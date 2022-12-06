Снеговик-патриот и бойцы из льда и пластика. Читу украсили к Новому году

Сначала в центре на площади Ленина появились фигуры военных из пластика, а сразу после этого - изо льда, - сообщает ТГ- канал "Абзац".

Всего городские власти планируют установить 24 скульптуры.

А на входе в Забайкальскую краевую филармонию появился снеговик с флагом, вмороженный в постамент.