Полоскательница: странная деталь советского чайного сервиза

Да, эпизод выглядит забавным, но мальчика вполне можно понять, ведь и многие современные люди не всегда могут узнать в одном из предметов сервиза ту самую полоскательницу, которая вызвала столько затруднений у Тома.

Между тем, большинство советских чайных и кофейных сервизов включало в себя этот предмет (кстати, как штучный товар, полоскательницы тоже часто продавались). Этим не очень глубоким, но вместительным и красиво оформленным "мискам" часто отводили роль конфетницы или сухарницы, емкости для фруктов или различных десертов, и почти никогда не использовали их по прямому назначению.