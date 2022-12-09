25 невероятных снимков северного сияния с разных точек мира

888
26
Северное сияние - невероятное явление, посмотреть и восхититься которым вживую мечтают многие. Туристический и фото-блог Capture the Atlas недавно показал лучшие фотографии полярного сияния, сделанные фотографами с разных точек планеты - от Аляски до села Териберка в Мурманской области. Посмотрим на эту удивительную красоту! А вы когда-нибудь видели северное сияние вживую?
Северное сияние над горой Эйстрахорн в Восточных фьордах Исландии. Фотограф Pierpaolo Salvatore
×
×
Завораживающий снимок на полуострове Стоккснес на юге Исландии - живописного места с горами и пляжами с черным песком. Фотограф Asier Lopez Castro
Северное сияние в ледяной пещере ледника Кастнер на Аляске, который обрушился в июле этого года. Фотограф David Erichsen
Яркий снимок, сделанный на пляже Тайери в районе Отаго, на Южном острове Новой Зеландии. Фотограф Kavan Chay
Снимок сделан в Мурманской области, Россия. Итальянский фотограф Нико Ринальди (Nico Rinaldi) признался, что долгое время мечтал сделать такое фото
Северное сияние, снятое с судна в системе фьордов Скорсби-Саунд у восточного побережья Гренландии. Фотограф Virgil Reglioni
Фото сделано в заснеженном национальном парке Рииситунтури в Лапландии, Финляндия. Фотограф Unai Larraya
Живописное северное сияние над водопадом Тьофафосс и холмом на юге Исландии. Фотограф Jannes Krause
Северное сияние у маяка Пойнт Бетси, расположенного на северо-восточном берегу озера Мичиган, США. Фотограф Marybeth Kiczenski
Небо над горным хребтом Томбстоун на канадской территории Юкон. Фотограф Rachel Jones Ross
Снимок полярного сияния над холмом Киркьюфелл в западной Исландии. Фотограф Mattia Frenguelli
Сияние у маяка Наггет-Пойнт, на восточной стороне Южного острова Новой Зеландии. Фотограф Douglas Thorne
Сияние над замерзшим озером в округе Тромс-ог-Финнмарк на севере Норвегии. Фотограф Lena Pettersen
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Наш мир - красивое место: 20+ захватывающих кадров с разных точек планеты
- Девушка из Москвы делает сказочные кадры с участием животных
- Другая Германия: фотограф показала захватывающие баварские пейзажи
- 20+ удивительных макро-снимков дикой природы
- "Я заснял!": 20+ интересных снимков, которыми поделись пользователи сети
Метки: в мире дикая природа красиво красивые фото полярное сияние природа северное сияние фото фотографы явления
Новости партнёров
реклама