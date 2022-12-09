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Как выглядят дети 5 российских актеров с очень нестандартной внешностью

Как выглядят дети 5 российских актеров с очень нестандартной внешностью

Автор:
09 декабря 2022 04:10
Метки: Как выглядят дети   актер   внешность   
2567
6

В российском кино снимается предостаточно колоритных актеров разной степени таланта. Но среди них есть особо запоминающиеся люди, которых легко узнать с первого взгляда. Как бы их не гримировали и какую-бы роль они не исполняли.


Нет, дело вовсе не в отсутствии актерского мастерства. Дело в их неординарной внешности, которая резко выбивается из общепринятого стереотипа о внешнем виде востребованного актера.

Сейчас взглянем на нескольких безусловно талантливых и харизматичных актеров, которые стали знамениты, имея весьма неординарную внешность. А также увидим, как же выглядят их дети. Унаследовали ли они «фирменные» черты внешности своих знаменитых отцов?


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Лыков-старший получил известность благодаря роли харизматичного опера в телесериале «Улицы разбитых фонарей». Его дальнейшая карьера была тесно связана с телевидение. В настоящий момент актер все еще востребован и часто играет роли второго плана.


Его сын Матвей не пошел по стопам отца, а занялся модельным бизнесом и проживает во Франции на постоянной основе. Тем не менее, в кино он тоже снялся, но всего один раз. В фильме «Он - дракон» Лыков-младший исполнил главную роль.

Один из наиболее узнаваемых актеров второго плана уже более пятнадцати лет снимается во всевозможных сериалах и фильмах.


Благодаря своей, без преувеличения, яркой и нестандартной внешности Дмитриев еще долго будет востребован в российском кинематографе. Среди толп смазливых актеров трудно найти настолько фактурного персонажа.


Актер счастливо женат и у него двое сыновей-подростков.

Актер активно играет в театре и кино с конца семидесятых. Практически в каждом отечественном фильме находится роль Смолякову и в каждом фильме актер узнаваем. Также он является заслуженным и народным артистом РФ.


Сын Смолякова Дмитрий также связал жизнь с творчеством и отучился на продюсерском факультете школы-студии МХАТ. Параллельно с учебой ему довелось поработать в нескольких фильмах вместе с отцом.

Знаменитый советский и российский артист театра и кино исполнил множество колоритных ролей и прочно запомнился любителям советского кино.


Павел Кассинский, сын Карцева, также отправился покорять кинематограф. Правда пришел к этому не сразу. После нескольких ролей в «Ералаше» будущий актер решил получить иную профессию и отучился в медицинском.


Тем не менее, Кассинский начал исполнять эпизодические роли в кино и телесериалах, чем успешно занимается до сих пор.

Легенда советского кино и театра за свою жизнь успел сыграть огромное множество ролей и как следует запомниться зрителю. Актер обладал редким сочетанием качеств - нестандартная внешность, талант и умение выбирать подходящие роли.


У Авилова осталось две дочери, которые также стали актрисами. Младшая дочь Ольга полностью унаследовала отцовский шарм и талант. Сейчас она является очень востребованной актрисой театра, а также крупнобюджетного кино.

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Метки: Как выглядят дети   актер   внешность   
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11  комментариев
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4k
Феликс Дзержинский 4 часа назад
Семь Валуева.
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6k
Bjornsson 2 часа назад
Интересно, а чего это у Смолякова "очень нестандартная" внешность? Шляпа.
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62k
doker 2 часа назад
Ну... ни кто не пошёл в "трактористы".
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53k
noName 3 часа назад
Очень гармонично выглядит дочь господина оформителя в костюме начала 20 века.
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11k
кот базилий 3 часа назад
Лыков,Смоляков вполне симпотные мужики.
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98
Obrval 4 часа назад
У Авилова и Дмитриева внешность действительно не совсем стандартная. С остальными что не так?
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Убийца Прохиндеев 4 часа назад
У Авилова дочка ничего так получилось.
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