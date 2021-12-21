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Мама и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

Мама и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку (19 фото)

Автор:
21 декабря 2021 08:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: елка   забавно   игрушка на елку   креатив   новый год   прикол   украшение   
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От фаршированного яйца до коровы-тракториста — на что только не способна человеческая фантазия! Именно такие странные елочные игрушки собирает одна семья.

В семье Мордаунт есть очень странная коллекция игрушек, которые собирают мама и дочка. Много лет назад для елки была куплена чудовищная собака с длинной шеей, и с тех пор у мамы и дочки появилась забавная традиция: они дарят друг другу каждый праздник самую уродливую игрушку, которую только смогли найти. И вот за годы собралась целая коллекция из 18 игрушек, на нее и предлагаем вам взглянуть.


Началось все с этой игрушки длинношеей собаки

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Ужин, идеально подходящий для вечера перед телевизором

Модный пудель с розовой челкой

Коротконогая корова с бешеными глазами

Белый орел, несущий на себе американский флаг

Зебра в фантазийном одеянии

Кран, из которого бежит вода

Голова коня

И даже кресло

Вероятно, это краб, но даже владельцы не определились, что изображает эта игрушка

Пряничный человечек явно с похотливыми мыслями

Корова-тракторист

Бегемот на высоких каблуках

Весьма странный петух и Санта на лошади, облаченной в пайетки, словно в рыцарскую броню

Панда: ученый или офисный работник

Удивленная белка

Санта со странным цветочным телом и руками в виде веточек

Фаршированное яйцо

Какая игрушка вам понравилась больше всего?


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Метки: елка   забавно   игрушка на елку   креатив   новый год   прикол   украшение   
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