17 примеров того, что в мире ещё много диковинок

Нас окружает много удивительного и невероятного, но у нас часто не хватает времени и возможности, чтобы всё это увидеть. Взгляните на эти завораживающие фотографии необычных вещей и мест со всего мира, и не только, которые кому-то посчастливилось увидеть лично.

0

Из-за генетической мутации у этого быка 3 рога 0 Источник:

×

×

Незаконченные статуи острова Пасхи 0 Источник:

Nepenthes Holdenii - плотоядное кувшинное растение, известное своим пенисоподобным внешним видом 0 Источник:

“Олимп Монс” на планете Марс. Это самая большая гора в Солнечной системе, ее высота составляет около 22 километров 0 Источник:

Статуя Свободы из щебня работы сирийского художника Таммама Аззама 0 Источник:

Hirudinaria manillensis, азиатская пиявка-буйвол, также известная как азиатская лекарственная пиявка, обычно встречается в природных водоемах региона Юго-Восточной Азии 0 Источник:

Радужность или иризация облаков - это красочное оптическое явление, возникающее в облаке и проявляющееся в близости от Солнца или Луны. Цвета напоминают цвета мыльных пузырей и масла на поверхности воды 0 Источник:

Этот круглый остров в Аргентине не только плавает, но и постоянно вращается 0 Источник:

Фракийский шлем 4 век до нашей эры, Болгария 0 Источник:

Только дверь слева настоящая, а остальное всё граффити 0 Источник:

Вид из лагеря Эверест 0 Источник:

Голубой гриб 0 Источник:

Гигантские ленивцы, которые жили 10 000 лет назад в Южной Америке 0 Источник:

5500-летняя шумерская звездная карта. Более 150 лет ученые пытались разгадать тайну противоречивой клинописной глиняной таблички, которая указывает на то, что в древние времена наблюдали так называемый удар Кефеля 0 Источник: Это было падение астероида длиной в километр. Он врезался в Альпы около Кефельса, Австрия, более 5 500 лет назад.

Волновые облака Вайоминг 0 Источник:

В этом “круглосуточном магазине” в национальном геологическом парке Шинючжай альпинистам продают безалкогольные напитки. В магазине продаются вода, напитки и некоторые закуски, в том числе чипсы. Он расположен на высоте 120 метров над обрывом 0 Источник: