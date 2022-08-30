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15 увлекательных фотографий необычных редкостей

15 увлекательных фотографий необычных редкостей

Автор:
30 августа 2022 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Невероятные   Необычные   Поделились   Удивительные   редкости   увлекательные   фотографии   
436
16
Мы проводим слишком много времени на работе, и часто забываем сколько удивительного и невероятного нас окружает. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии необычных вещей и мест, которыми поделились пользователи.
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Источник:

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Метки: Невероятные   Необычные   Поделились   Удивительные   редкости   увлекательные   фотографии   
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4  комментария
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985
Егор 6 часов назад
Сверхклеточный шторм переименовать в суперячейку и всё станет ОК
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60k
doker 6 часов назад
Понравилась индийка с мамой. Обе здоровые, сильные, ядовитые...
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750
Arti 6 часов назад
Это старинные парусные часы. Их использовали как обычные часы, и как будильник. Для этого в свечу вбивали гвозди, которые падали на металлическую пластину, создавая громкий шум

Это было до того как китайцы придумали порох и петарды )) потом так сказать будильники заиграли новыми красками ))
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