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Угловое пианино – правда или фейк?

Угловое пианино – правда или фейк?

Автор:
13 апреля 2023 09:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Музыка   Угловое пианино   интересно   познавательно   удивительно   факты   фото   
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Увидела фотографию вот такого устройства, пишут, что это «угловое пианино» находится в Китае, в «музее фортепиано».

Музей, как я поняла, полностью посвящен истории этих музыкальных инструментов, но без развлечения публики шутками тоже не обошлось.

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Потому что конкретно это угловое пианино, конечно, прикол от сотрудников музея, которые соорудили его, не пожалев очень красивый и старый инструмент. Правда, может быть, пианино было сильно испорчено посередине, так что все равно в качестве экспоната не годилось.

Понятно, что будь такой инструмент настоящим, у него не работали бы самые нужные октавы (ведь на срезанных углом клавишах можно сыграть только скрестив руки, и то вряд ли удобно). Так что, если кому-то и понадобилось бы такое пианино, то играло бы оно по-хорошему только в верхнем и нижнем регистрах.

Да и крышку на клавиши опустить нельзя.

Возможно, это не единственный такой шуточный инструмент, потому что я нашла еще похожее пианино, возможно, из того же музея.

Но, что интересно, угловое пианино – это совершенно реальный инструмент, бывший довольно модным в начале 19-го века. Тогда считалось, что пианино в углу делает комнату уютнее, и собраться небольшой компанией вокруг такого приятнее и романтичнее.

Хотя про фэн-шуй, где рекомендуют скруглять обстановкой углы, в Европе, конечно, в то время не слышали.

Угловое пианино было короче обычного и за счет этого существенно дешевле, что добавляло ему популярности. Однако музыкальные пьесы к 20-му веку значительно усложнились и требовали больше октав, поэтому короткие угловые фортепиано перестали отвечать духу времени и остались в прошлом.

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Метки: Музыка   Угловое пианино   интересно   познавательно   удивительно   факты   фото   
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brotherirk Час назад
В смысле ИЛИ?
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Maikl 41 минуту назад
Вандалы блин, испортили инструмент, который судя по внешнему виду должен был звучать весьма недурно.
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