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14 Культовых научно-фантастических фильмов, которые провалились в прокате

14 Культовых научно-фантастических фильмов, которые провалились в прокате

Автор:
09 декабря 2022 07:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: интересное   культовое кино   провал   
1617
15
Не все фильмы, которые позже заслужили всеобщее признание, были хорошо приняты на момент выхода, и за примерами далеко ходить не надо. Сегодня мы решили вспомнить 14 ныне культовых фантастических картин, которые в своё время не смогли привлечь зрителей в кинотеатры: от лент Джона Карпентера и Ридли Скотта до нового «Дредда».
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Метки: интересное   культовое кино   провал   
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10  комментариев
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16k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Многие фильмы из перечня гениальны! Просто не соответствуют запросам идиотов ходящих в кино поржать и попкорна пожрать.
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16k
Александр 8 минут назад
Хорошие фильмы
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13k
sonic24a 24 минуты назад
В прошлом веке читал повесть про пространственно-временные путешествия. Запильная вещь, но забыл как называлась. Автор точно был Павлов. Кстати если каким-то образом снять будет неплохой фильмец.
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28k
Levyathan Час назад
"Блейдраннер" начинал смотреть раза три,не доходил даже до половины. А потом,как-то он мне зашел. После этого пересматривал раз 5. В нем все идеально!
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953
Шурман 2 часа назад
Судья Дред понравился , звездный десант полный отстой или на любителя , нечто тоже хороший фильм . Бегущий по лезвию тоже нормальный фильмец .
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29k
Dobry vojak Svejk Z 3 часа назад
А кто такие критики? Все фломастеры разные, так что решать - смотреть или нет я всегда буду сам. "Крикуны" мне понравился в своё время
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38k
Александр 3 часа назад
На мой вкус, тут всего два необоснованно провальных фильма, это Звездный десант и судья Дред. Остальное шлак
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5k
V2.Smirnov 3 часа назад
По поводу Пекла не согласен - отстой тот ещё.
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3k
SaveUs 3 часа назад
Побудь в моей шкуре - треш голимый - так запрещено снимать
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