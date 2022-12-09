14 Культовых научно-фантастических фильмов, которые провалились в прокате

12.

Сюрреалистичный триллер Ричарда Келли далеко не сразу нашёл свою аудиторию — и это как раз совсем не удивительно. Сюжет о парне, который чудом избежал смерти и после этого начал странным образом воспринимать временной континуум (иногда общаясь с человеком в костюме кролика), оказался слишком сложным для мейнстримного зрителя.



Фильм провалился в прокате, но, как это часто бывает, нашёл фанатов после релиза на VHS и DVD — сегодня «Донни Дарко» регулярно упоминают как одну из главных фантастических картин XXI века. А вот про остальные работы Ричарда Келли того же сказать не получится: что «Посылку», что «Сказки Юга» точно так же не поняли, но и после не переоткрыли. По крайней мере, пока.



Бюджет: 4,7 миллиона долларов

Сборы: 7,6 миллиона долларов