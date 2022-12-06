Снеговик-патриот и бойцы из льда и пластика. Читу украсили к Новому году

В Сибири холодно, Новый год на носу, да еще тут и там призывают экономить на праздничном убранстве. Исходя из этих данных, администрация Читы решила подойти к делу творчески. Хотя, совсем дешево опять не получилось...
Сначала в центре на площади Ленина появились фигуры военных из пластика, а сразу после этого - изо льда, - сообщает ТГ- канал "Абзац".
Всего городские власти планируют установить 24 скульптуры.
А на входе в Забайкальскую краевую филармонию появился снеговик с флагом, вмороженный в постамент.
Точная их стоимость неизвестна, однако на строительство ледового городка потратят порядка 8,6 млн рублей, пишут СМИ.
Концепцию предстоящего Нового года ещё в начале ноября описывала министр культуры Забайкалья Ирина Левкович. По её словам, слоган «Вместе V Новый год» определён, как сверхзадача праздника.
Креатив, однако, пришелся по вкусу нее всем. Как сообщил «Абзацу» источник в Минкультуры Забайкальского края, им несколько дней обрывали телефон недовольные жители.
В пресс-службе администрации Читы журналистам рассказали, что в городе уже снизили расходы на празднование Нового года. На сэкономленную сумму планируют открыть два праздничных детских городка. Там уточнили, что решение о ледяных скульптурах солдат принималось с учётом патриотической концепции.
«Мы же не можем оставить детей без праздника. На площади будет установлен специальный видеоэкран, который будет выводить поздравления с Новым годом от забайкальцев, принимающих участие в СВО. Также стоит отметить использование на площади патриотической музыки, плакатов в новогодней стилистике о государственных символах России», – рассказали «Абзацу» в пресс-службе города.
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