«Папаши» Джека Воробья: у обаятельного киношного пирата-мошенника могли быть реальные прототипы

И снова Джек. И тоже пират. Правда, промышлял он на противоположном конце света. Джек Уорд сосредоточил свое внимание на берегах Северной Африки. Свое прозвище «Птичка» он получил за любовь к пернатым.

Вероятно, что и имя киношного персонажа объясняется этим фактом. Ведь воробей – это, пожалуй, первая ассоциация, приходящая на ум, когда речь идет о небольших птицах.

Уорд возглавлял серьезную структуру, в состав которой входили сотни корсаров. Был подвержен пагубной привычке – не то что любил выпить, а практически всегда находился в таком состоянии. Считается, что к концу пятого десятка остепенился, принял ислам под именем Юсуфа Рейса, жил припеваючи на награбленные деньги и разводил птиц.

Джека Воробья с «Птичкой» Уордом роднит специфический головной убор, напоминающий тюрбан, вплетенный в волосы полумесяц – символ ислама. Да и многие жесты персонажа напоминают традиционные ближневосточные. И, конечно, оба Джека – не дураки выпить.