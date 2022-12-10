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Примеры беспрецедентно-восхитительных случаев человеческой лени

Примеры беспрецедентно-восхитительных случаев человеческой лени

Автор:
10 декабря 2022 21:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   лень   наглость   посуда   работа   раздражение   смешно   тележка   фото   человек   
1797
16

Я тюлень, мне всё лень. Есть довольно много народа, руководствующегося этим принципом в разных направлениях.

Но должны же быть какие-то разумные границы, поскольку некоторых бытовых ленивцев очень хочется послать… к тюленям.

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Есть причины, почему вы должны вернуть тележки после выгрузки покупок обратно. И минута вашего драгоценного времени ничего не решит.

Сосед по комнате только что записку не оставил. Но старательно прикрыл пустую и уже изрядно подсохшую форму фольгой. Эдакая ловушка для дураков.

У этого автомобилиста не нашлось сил и возможностей очистить стекло полностью. Зачем смотреть по сторонам? А зеркала – это вообще пережиток прошлого. А сугроб мог улететь на следующую машину на дороге или полностью съехать на стекло и спровоцировать ДТП.

В таком виде девушка оставила своей соседке ванную комнату после переезда.

Технически «художник» прав. К тому же покрашенные колеса могут свидетельствовать о том, что на этом месте стояли оградительные конусы. А нетерпеливый автолюбитель их убрал и припарковался. Ну а если чисто по-человечески?

Парковка для инвалидов? Идеальное место, чтобы оставить там тележку.

Но не настолько, чтобы вернуть гантели на стойку.

И лени родителей, которые не хотят даже извлечь свои булки из машины, а просто внаглую заезжают на детскую площадку.

Почему нельзя сразу выбросить втулку? Ведь такими темпами в санузел и войти скоро уже не получится.

Владелец дома начал красить его, но бросил на половине пути: лень победила.

Картина кухни, которую автор делит с четырьмя соседями, после двухдневного отсутствия. Бонус: грязная посуда еще и в сломанной посудомойке.

Вот еще, и так сойдет.

Зачем ждать, если можно просто пульнуть их за стойку. Видимо из-за этого некоторые точки перешли на залог в виде собственной обуви клиента.

Любительница чтения не только не купила ни одной из осмотренных книг, но и не поставила ни одну из них на место. Возможно, она борется за права книжек, создавая им таким образом условия для побега.

А глупенькая соседка снова все купит.

А вам доводилось сталкиваться с вопиющими примерами лени, за которую хотелось немного напинать?

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Метки: интересно   лень   наглость   посуда   работа   раздражение   смешно   тележка   фото   человек   
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3  комментария
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7k
Elena Ki 5 минут назад
У нас арендаторы, съехав после 8 месяцев аренды, оставили абсолютно новые, ни разу неиспользованные ведро, швабру и совок. При том, что мы помним, как они этот набор покупали сразу после заезда. Купить и ни разу не использовав оставить следующим съемщикам. Квартиру отмывали в три приема. Сначала мы, потом нанятая уборщица, потом новые арендаторы. Пара повар+фармацевт, вроде, должны были знать о чистоте.
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38k
Example 6.2.6 Минуту назад
С тележками на парковках и дорожках у супермаркетов, это просто свинство: люди пройти не могут, другим покупателям может не хватить тележки, так они ещё и катаются под действием ветра и могут оцарапать чужой автомобиль. Ну и да, они на улице быстрее портятся из-за погодных условий.
Благо сейчас в супермаркетах смекнули, чтоб забрать тележку для покупок, надо какую-то монету покласть в приёмник и вернуть её можно только в тот момент когда ты тележку возвращаешь. Или пенисонера какого-то нанимают, который бегает туда-сюда, собирает эти "подарки" по всей стоянке. Но всё равно, находятся мудаки, которые свои пакеты в машину забросят, а телегу кидают где получится - мол, "Мне пох, я свои дела сделал - дальше ваша проблема. Я ведь спешу.. да и не пристало такому барину, тележки возвращать"
Обращаюсь к тем кто так делает:
- Конченый ты мудак, потрать 2 минуты своего драгоценного времени, пройди сто шагов и верни тележку в специальный бокс или в магазин, а потом едь обратно в свой хлев, где тебя, судя по всему, воспитывали быдло родители и там хоть на люстре себе испражняйся. А в обществе, в котором тебе посчастливилось жить - будь любезен, веди себя прилично.
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4k
Руслан 4 минуты назад
Технически «художник» прав. К тому же покрашенные колеса могут свидетельствовать о том, что на этом месте стояли оградительные конусы. А нетерпеливый автолюбитель их убрал и припарковался. Ну а если чисто по-человечески?

Вот он чисто по-человечески и наказал! какие претензи?
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