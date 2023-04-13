Угловое пианино – правда или фейк?

Увидела фотографию вот такого устройства, пишут, что это «угловое пианино» находится в Китае, в «музее фортепиано».
Музей, как я поняла, полностью посвящен истории этих музыкальных инструментов, но без развлечения публики шутками тоже не обошлось.
Потому что конкретно это угловое пианино, конечно, прикол от сотрудников музея, которые соорудили его, не пожалев очень красивый и старый инструмент. Правда, может быть, пианино было сильно испорчено посередине, так что все равно в качестве экспоната не годилось.
Понятно, что будь такой инструмент настоящим, у него не работали бы самые нужные октавы (ведь на срезанных углом клавишах можно сыграть только скрестив руки, и то вряд ли удобно). Так что, если кому-то и понадобилось бы такое пианино, то играло бы оно по-хорошему только в верхнем и нижнем регистрах.
Да и крышку на клавиши опустить нельзя.
Возможно, это не единственный такой шуточный инструмент, потому что я нашла еще похожее пианино, возможно, из того же музея.
Но, что интересно, угловое пианино – это совершенно реальный инструмент, бывший довольно модным в начале 19-го века. Тогда считалось, что пианино в углу делает комнату уютнее, и собраться небольшой компанией вокруг такого приятнее и романтичнее.
Хотя про фэн-шуй, где рекомендуют скруглять обстановкой углы, в Европе, конечно, в то время не слышали.
Угловое пианино было короче обычного и за счет этого существенно дешевле, что добавляло ему популярности. Однако музыкальные пьесы к 20-му веку значительно усложнились и требовали больше октав, поэтому короткие угловые фортепиано перестали отвечать духу времени и остались в прошлом.
Источник:
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