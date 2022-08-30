15 увлекательных фотографий необычных редкостей

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Мы проводим слишком много времени на работе, и часто забываем сколько удивительного и невероятного нас окружает. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии необычных вещей и мест, которыми поделились пользователи.
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Это старинные парусные часы. Их использовали как обычные часы, и как будильник. Для этого в свечу вбивали гвозди, которые падали на металлическую пластину, создавая громкий шум
Две реки (Рона и Арв) сталкиваются в Женеве. Они питаются разными ледниками и имеют разные отложения в воде
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это было до того как китайцы придумали порох и петарды )) потом так сказать будильники заиграли новыми красками ))