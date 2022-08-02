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15 смешных кадров с животными с конкурса Comedy Wildlife

15 смешных кадров с животными с конкурса Comedy Wildlife

Автор:
02 августа 2022 14:07
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   звери   природа   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   фотографии   
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Фотография - классное изобретение. Благодаря снимкам мы можем запечатлеть уникальные моменты, которые останутся в памяти надолго. Одни из самых интересных фотографий - с животными! Они вызывают у нас много эмоций, и смотря на пушистиков, мы всегда невольно заряжаемся позитивом. Недавно ежегодный конкурс Comedy Wildlife Photography Awards показал лучшие смешные кадры с дикими животными - и это сплошная милота!
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Источник:

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Метки: дикая природа   животные   звери   природа   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   фотографии   
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