Воруют все! Российский дальнобойщик показал, как лишился дизтоплива во Франции

Воровство - явление интернациональное. В Европе крадут не меньше, чем в России. Водитель удивляется: когда успел прозевать солярку ?
Мужик из Калининграда удивился, как технично лишился бензина. И где - на территории Франции. Дальнобойщик показывает, как воруют топливо в Европе. Без шума и пыли, пока водитель спит, сливают бензин, солярку. И хорошо, если не успеют опустошить весь бак.
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В соцсетях предположили, как называются эти "коренные французы". В общем, не стоит уповать на то, что в Европе можно оставить кошелек и его не тронут. Кошелек, может, и оставят (но это не точно), а вот топливо на стоянке сольют.
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Ничего портить не нужно, просто откручиваешь и сливаешь.
Но это на нормальных автомобилях, а это говно.
Иначе засверливались бы ниже уровня топлива, чтобы в процессе бурения избежать случайного возгорания(взрыва) топливовоздушной смеси(паров) в верхней части бака.
СОЛЯРКА
"Автор" обычная ТП и лайкодрочер, которая даже не просмотрела видео, которое вставила в пост.
Поимели бензина на 50-70 евреев, а геммороя после себя оставили на пару штук, уроды