Угловое пианино – правда или фейк?

Понятно, что будь такой инструмент настоящим, у него не работали бы самые нужные октавы (ведь на срезанных углом клавишах можно сыграть только скрестив руки, и то вряд ли удобно). Так что, если кому-то и понадобилось бы такое пианино, то играло бы оно по-хорошему только в верхнем и нижнем регистрах.

Да и крышку на клавиши опустить нельзя.