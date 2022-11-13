Полоскательница: странная деталь советского чайного сервиза

В романе Марка Твена "Принц и нищий" есть эпизод, когда Том, мальчик из бедной семьи, поменявшийся ролями с наследным принцем, проходит через суровое для него испытание - обеденную церемонию.
Подкрепившись и совершив немало оплошностей, Том снова попадает впросак, когда ему подносят предмет, который он никогда в своей жизни не видел.
Когда обед кончился, один из лордов поднес Тому широкую, плоскую золотую чашу с розовой водой для полосканья рта и омовения рук. Милорд Берклей стал рядом с мальчиком, держа наготове салфетку. С минуту Том в недоумении смотрел на золотую чашу, потом решительно поднес ее к губам, отпил глоток, но сейчас же возвратил ее лорду.
— Нет, это мне совсем не нравится, милорд, — сказал мальчик. — Пахнет чудесно, но никакой крепости нет.
Да, эпизод выглядит забавным, но мальчика вполне можно понять, ведь и многие современные люди не всегда могут узнать в одном из предметов сервиза ту самую полоскательницу, которая вызвала столько затруднений у Тома.
Между тем, большинство советских чайных и кофейных сервизов включало в себя этот предмет (кстати, как штучный товар, полоскательницы тоже часто продавались). Этим не очень глубоким, но вместительным и красиво оформленным "мискам" часто отводили роль конфетницы или сухарницы, емкости для фруктов или различных десертов, и почти никогда не использовали их по прямому назначению.
Когда-то давно (наибольшее распространение полоскательницы получили в Европе в XVII веке) этот предмет сервировки использовался для слива кипятка, которым согревали чашку и заварочный чайник в процессе чаепития. Также в полоскательницу сливали остатки заварки - чай полагалось пить только свежий.
В дореволюционной России, где практиковались долгие "самоварные" чаепития, полоскательницу использовали заодно и как "капельник", подставляя под носик самовара, чтобы капли не испортили скатерть.
Встречались полоскательницы и в столовых сервизах: там их использовали для легкого омовения пальцев - все, как в эпизоде с Томом. Кстати говоря, в современных ресторанах, особенно тех, что специализируются на морепродуктах, тоже нередко к столу подают полоскательницы со слегка подкисленной водой.
И что характерно, курьезные ситуации с дегустацией "напитка", описанной в романе "Принц и нищий", и по сей день периодически происходят, т.к. далеко не все знают, для чего был подан этот странный сосуд.
В советское время "полоскательные чашки", как они назывались в товарной номенклатуре, производили как из стекла или керамики (в составе сервизов), так и из металла (как штучный товар). Чашки, предназначенные только для самоваров, делали из медных сплавов и придавали им либо коническую, либо фасонную форму.
Мельхиоровые, латунные, никелированные полоскательницы чаще всего делали в виде полусферы на плоском основании, либо фасонного вида на обязательной подставке. Диаметр таких чаш обычно составлял 160-180 мм.
Керамические (фарфоровые и фаянсовые) полоскательницы встречались самых разных форм, и емкостью 500-900 мл, чуть реже - 1200 мл. Стеклянные чашки могли быть как прозрачными, так и цветными, нередко их декорировали алмазной гранью, что придавало посуде особенно нарядный вид.
Помните такие полоскательницы? А использовать их по прямому назначению приходилось?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 12 поразительных традиций африканских племён
- Удивительная судьба негритенка из фильма «Цирк»
- Соцсоревнование и автопробеги на детских педальных автомобилях
- Неандертальцев погубила их могучая сексуальность
- Детская считалочка и человеческие жертвоприношения