14 Культовых научно-фантастических фильмов, которые провалились в прокате

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15
Не все фильмы, которые позже заслужили всеобщее признание, были хорошо приняты на момент выхода, и за примерами далеко ходить не надо. Сегодня мы решили вспомнить 14 ныне культовых фантастических картин, которые в своё время не смогли привлечь зрителей в кинотеатры: от лент Джона Карпентера и Ридли Скотта до нового «Дредда».
2.
14. Нечто 1982 КП: 7,9 IMDb: 8,2/ The Thing 1982
Удивительно, но один из лучших фильмов Джона Карпентера в своё время с треском провалился в прокате. Причин было несколько: во-первых, студия выпустила фильм немногим позже «Инопланетянина» Стивена Спилберга и день в день с «Бегущим по лезвию» Ридли Скотта — публика просто пресытилась научной фантастикой; а во- вторых, американская пресса очень холодно приняла картину и нарекла её очередной жанровой безделушкой.
Справедливость, впрочем, всё-таки восторжествовала. Когда рынок захватили VHS, «Нечто» сразу стал народным хитом: публика оценила зловещую камерность, мрачные заснеженные пейзажи и жутких аниматроников, а вокруг полок с работами Карпентера в видеосалонах выстроились целые очереди. Хотя режиссёр и утверждает, что финансовый успех картины мог круто перевернуть его карьеру, провал не помешал ему снять культовых «Чужих среди нас» и «Кристину».
Бюджет: 15 миллионов долларов
Сборы: 19 миллионов долларов
Справедливость, впрочем, всё-таки восторжествовала. Когда рынок захватили VHS, «Нечто» сразу стал народным хитом: публика оценила зловещую камерность, мрачные заснеженные пейзажи и жутких аниматроников, а вокруг полок с работами Карпентера в видеосалонах выстроились целые очереди. Хотя режиссёр и утверждает, что финансовый успех картины мог круто перевернуть его карьеру, провал не помешал ему снять культовых «Чужих среди нас» и «Кристину».
Бюджет: 15 миллионов долларов
Сборы: 19 миллионов долларов
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3.
13. Бегущий по лезвию 1982 КП: 7,7 IMDb: 8,1/ Blade Runner 1982
«Бегущий по лезвию» — чуть ли не самый известный пример культовой фантастики, которая на момент выхода провалилась в прокате. Причин тут много: во-первых, все тот же «Инопланетянин» Спилберга, который доминировал в кинотеатрах, и параллельный выпуск «Нечто».
Во-вторых, до зрителей дошла отредактированная продюсерами версия картины — с надоедливым закадровым голосом и без знаменитой амбивалентной концовки. Критики разругали фильм за неспешное повествование и слишком большое внимание к спецэффектам, за которыми якобы не осталось никакой истории. Тот самый «Бегущий по лезвию», которого мы все любим, появился сильно позже: Director’s Cut вышел в 1992-м, а Final Cut — в 2007 году.
Бюджет: 28 миллионов долларов
Сборы: 32,9 миллиона долларов
Во-вторых, до зрителей дошла отредактированная продюсерами версия картины — с надоедливым закадровым голосом и без знаменитой амбивалентной концовки. Критики разругали фильм за неспешное повествование и слишком большое внимание к спецэффектам, за которыми якобы не осталось никакой истории. Тот самый «Бегущий по лезвию», которого мы все любим, появился сильно позже: Director’s Cut вышел в 1992-м, а Final Cut — в 2007 году.
Бюджет: 28 миллионов долларов
Сборы: 32,9 миллиона долларов
4.
12. Трон 1982 КП: 6,9 IMDb: 6,7/ Tron 1982
Революционный супергеройский киберпанк Стивена Лисбергера на фоне всех прочих фильмов из этого списка выглядит настоящим отличником: картина собрала в два раза больше своего бюджета, и всё же 33 миллионов долларов оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить возложенные продюсерские ожидания.
«Трон» сделал неоценимый вклад в развитие CGI, внедрил компьютерную графику в самые невообразимые экшен-сцены и навсегда изменил представление академиков о современном блокбастере, однако продолжения не последовало и франшиза была заморожена на почти что 30 лет. Лишь в 2011 году Disney выпустили продолжение, которое смогло преодолеть рубеж в 400 миллионов долларов и стать одним из самых кассовых фильмов года.
Бюджет: 17 миллионов долларов
Сборы: 33 миллиона долларов
«Трон» сделал неоценимый вклад в развитие CGI, внедрил компьютерную графику в самые невообразимые экшен-сцены и навсегда изменил представление академиков о современном блокбастере, однако продолжения не последовало и франшиза была заморожена на почти что 30 лет. Лишь в 2011 году Disney выпустили продолжение, которое смогло преодолеть рубеж в 400 миллионов долларов и стать одним из самых кассовых фильмов года.
Бюджет: 17 миллионов долларов
Сборы: 33 миллиона долларов
5.
11. Бразилия 1985 КП: 7,7 IMDb: 7,9/ Brazil 1985
Если большинство картин из этого списка оказались непонятыми или просто опередили время, то главная беда «Бразилии» — самонадеянные продюсеры. На тестовых просмотрах студийные боссы оказались недовольны мрачной концовкой фильма и всячески переубеждали режиссёра Терри Гиллиама оставить простой и оптимистичный финал.
Однако он оказался непреклонен: несмотря на то что картину выпустили с урезанной развязкой, постановщик начал устраивать подпольные показы авторской версии и разоблачал продюсеров прямо со страниц Variety.
Хотя на провал ленты повлиял не только производственный ад: стильная и фантасмагоричная антиутопия «Бразилия» показалась зрителям слишком сложной и причудливой. Гиллиам сталкивался и с более серьёзными проблемами (чего стоила история создания его «Дон Кихота»), однако этот опыт режиссёр воспринял также болезненно.
Бюджет: 15 миллионов долларов
Сборы: около 10 миллионов долларов
Однако он оказался непреклонен: несмотря на то что картину выпустили с урезанной развязкой, постановщик начал устраивать подпольные показы авторской версии и разоблачал продюсеров прямо со страниц Variety.
Хотя на провал ленты повлиял не только производственный ад: стильная и фантасмагоричная антиутопия «Бразилия» показалась зрителям слишком сложной и причудливой. Гиллиам сталкивался и с более серьёзными проблемами (чего стоила история создания его «Дон Кихота»), однако этот опыт режиссёр воспринял также болезненно.
Бюджет: 15 миллионов долларов
Сборы: около 10 миллионов долларов
6.
10. Крикуны 1995 КП: 7,1 IMDb: 6,3/ Screamers 1995
Экранизировать Филиппа К. Дика, судя по всему, дело неблагодарное. Как и «Бегущий по лезвию», снятый по повести «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», «Крикуны» на момент выхода провалились в прокате, но позже обрели вторую жизнь на VHS и DVD.
Здесь кассовую неудачу гораздо сложнее объяснить творческими решениями: «Крикуны» — не медленная философская фантастика, а задорный экшен-хоррор о солдатах, которые на отдалённой планете сражаются с обретающими разум роботами, научившимися копировать людей. Эдакое более адреналиновое «Нечто», которое, как и его собрата, критики совсем не оценили: ругали за вторичность, глупый сюжет и несоответствие первоисточнику.
Бюджет: 20 миллионов долларов
Сборы: 5 миллионов долларов
Здесь кассовую неудачу гораздо сложнее объяснить творческими решениями: «Крикуны» — не медленная философская фантастика, а задорный экшен-хоррор о солдатах, которые на отдалённой планете сражаются с обретающими разум роботами, научившимися копировать людей. Эдакое более адреналиновое «Нечто», которое, как и его собрата, критики совсем не оценили: ругали за вторичность, глупый сюжет и несоответствие первоисточнику.
Бюджет: 20 миллионов долларов
Сборы: 5 миллионов долларов
7.
09. Сквозь горизонт 1997 КП: 6,9 IMDb: 6,6/ Event Horizon 1997
Фильм Пола У.С. Андерсона можно назвать главной жертвой кэмероновского «Титаника». Продюсеры потребовали удалить все жестокие сцены из финального монтажа, а срок для постпродакшена сократили до месяца, потому что студия не успевала подготовить к прокату флагманский фильм-катастрофу о крушении гигантского лайнера.
Вместо задуманных 130 минут итоговая картина длилась всего 95, так что кино напоминало скорее безвкусный B-movie, чем эстетский триллер с отсылками к «Солярису» Тарковского. Когда «Сквозь горизонт» стал культовым, Paramount предложил съёмочной группе вернуться к работе и выпустить новую версию фильма, однако оказалось слишком поздно.
Как говорит сам У.С. Андерсон, материала просто не нашлось — удалённые сцены так плохо заархивировали, что их не удалось сохранить. Впрочем, в 00-е картина всё-таки выходила на DVD и Blu-Ray с дополнительными материалами — мелочь, но фанаты оказались в восторге.
Бюджет: 70 миллионов долларов
Сборы: 26,5 миллиона долларов
Вместо задуманных 130 минут итоговая картина длилась всего 95, так что кино напоминало скорее безвкусный B-movie, чем эстетский триллер с отсылками к «Солярису» Тарковского. Когда «Сквозь горизонт» стал культовым, Paramount предложил съёмочной группе вернуться к работе и выпустить новую версию фильма, однако оказалось слишком поздно.
Как говорит сам У.С. Андерсон, материала просто не нашлось — удалённые сцены так плохо заархивировали, что их не удалось сохранить. Впрочем, в 00-е картина всё-таки выходила на DVD и Blu-Ray с дополнительными материалами — мелочь, но фанаты оказались в восторге.
Бюджет: 70 миллионов долларов
Сборы: 26,5 миллиона долларов
8.
08. Гаттака 1997 КП: 8,0 IMDb: 7,8/ Gattaca 1997
«Гаттака» — яркий пример неординарной научной фантастики, которая прошла мимо зрителя, чтобы затем обрести вторую жизнь на VHS и DVD. Провал ленты во многом ожидаем: это неспешное, вдумчивое кино, которое вместо размашистых экшен-сцен и безумных футуристичных декораций предлагает публике философские размышления о дискриминации и уродливых капиталистических ценностях.
Не помогли ни Итан Хоук с Умой Турман в главных ролях, ни выдающийся оператор из фильмов Кшиштофа Кеселёвского: режиссёр-дебютант Эндрю Никкол, несмотря на все старания, столкнулся с первым голливудским фиаско. У него, однако, позже всё наладилось: Никкол писал сценарий к «Шоу трумана» и «Терминалу», а ещё выпустил несколько ярких полнометражных работ («Время», «Оружейный барон»).
Бюджет: 36 миллионов долларов
Сборы: 12 миллионов долларов
Не помогли ни Итан Хоук с Умой Турман в главных ролях, ни выдающийся оператор из фильмов Кшиштофа Кеселёвского: режиссёр-дебютант Эндрю Никкол, несмотря на все старания, столкнулся с первым голливудским фиаско. У него, однако, позже всё наладилось: Никкол писал сценарий к «Шоу трумана» и «Терминалу», а ещё выпустил несколько ярких полнометражных работ («Время», «Оружейный барон»).
Бюджет: 36 миллионов долларов
Сборы: 12 миллионов долларов
9.
07. Звездный десант 1997 КП: 7,6 IMDb: 7,3/ Starship Troopers 1997
Экранизация культового романа Роберта Хайнлайна возмутила и фанатов оригинала, и любителей большой студийной фантастики. Первые утверждали, что Пол Верховен извратил идеи первоисточника и слишком увлёкся излюбленным китчем, а вторые видели в «Звёздном десанте» неприглядный эксплотейшен с откровенными сценами насилия и оголёнными телами.
Они все, в общем-то, были правы — только воевали не в ту сторону. Фильм нидерландского провокатора действительно относился к роману без должного уважения, а вместо блокбастера о космических приключениях подарил публике едкую сатиру на американский империализм. Лишь спустя десяток лет большие издания стали включать «Звёздный десант» в списки лучшей и недооценённой фантастики, а зрители поняли, над чем так безудержно смеялся Верховен.
Бюджет: 105 миллионов долларов
Сборы: 121 миллион долларов
Они все, в общем-то, были правы — только воевали не в ту сторону. Фильм нидерландского провокатора действительно относился к роману без должного уважения, а вместо блокбастера о космических приключениях подарил публике едкую сатиру на американский империализм. Лишь спустя десяток лет большие издания стали включать «Звёздный десант» в списки лучшей и недооценённой фантастики, а зрители поняли, над чем так безудержно смеялся Верховен.
Бюджет: 105 миллионов долларов
Сборы: 121 миллион долларов
10.
06. Тёмный город 1998 КП: 7,3 IMDb: 7,6/ Dark City 1998
Фантастический нуар Алекса Прайса часто входит в списки самых недооценённых фильмов 90-х. Это мрачный триллер о мужчине, который обнаруживает, что живёт в мире, где каждый день архитектура перестраивается по-новому, а людям в полночь вживляют новые воспоминания.
В момент выхода критики посчитали, что «Тёмный город» слишком сумбурен и вообще похож на фантастику категории B, и только знаменитый Роджер Эберт защищал картину, сравнивая её с работами Фрица Ланга и Франца Кафки.
Впрочем, несмотря на кассовый провал, история у картины скорее положительная: сам Пройас позже снимет «Я, робот» и «Знамение», а эстетика и проблематика ленты отчасти перекочуют в куда более популярную «Матрицу». Более того, Вачовски даже использовали декорации, оставшиеся после «Тёмного города».
Бюджет: 27 миллионов долларов
Сборы: 27 миллионов долларов
В момент выхода критики посчитали, что «Тёмный город» слишком сумбурен и вообще похож на фантастику категории B, и только знаменитый Роджер Эберт защищал картину, сравнивая её с работами Фрица Ланга и Франца Кафки.
Впрочем, несмотря на кассовый провал, история у картины скорее положительная: сам Пройас позже снимет «Я, робот» и «Знамение», а эстетика и проблематика ленты отчасти перекочуют в куда более популярную «Матрицу». Более того, Вачовски даже использовали декорации, оставшиеся после «Тёмного города».
Бюджет: 27 миллионов долларов
Сборы: 27 миллионов долларов
11.
05. Стальной гигант 1999 КП: 8,1 IMDb: 8,1/ The Iron Giant 1999
В конце 90-х Warner Bros. тяжело переживали провалы нескольких своих проектов, так что боссы решили сэкономить на рекламной кампании дорогостоящего «Стального гиганта». Как оказалось, зря. Шедевр Брэда Бёрда, позже разошедшийся на DVD, собрал в два раза меньше собственного бюджета, а на строчках релизов недели его оттеснили «Ведьма из Блэр» и «Шестое чувство».
На карьеру режиссёра этот случай, к счастью, не повлиял, и спустя несколько лет он снял любимые всеми «Суперсемейку» и «Рататуя». Для мультфильмов конца 90-х и начала 00-х такая судьба была особенно распространена: что-то похожее случилось с «Атлантидой» и «Дорогой на Эльдорадо», но у «Стального гиганта», не окупившегося даже наполовину, самая вдохновляющая история.
Бюджет: 73 миллиона долларов
Сборы: 23 миллиона долларов
На карьеру режиссёра этот случай, к счастью, не повлиял, и спустя несколько лет он снял любимые всеми «Суперсемейку» и «Рататуя». Для мультфильмов конца 90-х и начала 00-х такая судьба была особенно распространена: что-то похожее случилось с «Атлантидой» и «Дорогой на Эльдорадо», но у «Стального гиганта», не окупившегося даже наполовину, самая вдохновляющая история.
Бюджет: 73 миллиона долларов
Сборы: 23 миллиона долларов
12.
04. Донни Дарко 2001 КП: 7,6 IMDb: 8,0/ Donnie Darko 2001
Сюрреалистичный триллер Ричарда Келли далеко не сразу нашёл свою аудиторию — и это как раз совсем не удивительно. Сюжет о парне, который чудом избежал смерти и после этого начал странным образом воспринимать временной континуум (иногда общаясь с человеком в костюме кролика), оказался слишком сложным для мейнстримного зрителя.
Фильм провалился в прокате, но, как это часто бывает, нашёл фанатов после релиза на VHS и DVD — сегодня «Донни Дарко» регулярно упоминают как одну из главных фантастических картин XXI века. А вот про остальные работы Ричарда Келли того же сказать не получится: что «Посылку», что «Сказки Юга» точно так же не поняли, но и после не переоткрыли. По крайней мере, пока.
Бюджет: 4,7 миллиона долларов
Сборы: 7,6 миллиона долларов
Фильм провалился в прокате, но, как это часто бывает, нашёл фанатов после релиза на VHS и DVD — сегодня «Донни Дарко» регулярно упоминают как одну из главных фантастических картин XXI века. А вот про остальные работы Ричарда Келли того же сказать не получится: что «Посылку», что «Сказки Юга» точно так же не поняли, но и после не переоткрыли. По крайней мере, пока.
Бюджет: 4,7 миллиона долларов
Сборы: 7,6 миллиона долларов
13.
03. Пекло 2007 КП: 7,3 IMDb: 7,2/ Sunshine 2007
После успеха «28 дней спустя» и малозаметных «Миллионов» Дэнни Бойл взялся за амибициозный сай-фай «Пекло» — драму об экипаже космического корабля, который летит к Солнцу, чтобы бросить в него огромную бомбу и вернуть светило к жизни (иначе вся жизнь на Земле вскоре исчезнет).
Несмотря на острый сюжет и первоклассный актёрский состав (тут и молодой Крис Эванс, и любимец режиссёра Киллиан Мёрфи, и Марк Стронг, Бенедикт Вонг и Мишель Йео), фильм провалился в прокате: зрители ждали громкий блокбастер, а не вдумчивый психологический триллер. Никому из авторов долго грустить об этом не пришлось: уже через год Бойл снял оскароносного «Миллионера из трущеб», а сценарист Алекс Гарленд спустя 7 лет станет самостоятельным автором, снимет «Из машины», «Аннигиляцию» и сериал «Разрабы».
Бюджет: 26 миллионов долларов
Сборы: 32 миллиона долларов
Несмотря на острый сюжет и первоклассный актёрский состав (тут и молодой Крис Эванс, и любимец режиссёра Киллиан Мёрфи, и Марк Стронг, Бенедикт Вонг и Мишель Йео), фильм провалился в прокате: зрители ждали громкий блокбастер, а не вдумчивый психологический триллер. Никому из авторов долго грустить об этом не пришлось: уже через год Бойл снял оскароносного «Миллионера из трущеб», а сценарист Алекс Гарленд спустя 7 лет станет самостоятельным автором, снимет «Из машины», «Аннигиляцию» и сериал «Разрабы».
Бюджет: 26 миллионов долларов
Сборы: 32 миллиона долларов
14.
02. Судья Дредд 2012 КП: 6,9 IMDb: 7,1/ Dredd 2012
Алексу Гарленду вообще часто не везло с кассовыми сборами: «Судья Дредд 3D», также снятый по его сценарию (а по слухам, ещё и почти полностью срежиссированный им), тоже провалился в прокате. Фильм получил хорошие отзывы критиков, а создатель оригинальной серии комиксов Джон Вагнер похвалил экранизацию, в отличие от версии 1995 года со Сталлоне.
Но в финансовый успех это признание не конвертировалось. Зато с тех пор «Дредда» вспоминают исключительно как брутальный талантливый экшен и ставят в один ряд с «Рейдом», с которым они похожи даже сюжетно.
Бюджет: 50 миллионов долларов
Сборы: 41 миллион долларов
Но в финансовый успех это признание не конвертировалось. Зато с тех пор «Дредда» вспоминают исключительно как брутальный талантливый экшен и ставят в один ряд с «Рейдом», с которым они похожи даже сюжетно.
Бюджет: 50 миллионов долларов
Сборы: 41 миллион долларов
15.
01. Побудь в моей шкуре 2013 КП: 5,8 IMDb: 6,3/ Under the Skin 2013
Медитативный хоррор об инопланетянке, которая ловит мужчин и убивает, чтобы извлечь органы, до сих пор вызывает ожесточённые споры зрителей. Для кого-то это современная классика фантастики, для других — скучный и бессмысленный фильм, в котором «ничего не происходит». Мы, конечно, склоняемся к первому. Ничего похожего артистически с 2013-м мы так и не увидели, а изящная режиссура Джонатана Глейзера и саундтрек Мики Леви завораживают до сих пор: такие фильмы в лучшем случае бывают раз в десятилетие.
Бюджет: 13 миллионов долларов
Сборы: около 6 миллионов долларов
Бюджет: 13 миллионов долларов
Сборы: около 6 миллионов долларов
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Метки: интересное культовое кино провал
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