Куда попадают бесследно исчезнувшие люди?

В середине позапрошлого века в Коннектикуте неподалеку от городка Буневилл находился пустой дом, который пользовался у местных дурной славой. Дело в том, что прежний владелец бесследно исчез со всеми домочадцами. В доме остались все вещи, запасы, одежда, в поле – коровы, а в конюшне лошади. Пропали только люди – пара с пятью детьми, включая грудного малыша.

Как-то полковнику национальной гвардии Джеку Ма-Кардлу и судье Майрону Вэю пришлось заночевать в этом доме: дела ждали их в Манчестере, а внезапно началась сильнейшая гроза.

Полковник рассказывал, что как только за ними закрылась дверь, они оказались в полнейшей тишине. Ни звука стихии, ни отблеска молнии. Ничего. Первым порывом военного было снова открыть дверь. Тем более что он даже не отпустил дверную ручку. Но за ней был не выход, а вход… в другую комнату! Иное измерение?

Пространство заливал приглушенный свет с зеленоватым оттенком неизвестного происхождения. В комнате находились тела разной степени разложения, в количестве до десятка. В основном лежащие на полу. Привалившись к стене, сидела женщина. Другая, постарше, прижимала к груди малыша. У ног бородатого мужчины лежал лицом вниз парнишка. Военный закричал, прося судью как можно быстрее покинуть это страшное место. Но тот не послушал и шагнул в комнату, присев у одного из тел, чтобы получше рассмотреть его. В это время Джек почувствовал, что теряет сознание, отпустил дверную ручку и упал.

Он пришел в себя только через полтора месяца в гостинице Манчестера. После того, как они не прибыли в назначенное время, были организованы поиски. Но в доме обнаружили только полковника: судья бесследно исчез.

Те, кто считает, что заглянул в иное измерение, описывают его как темное, тихое, пустое и лишенное жизни и энергии место. Вероятно, что Вэй стал еще одной жертвой таинственной ловушки.

А вы допускаете существование других измерений, при попадании в которые люди бесследно исчезают?