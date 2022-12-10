Чем закончилась игра в прятки длиною в 60 лет

Очень страшно и грустно, когда бесследно исчезают люди. А особенно тяжело, когда пропадают дети. Большую часть из них не находят. Но бывают и исключения. Удивительные.
Как случай с Марджори Уэст. История с 4-летней малышкой началась 8 мая 1938 года. Девочка вместе с матерью, отцом, сестрой Доротеей и братом Аланом отправилась в церковь. После службы семья запланировала поездку на пикник по случаю Дня матери.
Компания расположилась на поляне у реки – в излюбленном охотниками и рыбаками местечке. После перекуса мужчины отправились на рыбалку. 11-летняя Доротея взяла маленькую Мардж, и девочки пошли собирать цветы для букетов.
Старшая дочь на минуту отошла к матери, а когда вернулась, то Марджори не было. Малышка обожала игру в прятки, поэтому старшая сестра не испугалась и начала заглядывать в кусты, за деревья, чтобы отыскать кроху. Но вскоре поняла, что игра слишком затянулась, и стала звать взрослых на помощь.
Пока друзья семьи прочесывали лес, родители поехали в ближайший полицейский участок. Буквально час спустя лес полностью оцепила полиция. К поискам присоединились добровольцы: порядка 3 тыс. местных жителей. Рабочим с нефтяных месторождений дали на работе отгул, чтобы они помогли в поисках ребенка.
Лес прочесывали вдоль и поперек до глубокой ночи. Полиция задействовала собак. Утром обследовали реку и труднодоступную часть лесного массива. В газетах напечатали объявление о пропаже девочки с фото. Для досмотра останавливали всех автомобилистов и мотоциклистов. Два вертолета несколько раз облетели массив, чтобы попытаться обнаружить девочку с воздуха. Но все было тщетно.
За неделю поисков волонтеры прочесали площадь порядка 90 квадратных километров. Нужно сказать, что в тот период похищение детей с целью продажи богатым бездетным парам не было редкостью. Похитители передавали малышей как напрямую заказчикам, так и действовали через администрацию детских домов, которая тоже нередко участвовала в таких махинациях. Поленьев в костер подбросил таксист, рассказавший, что видел в соседнем городе подходящую под описание рыжеволосую голубоглазую девочку с немолодым мужчиной. Но след оказался ложным: проверка показала, что это были отец и дочь.
Были также версии, что на шоссе девочку забрал и увез случайный водитель. Рассматривался вариант с колодцем, которых в лесу было несколько, а также с нападением медведицы.
Когда началась война, расследование заглохло, поскольку ресурсы следовало перенаправить для решения более приоритетных задач.
В 1995 году история получила новый виток. Журналист Гарольд Томас Бек опубликовал статью о пропавшей, а через несколько лет была объявлена награда – 10 тыс. долларов тому, кто даст информацию о пропавшей. Фотографии и дополнительные сведения предоставила Доротея. Женщина всю жизнь винила себя в пропаже сестры. Благодаря современным технологиям фото малышки состарили, чтобы получить относительно точный фоторобот с учетом возраста.
В 2000 году с журналистом связалась женщина и рассказала, что фоторобот очень похож на ее коллегу. Сильвия Уолдроп Лондон, которой было 66 лет, согласилась на встречу. Но когда узнала о причинах, разозлилась и категорически отказалась слушать дальше, заявив, что все это ошибка. И она не имеет отношения к пропавшей. Но потом изменила свою позицию и согласилась на встречу с Беком.
В 2010 году он опубликовал книгу под названием «В поисках Марджори Уэст». В ней журналист рассказал, что незадолго до смерти мать призналась Сильвии, что она ей не родная по крови. А попала в их семью следующим образом: работавший в 1938 году на нефтеперерабатывающем заводе муж случайно сбил на дороге девочку. Он положил ребенка на заднее сиденье и поехал в больницу. По дороге кроха пришла в себя. За полгода до этого в семье случилось горе: потеря дочери. И мужчина решил, что это знак свыше – привезти отчаявшейся жене ребенка в День матери.
В первое время девочка рассказывала, где жила, о своих родных, о местах, где много снега (она родилась в северном штате). Но постепенно Мардж-Сильвия все забыла.
Увы, но встреча разлученных сестер не состоялась. Доротея ушла из жизни в 2007 году. А Мардж два года спустя. Свою историю она разрешила обнародовать Беку, но только после ее смерти.
Что примечательно, родные Доротеи до сих пор не подтвердили правдивость истории. И даже намекнули, что все это выдумка журналиста. Простейший способ это подтвердить или опровергнуть – сравнить ДНК детей старшей сестры и дочери Сильвии-Марджори. Но по какой-то причине они этого не сделали. Или сделали, но решили не предавать результаты огласке.
Источник:
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роду, и один из нас утонул. Но мы не знали, который. Одни думают, что Билл.
А другие - что я.(с) Марк Твен.
Аффтар, ты мне должна 5 минут жизни, или сдохнешь на 5 часов раньше.