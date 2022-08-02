15 смешных кадров с животными с конкурса Comedy Wildlife

Фотография - классное изобретение. Благодаря снимкам мы можем запечатлеть уникальные моменты, которые останутся в памяти надолго. Одни из самых интересных фотографий - с животными! Они вызывают у нас много эмоций, и смотря на пушистиков, мы всегда невольно заряжаемся позитивом. Недавно ежегодный конкурс Comedy Wildlife Photography Awards показал лучшие смешные кадры с дикими животными - и это сплошная милота!

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А что вы уставились? Фотограф Lincol Lin 0 Источник:

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Сладкий дневной сон. Фотограф Stuart Malcolm 0 Источник:

Сплошное веселье. Фотограф Ryan Sims 0 Источник:

Классная шутка! Фотограф Sameer Walunj 0 Источник:

Друзья следят за тобой. Фотограф William Parkinson 0 Источник:

Мама, ну накорми меня! Фотограф Yaron Schmid 0 Источник:

Ну, здравствуйте. Фотограф Gary Readore 0 Источник:

"Я кому говорю?!" Фотограф Tony Dodge 0 Источник:

Жираф нашёл чесалку. Фотограф Shelly Perkins 0 Источник:

Счастливый лось. Фотограф Kerry Singleton 0 Источник:

Братья за игрой. Фотограф Deena Sveinsson 0 Источник:

"Какая-то плохая подушка". Фотограф Andrew Peacock 0 Источник:

"Я вам чем-то могу помочь?" Фотограф Pf Loke 0 Источник:

Танец паука. Фотограф Tiffany Heymans 0 Источник: