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«Папаши» Джека Воробья: у обаятельного киношного пирата-мошенника могли быть реальные прототипы

«Папаши» Джека Воробья: у обаятельного киношного пирата-мошенника могли быть реальные прототипы

Автор:
23 ноября 2022 12:38
Сообщество : Кино
Метки: Герой   Джек Рэкхем   Джек Уорд   Джонни Депп   Кит Ричардс   актёр   капитан джек воробей   образ   прототип   
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Этот персонаж стал знаковым для Джонни Деппа и практически самым популярным киношным пиратом. Его необузданная харизма затмила даже таких героев как Флинт и капитан Блад.

Логично, что поклонников «Пиратов Карибского моря» интересовал вопрос: а был ли мальчик, в смысле, какой-то реально живший человек, с которого киношники если не срисовали Джека, то хотя бы взяли за основу какие-то ключевые составляющие личности и образа.

Собственно, Воробей – образ собирательный. И при его создании использовались черты аж трех весьма интересных персонажей.

«Калико Джек» – в миру Джек Рэкхем. Появился на свет в 1682 году. И промышлял на просторах Карибского бассейна морским разбоем. Прозвищем обязан какой-то патологической привязанности к нарядам, сшитым из яркого ситца (Kalico – обычный грубый текстиль).

Изначально проходил службу на британском судне. Но в результате мятежа, поднятого командой, был выбран капитаном. И стал пиратом.

Известно, что Рэкхем свято чтил пиратский кодекс (что логично, а иначе долго не пропиратствуешь) и не просто лояльно относился к представительницам слабого пола на борту, но и ходил под парусами с двумя, пожалуй, самыми известными дамами – представительницами  пиратского племени – Энн Бонни и Мэри Рид.

Считается, что даже Веселый Роджер – символ пиратства возник с его легкой руки.

И снова Джек. И тоже пират. Правда, промышлял он на противоположном конце света. Джек Уорд сосредоточил свое внимание на берегах Северной Африки. Свое прозвище «Птичка» он получил за любовь к пернатым.

Вероятно, что и имя киношного персонажа объясняется этим фактом. Ведь воробей – это, пожалуй, первая ассоциация, приходящая на ум, когда речь идет о небольших птицах.

Уорд возглавлял серьезную структуру, в состав которой входили сотни  корсаров. Был подвержен пагубной привычке – не то что любил выпить, а практически всегда находился в таком состоянии. Считается, что к концу пятого десятка остепенился, принял ислам под именем Юсуфа Рейса, жил припеваючи на награбленные деньги и разводил птиц.

Джека Воробья с «Птичкой» Уордом роднит  специфический головной убор, напоминающий тюрбан, вплетенный в волосы полумесяц – символ ислама. Да и многие жесты персонажа напоминают традиционные ближневосточные. И, конечно, оба Джека – не дураки выпить.

Известно, что Депп неравнодушен к рок-музыке и даже является одним из основателей и участников группы Hollywood Vampires. А его кумиром является гитарист Кит Ричардс из The Rolling Stones. Поэтому когда перед актером поставили задачу сыграть харизматичного пирата-алкоголика, то первый, о ком он подумал, стал старый рокер.

Специфические манеры, жесты и движения в следующих частях фильма только укрепили догадки  поклонников.

Собственно, именно правильное сочетание нескольких компонентов – правильно подобранных прототипов, смелой импровизации и яркой актерской игры и позволило получить так полюбившийся зрителям образ. А поскольку капитан Джек Воробей все же очень противоречив и самобытен, то о существовании одного конкретного прототипа речи не идет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Герой   Джек Рэкхем   Джек Уорд   Джонни Депп   Кит Ричардс   актёр   капитан джек воробей   образ   прототип   
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