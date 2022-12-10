Чем закончилась игра в прятки длиною в 60 лет

В 1995 году история получила новый виток. Журналист Гарольд Томас Бек опубликовал статью о пропавшей, а через несколько лет была объявлена награда – 10 тыс. долларов тому, кто даст информацию о пропавшей. Фотографии и дополнительные сведения предоставила Доротея. Женщина всю жизнь винила себя в пропаже сестры. Благодаря современным технологиям фото малышки состарили, чтобы получить относительно точный фоторобот с учетом возраста.

В 2000 году с журналистом связалась женщина и рассказала, что фоторобот очень похож на ее коллегу. Сильвия Уолдроп Лондон, которой было 66 лет, согласилась на встречу. Но когда узнала о причинах, разозлилась и категорически отказалась слушать дальше, заявив, что все это ошибка. И она не имеет отношения к пропавшей. Но потом изменила свою позицию и согласилась на встречу с Беком.

В 2010 году он опубликовал книгу под названием «В поисках Марджори Уэст». В ней журналист рассказал, что незадолго до смерти мать призналась Сильвии, что она ей не родная по крови. А попала в их семью следующим образом: работавший в 1938 году на нефтеперерабатывающем заводе муж случайно сбил на дороге девочку. Он положил ребенка на заднее сиденье и поехал в больницу. По дороге кроха пришла в себя. За полгода до этого в семье случилось горе: потеря дочери. И мужчина решил, что это знак свыше – привезти отчаявшейся жене ребенка в День матери.

В первое время девочка рассказывала, где жила, о своих родных, о местах, где много снега (она родилась в северном штате). Но постепенно Мардж-Сильвия все забыла.

Увы, но встреча разлученных сестер не состоялась. Доротея ушла из жизни в 2007 году. А Мардж два года спустя. Свою историю она разрешила обнародовать Беку, но только после ее смерти.

Что примечательно, родные Доротеи до сих пор не подтвердили правдивость истории. И даже намекнули, что все это выдумка журналиста. Простейший способ это подтвердить или опровергнуть – сравнить ДНК детей старшей сестры и дочери Сильвии-Марджори. Но по какой-то причине они этого не сделали. Или сделали, но решили не предавать результаты огласке.