праздник самую уродливую игрушку, которую только смогли найти. И вот за годы собралась целая коллекция из 18 игрушек, на нее и предлагаем вам взглянуть.
Началось все с этой игрушки длинношеей собаки
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Ужин, идеально подходящий для вечера перед телевизором
Модный пудель с розовой челкой
Коротконогая корова с бешеными глазами
Белый орел, несущий на себе американский флаг
Зебра в фантазийном одеянии
Кран, из которого бежит вода
Голова коня
И даже кресло
Вероятно, это краб, но даже владельцы не определились, что изображает эта игрушка
Пряничный человечек явно с похотливыми мыслями
Корова-тракторист
Бегемот на высоких каблуках
Весьма странный петух и Санта на лошади, облаченной в пайетки, словно в рыцарскую броню
Панда: ученый или офисный работник
Удивленная белка
Санта со странным цветочным телом и руками в виде веточек
Фаршированное яйцо
Какая игрушка вам понравилась больше всего?
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