Как выглядят дети 5 российских актеров с очень нестандартной внешностью

В российском кино снимается предостаточно колоритных актеров разной степени таланта. Но среди них есть особо запоминающиеся люди, которых легко узнать с первого взгляда. Как бы их не гримировали и какую-бы роль они не исполняли.
Нет, дело вовсе не в отсутствии актерского мастерства. Дело в их неординарной внешности, которая резко выбивается из общепринятого стереотипа о внешнем виде востребованного актера.
Сейчас взглянем на нескольких безусловно талантливых и харизматичных актеров, которые стали знамениты, имея весьма неординарную внешность. А также увидим, как же выглядят их дети. Унаследовали ли они «фирменные» черты внешности своих знаменитых отцов?
Лыков-старший получил известность благодаря роли харизматичного опера в телесериале «Улицы разбитых фонарей». Его дальнейшая карьера была тесно связана с телевидение. В настоящий момент актер все еще востребован и часто играет роли второго плана.
Его сын Матвей не пошел по стопам отца, а занялся модельным бизнесом и проживает во Франции на постоянной основе. Тем не менее, в кино он тоже снялся, но всего один раз. В фильме «Он - дракон» Лыков-младший исполнил главную роль.
Один из наиболее узнаваемых актеров второго плана уже более пятнадцати лет снимается во всевозможных сериалах и фильмах.
Благодаря своей, без преувеличения, яркой и нестандартной внешности Дмитриев еще долго будет востребован в российском кинематографе. Среди толп смазливых актеров трудно найти настолько фактурного персонажа.
Актер счастливо женат и у него двое сыновей-подростков.
Актер активно играет в театре и кино с конца семидесятых. Практически в каждом отечественном фильме находится роль Смолякову и в каждом фильме актер узнаваем. Также он является заслуженным и народным артистом РФ.
Сын Смолякова Дмитрий также связал жизнь с творчеством и отучился на продюсерском факультете школы-студии МХАТ. Параллельно с учебой ему довелось поработать в нескольких фильмах вместе с отцом.
Знаменитый советский и российский артист театра и кино исполнил множество колоритных ролей и прочно запомнился любителям советского кино.
Павел Кассинский, сын Карцева, также отправился покорять кинематограф. Правда пришел к этому не сразу. После нескольких ролей в «Ералаше» будущий актер решил получить иную профессию и отучился в медицинском.
Тем не менее, Кассинский начал исполнять эпизодические роли в кино и телесериалах, чем успешно занимается до сих пор.
Легенда советского кино и театра за свою жизнь успел сыграть огромное множество ролей и как следует запомниться зрителю. Актер обладал редким сочетанием качеств - нестандартная внешность, талант и умение выбирать подходящие роли.
У Авилова осталось две дочери, которые также стали актрисами. Младшая дочь Ольга полностью унаследовала отцовский шарм и талант. Сейчас она является очень востребованной актрисой театра, а также крупнобюджетного кино.
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