Примеры беспрецедентно-восхитительных случаев человеческой лени

Я тюлень, мне всё лень. Есть довольно много народа, руководствующегося этим принципом в разных направлениях.
Но должны же быть какие-то разумные границы, поскольку некоторых бытовых ленивцев очень хочется послать… к тюленям.
Есть причины, почему вы должны вернуть тележки после выгрузки покупок обратно. И минута вашего драгоценного времени ничего не решит.
Сосед по комнате только что записку не оставил. Но старательно прикрыл пустую и уже изрядно подсохшую форму фольгой. Эдакая ловушка для дураков.
У этого автомобилиста не нашлось сил и возможностей очистить стекло полностью. Зачем смотреть по сторонам? А зеркала – это вообще пережиток прошлого. А сугроб мог улететь на следующую машину на дороге или полностью съехать на стекло и спровоцировать ДТП.
В таком виде девушка оставила своей соседке ванную комнату после переезда.
Технически «художник» прав. К тому же покрашенные колеса могут свидетельствовать о том, что на этом месте стояли оградительные конусы. А нетерпеливый автолюбитель их убрал и припарковался. Ну а если чисто по-человечески?
Парковка для инвалидов? Идеальное место, чтобы оставить там тележку.
Но не настолько, чтобы вернуть гантели на стойку.
И лени родителей, которые не хотят даже извлечь свои булки из машины, а просто внаглую заезжают на детскую площадку.
Почему нельзя сразу выбросить втулку? Ведь такими темпами в санузел и войти скоро уже не получится.
Владелец дома начал красить его, но бросил на половине пути: лень победила.
Картина кухни, которую автор делит с четырьмя соседями, после двухдневного отсутствия. Бонус: грязная посуда еще и в сломанной посудомойке.
Вот еще, и так сойдет.
Зачем ждать, если можно просто пульнуть их за стойку. Видимо из-за этого некоторые точки перешли на залог в виде собственной обуви клиента.
Любительница чтения не только не купила ни одной из осмотренных книг, но и не поставила ни одну из них на место. Возможно, она борется за права книжек, создавая им таким образом условия для побега.
А глупенькая соседка снова все купит.
А вам доводилось сталкиваться с вопиющими примерами лени, за которую хотелось немного напинать?
Источник:
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Благо сейчас в супермаркетах смекнули, чтоб забрать тележку для покупок, надо какую-то монету покласть в приёмник и вернуть её можно только в тот момент когда ты тележку возвращаешь. Или пенисонера какого-то нанимают, который бегает туда-сюда, собирает эти "подарки" по всей стоянке. Но всё равно, находятся мудаки, которые свои пакеты в машину забросят, а телегу кидают где получится - мол, "Мне пох, я свои дела сделал - дальше ваша проблема. Я ведь спешу.. да и не пристало такому барину, тележки возвращать"
Обращаюсь к тем кто так делает:
- Конченый ты мудак, потрать 2 минуты своего драгоценного времени, пройди сто шагов и верни тележку в специальный бокс или в магазин, а потом едь обратно в свой хлев, где тебя, судя по всему, воспитывали быдло родители и там хоть на люстре себе испражняйся. А в обществе, в котором тебе посчастливилось жить - будь любезен, веди себя прилично.
Вот он чисто по-человечески и наказал! какие претензи?