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25 невероятных снимков северного сияния с разных точек мира

25 невероятных снимков северного сияния с разных точек мира

Автор:
09 декабря 2022 21:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   дикая природа   красиво   красивые фото   полярное сияние   природа   северное сияние   фото   фотографы   явления   
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Северное сияние - невероятное явление, посмотреть и восхититься которым вживую мечтают многие. Туристический и фото-блог Capture the Atlas недавно показал лучшие фотографии полярного сияния, сделанные фотографами с разных точек планеты - от Аляски до села Териберка в Мурманской области. Посмотрим на эту удивительную красоту! А вы когда-нибудь видели северное сияние вживую?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   дикая природа   красиво   красивые фото   полярное сияние   природа   северное сияние   фото   фотографы   явления   
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