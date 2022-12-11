Болельщики сборной Марокко устроили веселую ночь всей Европе

Фанаты радостно отмечали победы любимых команд, запускали салюты, громили магазины, устраивали стычки с полицией. В общем, цивилизованно предавались радости. Полиция же, в свою очередь, ответила фанатам слезоточивым газом и резиновыми дубинками.

Больше всего досталось Парижу, Лиллю и Авиньону. 40 человек задержали в Париже в ходе столкновений футбольных болельщиков с полицией. Figaro пишет, что на Елисейских полях в субботу вечером победы Франции и Марокко праздновали около 20 тысяч человек.