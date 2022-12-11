Болельщики сборной Марокко устроили веселую ночь всей Европе

В эту ночь марокканские болельщики заставили полицию многих европейских стран поглубже натянуть шлемы и в очередной раз вспомнить о дружелюбии и гуманизме.
После того как сборная Марокко показала всему миру, на что они способны, тысячи болельщиков заполнили улицы Франции, весело отмечая победу над Португалией. Ну а после того как французская сборная одержала победу над Англией, народа стало ещё больше.
Фанаты радостно отмечали победы любимых команд, запускали салюты, громили магазины, устраивали стычки с полицией. В общем, цивилизованно предавались радости. Полиция же, в свою очередь, ответила фанатам слезоточивым газом и резиновыми дубинками.
Больше всего досталось Парижу, Лиллю и Авиньону. 40 человек задержали в Париже в ходе столкновений футбольных болельщиков с полицией. Figaro пишет, что на Елисейских полях в субботу вечером победы Франции и Марокко праздновали около 20 тысяч человек.
Аплодисменты, плач, танцы и пение на улицах, огромное количество красных флагов - дедушка Ленин был бы восторге. А представляете, что будет после матча Франция — Марокко?
Весело было не только на Елисейских полях в Париже. Жители Милана тоже не по своей воле окунулись в атмосферу праздничного веселья и эйфории от выхода первой африканской футбольной команды в полуфинал ЧМ.
В Голландии полиция заранее вышла на улицы и подготовилась к встрече с радостной толпой, свежие воспоминания о выходе сборной Марокко в 1\8 дали о себе знать. Испания, Италия, Бельгия - не полный список стран, где были отмечены стычки между полицией и фанатами.
Ну что ж, поздравляем сборную Марокко и продолжаем следить за увлекательными приключениями футбольных фанатов. Ведь у них впереди еще один невероятно увлекательный матч, который состоится 14 декабря! Запасаемся попкорном, ведь в независимости от исхода полуфинального матча между Францией и Марокко на французских улицах будет ещё веселей.
Источник:
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