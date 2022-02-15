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Воруют все! Российский дальнобойщик показал, как лишился дизтоплива во Франции

Воруют все! Российский дальнобойщик показал, как лишился дизтоплива во Франции (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 06:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   бензин   видео   воруют все   дальнобойщик   кража   не повезло   франция   
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Воровство - явление интернациональное. В Европе крадут не меньше, чем в России. Водитель удивляется: когда успел прозевать солярку ?

Мужик из Калининграда удивился, как технично лишился бензина. И где - на территории Франции. Дальнобойщик показывает, как воруют топливо в Европе. Без шума и пыли, пока водитель спит, сливают бензин, солярку. И хорошо, если не успеют опустошить весь бак.



В соцсетях предположили, как называются эти "коренные французы". В общем, не стоит уповать на то, что в Европе можно оставить кошелек и его не тронут. Кошелек, может, и оставят (но это не точно), а вот топливо на стоянке сольют.


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Метки: авто   бензин   видео   воруют все   дальнобойщик   кража   не повезло   франция   
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13k
Великий Кормчий Час назад
На нормальных автомобилях стоят стальные топливные баки, на них снизу специальный дренажный сливной болт.
Ничего портить не нужно, просто откручиваешь и сливаешь.
Но это на нормальных автомобилях, а это говно.
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8k
Sapsan 4 минуты назад
Соляра нынче в цене. Вот пиндосы с одной стороны санкции делают ,с другой стороны с тихой сапы покупают дизель у России )))
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103
GoodWin 24 минуты назад
А не хер ставить такие крышки, поставил бы обычную - ну слили и слили...
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821
VSh Полчаса назад
А где видео?
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1k
Vad 39 минут назад
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9k
Клёст 41 минуту назад
Дело лап обезьян, верно говорю.
Иначе засверливались бы ниже уровня топлива, чтобы в процессе бурения избежать случайного возгорания(взрыва) топливовоздушной смеси(паров) в верхней части бака.
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13k
aalexey3 59 минут назад
Вот сука, прочитал этот пост, через минуту зашел на электронку, мне гадский яндекс канистры для бензина в рекламе предлагает! Яндекс! Я не французский жулик!!!
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409
WORLD 59 минут назад
Автор, фуры ездят на дизеле!!!!
СОЛЯРКА

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69k
parallax Час назад
У преступников в Европе тоже нет национальности, у них просто кожа тёмная.
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28k
Alex Час назад
В германии живу, на фирменных машинах, на лехковушках так бензин слили, просверлили пластиковые баки снизу.
Поимели бензина на 50-70 евреев, а геммороя после себя оставили на пару штук, уроды
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2k
friday2009 Час назад
Надеюсь, этот "француз" зальёт себе этот "бензин" и угробит тачку. На фурах же дизель
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