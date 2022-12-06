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Снеговик-патриот и бойцы из льда и пластика. Читу украсили к Новому году

Снеговик-патриот и бойцы из льда и пластика. Читу украсили к Новому году

Автор:
06 декабря 2022 21:40
Сообщество : Жить в России
Метки: военные   город   ледяные скульптуры   новый год   украшение   чита   
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В Сибири холодно, Новый год на носу, да еще тут и там призывают экономить на праздничном убранстве. Исходя из этих данных, администрация Читы решила подойти к делу творчески. Хотя, совсем дешево опять не получилось...

Сначала в центре на площади Ленина появились фигуры военных из пластика, а сразу после этого - изо льда, - сообщает ТГ- канал "Абзац".

Всего городские власти планируют установить 24 скульптуры.

А на входе в Забайкальскую краевую филармонию появился снеговик с флагом, вмороженный в постамент.

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Точная их стоимость неизвестна, однако на строительство ледового городка потратят порядка 8,6 млн рублей, пишут СМИ.

Концепцию предстоящего Нового года ещё в начале ноября описывала министр культуры Забайкалья Ирина Левкович. По её словам, слоган «Вместе V Новый год» определён, как сверхзадача праздника. 

Креатив, однако, пришелся по вкусу нее всем. Как сообщил «Абзацу» источник в Минкультуры Забайкальского края, им несколько дней обрывали телефон недовольные жители.

В пресс-службе администрации Читы журналистам рассказали, что в городе уже снизили расходы на празднование Нового года. На сэкономленную сумму планируют открыть два праздничных детских городка. Там уточнили, что решение о ледяных скульптурах солдат принималось с учётом патриотической концепции.
«Мы же не можем оставить детей без праздника. На площади будет установлен специальный видеоэкран, который будет выводить поздравления с Новым годом от забайкальцев, принимающих участие в СВО. Также стоит отметить использование на площади патриотической музыки, плакатов в новогодней стилистике о государственных символах России», – рассказали «Абзацу» в пресс-службе города.

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Метки: военные   город   ледяные скульптуры   новый год   украшение   чита   
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15k
Vital Idol Полчаса назад
пое*ботня муд*ищенская...
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2k
NIS 24 минуты назад
Песнь льда и пластика ………
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17k
Алексей 2 часа назад
Прозрачного из мочи слепили? Чего то он желтоват и ссать хочет. А на второй фото что за писюн?
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KlyaksaZ

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