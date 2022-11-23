«Папаши» Джека Воробья: у обаятельного киношного пирата-мошенника могли быть реальные прототипы

Этот персонаж стал знаковым для Джонни Деппа и практически самым популярным киношным пиратом. Его необузданная харизма затмила даже таких героев как Флинт и капитан Блад.
Логично, что поклонников «Пиратов Карибского моря» интересовал вопрос: а был ли мальчик, в смысле, какой-то реально живший человек, с которого киношники если не срисовали Джека, то хотя бы взяли за основу какие-то ключевые составляющие личности и образа.
Собственно, Воробей – образ собирательный. И при его создании использовались черты аж трех весьма интересных персонажей.
«Калико Джек» – в миру Джек Рэкхем. Появился на свет в 1682 году. И промышлял на просторах Карибского бассейна морским разбоем. Прозвищем обязан какой-то патологической привязанности к нарядам, сшитым из яркого ситца (Kalico – обычный грубый текстиль).
Изначально проходил службу на британском судне. Но в результате мятежа, поднятого командой, был выбран капитаном. И стал пиратом.
Известно, что Рэкхем свято чтил пиратский кодекс (что логично, а иначе долго не пропиратствуешь) и не просто лояльно относился к представительницам слабого пола на борту, но и ходил под парусами с двумя, пожалуй, самыми известными дамами – представительницами пиратского племени – Энн Бонни и Мэри Рид.
Считается, что даже Веселый Роджер – символ пиратства возник с его легкой руки.
И снова Джек. И тоже пират. Правда, промышлял он на противоположном конце света. Джек Уорд сосредоточил свое внимание на берегах Северной Африки. Свое прозвище «Птичка» он получил за любовь к пернатым.
Вероятно, что и имя киношного персонажа объясняется этим фактом. Ведь воробей – это, пожалуй, первая ассоциация, приходящая на ум, когда речь идет о небольших птицах.
Уорд возглавлял серьезную структуру, в состав которой входили сотни корсаров. Был подвержен пагубной привычке – не то что любил выпить, а практически всегда находился в таком состоянии. Считается, что к концу пятого десятка остепенился, принял ислам под именем Юсуфа Рейса, жил припеваючи на награбленные деньги и разводил птиц.
Джека Воробья с «Птичкой» Уордом роднит специфический головной убор, напоминающий тюрбан, вплетенный в волосы полумесяц – символ ислама. Да и многие жесты персонажа напоминают традиционные ближневосточные. И, конечно, оба Джека – не дураки выпить.
Известно, что Депп неравнодушен к рок-музыке и даже является одним из основателей и участников группы Hollywood Vampires. А его кумиром является гитарист Кит Ричардс из The Rolling Stones. Поэтому когда перед актером поставили задачу сыграть харизматичного пирата-алкоголика, то первый, о ком он подумал, стал старый рокер.
Специфические манеры, жесты и движения в следующих частях фильма только укрепили догадки поклонников.
Собственно, именно правильное сочетание нескольких компонентов – правильно подобранных прототипов, смелой импровизации и яркой актерской игры и позволило получить так полюбившийся зрителям образ. А поскольку капитан Джек Воробей все же очень противоречив и самобытен, то о существовании одного конкретного прототипа речи не идет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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