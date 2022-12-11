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Болельщики сборной Марокко устроили веселую ночь всей Европе

Болельщики сборной Марокко устроили веселую ночь всей Европе

Автор:
11 декабря 2022 10:38
Сообщество : Спорт
Метки: видео   марокко   погромы   франция   футбольные фанаты   чм2022   
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В эту ночь марокканские болельщики заставили полицию многих европейских стран поглубже натянуть шлемы и в очередной раз вспомнить о дружелюбии и гуманизме.

 

После того как сборная Марокко показала всему миру, на что они способны, тысячи болельщиков заполнили улицы Франции, весело отмечая победу над Португалией. Ну а после того как французская сборная одержала победу над Англией, народа стало ещё больше.


Фанаты радостно отмечали победы любимых команд, запускали салюты, громили магазины, устраивали стычки с полицией. В общем, цивилизованно предавались радости. Полиция же, в свою очередь, ответила фанатам слезоточивым газом и резиновыми дубинками.

Больше всего досталось Парижу, Лиллю и Авиньону. 40 человек задержали в Париже в ходе столкновений футбольных болельщиков с полицией. Figaro пишет, что на Елисейских полях в субботу вечером победы Франции и Марокко праздновали около 20 тысяч человек.


Аплодисменты, плач, танцы и пение на улицах, огромное количество красных флагов - дедушка Ленин был бы восторге. А представляете, что будет после матча Франция — Марокко?


Весело было не только на Елисейских полях в Париже. Жители Милана тоже не по своей воле окунулись в атмосферу праздничного веселья и эйфории от выхода первой африканской футбольной команды в полуфинал ЧМ.


 В Голландии полиция заранее вышла на улицы и подготовилась к встрече с радостной толпой, свежие воспоминания о выходе сборной Марокко в 1\8 дали о себе знать. Испания, Италия, Бельгия - не полный список стран, где были отмечены стычки между полицией и фанатами.


Ну что ж, поздравляем сборную Марокко и продолжаем следить за увлекательными приключениями футбольных фанатов. Ведь у них впереди еще один невероятно увлекательный матч, который состоится 14 декабря! Запасаемся попкорном, ведь в независимости от исхода полуфинального матча между Францией и Марокко на французских улицах будет ещё веселей.




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Метки: видео   марокко   погромы   франция   футбольные фанаты   чм2022   
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10  комментариев
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google.ru Час назад
Простой вопрос - а где российская сборная по футболу?
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1k
Сергей 19 минут назад
Страшно представить, что будет после полу-финала Франция - Марокко. Причём при любом исходе скорее всего получится "небольшой филиал ада".
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6k
Copycat Полчаса назад
как же я далек вот от такой эйфории по поводу того что кто то за кого я болел где то победил
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Мороко и Франция это вообще чистой воды провокация. Кто бы не победил или проиграл Парижу достанется не хило.
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3k
Вячеслав 52 минуты назад
Они этого заслужили. Пусть радуются.
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Димка Смола/67 Час назад
Путин виноват )))
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