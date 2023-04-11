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Человек, который пел в “Бременских музыкантах” и ни в чём не уступал Муслиму Магомаеву

Человек, который пел в “Бременских музыкантах” и ни в чём не уступал Муслиму Магомаеву

Автор:
11 апреля 2023 01:03
Сообщество : RealFishki
Метки: Бременские музыканты   Муслим Магомаев   СССР   анатолий горохов   консерватория   опера   певец   стихи   эстрада   
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Природа дала ему широкий диапазон: от тенора до баса. Но настоящей звездой он так и не стал.

Его голос знаком каждому. Например, в “Бременских музыкантах” он исполнил мощную басовую партию за Осла и составил шикарный дуэт с Олегом Анофриевым:

А также он спел за Кота, Петуха и стражников:

Певца зовут Анатолий Горохов и природа дала ему уникальные вокальные способности. Он родился 7 апреля 1938 года в Калинине. После школы Анатолий без проблем поступил в консерваторию и стал одним из лучших студентов. Но позже начались проблемы: по его словам, преподаватели неудачно поставили ему голос, из-за этого возникли сложности со связками. От карьеры в опере пришлось забыть, а на эстраде ему места не нашлось. Тогда Анатолий переключился на песни для кино и мультфильмов, впервые его голос прозвучал в песне “Иду за счастьем” из фильма “Нужный человек”.

А в мультфильме “Катерок” он исполнил знаменитую “Чунга-Чангу” вместе с Аидой Ведищевой.

Чтобы не сидеть без работы, Анатолий Горохов вёл передачи на радио: “До-ре-ми-фа-соль” и “После полуночи”. Параллельно стал писать стихи - именно ему группа “Аккорд” обязана текстами для шлягеров “Эхо” и “Пингвины”.

Во время одного из радиоэфиров, Анатолий познакомился с Муслимом Магомаевым.

Они были во многом похожи: слушали одинаковую музыку, учились в консерватории, поэтому быстро нашли общий язык. Магомаев предложил Анатолию написать для него текст - так и появилась “Королева красоты”.

И “Шахерезада”.

Горохов поработал и для телевидения - написал стихи для песни “Незримый бой”, она прозвучала в “Следствие ведут знатоки”.

Недавно Анатолию Сергеевичу исполнилось 85 лет - желаем Маэстро здоровья и долгих лет!

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Метки: Бременские музыканты   Муслим Магомаев   СССР   анатолий горохов   консерватория   опера   певец   стихи   эстрада   
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Юрьевич Полчаса назад
Талант!
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