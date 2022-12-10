17 примеров того, что в мире ещё много диковинок

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Нас окружает много удивительного и невероятного, но у нас часто не хватает времени и возможности, чтобы всё это увидеть. Взгляните на эти завораживающие фотографии необычных вещей и мест со всего мира, и не только, которые кому-то посчастливилось увидеть лично.
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Nepenthes Holdenii - плотоядное кувшинное растение, известное своим пенисоподобным внешним видом
“Олимп Монс” на планете Марс. Это самая большая гора в Солнечной системе, ее высота составляет около 22 километров
Hirudinaria manillensis, азиатская пиявка-буйвол, также известная как азиатская лекарственная пиявка, обычно встречается в природных водоемах региона Юго-Восточной Азии
Радужность или иризация облаков - это красочное оптическое явление, возникающее в облаке и проявляющееся в близости от Солнца или Луны. Цвета напоминают цвета мыльных пузырей и масла на поверхности воды
5500-летняя шумерская звездная карта. Более 150 лет ученые пытались разгадать тайну противоречивой клинописной глиняной таблички, которая указывает на то, что в древние времена наблюдали так называемый удар Кефеля
Это было падение астероида длиной в километр. Он врезался в Альпы около Кефельса, Австрия, более 5 500 лет назад.
В этом “круглосуточном магазине” в национальном геологическом парке Шинючжай альпинистам продают безалкогольные напитки. В магазине продаются вода, напитки и некоторые закуски, в том числе чипсы. Он расположен на высоте 120 метров над обрывом
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