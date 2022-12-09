Как выглядят дети 5 российских актеров с очень нестандартной внешностью



Нет, дело вовсе не в отсутствии актерского мастерства. Дело в их неординарной внешности, которая резко выбивается из общепринятого стереотипа о внешнем виде востребованного актера.

Сейчас взглянем на нескольких безусловно талантливых и харизматичных актеров, которые стали знамениты, имея весьма неординарную внешность. А также увидим, как же выглядят их дети. Унаследовали ли они «фирменные» черты внешности своих знаменитых отцов?