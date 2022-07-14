Куда попадают бесследно исчезнувшие люди?

Сухие скупые цифры статистики говорят, что ежегодно на планете исчезает без следов порядка 2 млн человек. Основная масса пропавших – жертвы убийств, несчастных случаев, природных катаклизмов. Кое-кто просто сбегает, решив начать жизнь с чистого листа.
Но зафиксированы и случаи, в которых объяснить исчезновение оказалось невозможным.
Так было с владельцем издательства 48-летним Робертом Макмилланом. 13 июля 1889 года он поднялся на вершину Олимпа в Греции, помахал рукой и… пропал.
Аналогичный случай описан в книге «Исторические странности». Некий господин Батхерст в том же году вышел из пивной, направился к дилижансу и просто исчез. Свидетелями стали пассажиры и кучер дилижанса, к которому направлялся мужчина.
Такой случай ранее произошел во Франции. Там мужчина – Люсьен Бусье исчез прямо с кушетки в кабинете доктора. Причем, одежда и личные вещи остались. Описаны случаи исчезновения и в США. Причем, при огромном количестве свидетелей.
С 15 декабря 1900 года маяк на острове Флэннан перестал работать. О чем капитаны уведомили власти. И это показалось странным: трое смотрителей Томас Маршал, Дональд МакАртур и Джеймс Дукат были людьми ответственными, серьезными и обстоятельными. Что могло случиться?
Томас Мур – главный смотритель отправился лично разобраться в ситуации. В домике смотрителей все было чисто, вещи на своих места, в чашки налито подготовленное для заправки ламп масло.
Последняя запись в вахтенном журнале гласила, что 15 декабря как раз случился мощнейший шторм. Но это было очень странным, поскольку море в этот день было спокойным. Поиски ничего не дали, и Мур остался на острове в качестве временного смотрителя. В январе следующего года его сменили постоянные служащие. По возвращении в Англию Томас рассказывал, что атмосфера на острове царила невероятно давящая, гнетущая. И иногда ему казалось, что он слышит голоса смотрителей, зовущих на помощь.
В середине позапрошлого века в Коннектикуте неподалеку от городка Буневилл находился пустой дом, который пользовался у местных дурной славой. Дело в том, что прежний владелец бесследно исчез со всеми домочадцами. В доме остались все вещи, запасы, одежда, в поле – коровы, а в конюшне лошади. Пропали только люди – пара с пятью детьми, включая грудного малыша.
Как-то полковнику национальной гвардии Джеку Ма-Кардлу и судье Майрону Вэю пришлось заночевать в этом доме: дела ждали их в Манчестере, а внезапно началась сильнейшая гроза.
Полковник рассказывал, что как только за ними закрылась дверь, они оказались в полнейшей тишине. Ни звука стихии, ни отблеска молнии. Ничего. Первым порывом военного было снова открыть дверь. Тем более что он даже не отпустил дверную ручку. Но за ней был не выход, а вход… в другую комнату! Иное измерение?
Пространство заливал приглушенный свет с зеленоватым оттенком неизвестного происхождения. В комнате находились тела разной степени разложения, в количестве до десятка. В основном лежащие на полу. Привалившись к стене, сидела женщина. Другая, постарше, прижимала к груди малыша. У ног бородатого мужчины лежал лицом вниз парнишка. Военный закричал, прося судью как можно быстрее покинуть это страшное место. Но тот не послушал и шагнул в комнату, присев у одного из тел, чтобы получше рассмотреть его. В это время Джек почувствовал, что теряет сознание, отпустил дверную ручку и упал.
Он пришел в себя только через полтора месяца в гостинице Манчестера. После того, как они не прибыли в назначенное время, были организованы поиски. Но в доме обнаружили только полковника: судья бесследно исчез.
Те, кто считает, что заглянул в иное измерение, описывают его как темное, тихое, пустое и лишенное жизни и энергии место. Вероятно, что Вэй стал еще одной жертвой таинственной ловушки.
А вы допускаете существование других измерений, при попадании в которые люди бесследно исчезают?
Источник:
АНТИФИШКИ
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