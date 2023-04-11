Человек, который пел в “Бременских музыкантах” и ни в чём не уступал Муслиму Магомаеву

Певца зовут Анатолий Горохов и природа дала ему уникальные вокальные способности. Он родился 7 апреля 1938 года в Калинине. После школы Анатолий без проблем поступил в консерваторию и стал одним из лучших студентов. Но позже начались проблемы: по его словам, преподаватели неудачно поставили ему голос, из-за этого возникли сложности со связками. От карьеры в опере пришлось забыть, а на эстраде ему места не нашлось. Тогда Анатолий переключился на песни для кино и мультфильмов, впервые его голос прозвучал в песне “Иду за счастьем” из фильма “Нужный человек”.