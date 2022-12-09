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Почему у грузин слова “мама” означает “папа” - это ошибка или так и было задумано?

Почему у грузин слова “мама” означает “папа” - это ошибка или так и было задумано?

Автор:
09 декабря 2022 00:42
Сообщество : RealFishki
Метки: грузия   малыш   мама   папа   ребенок   язык   
973
4

Впервые побывавших в Грузии это ставит в тупик: когда малыш кричит “мама” к нему подходит отец.

У разных народов есть слова mutter, mother, мать. Они понятны без перевода и на них всегда откликается мама ребенка. Но у грузин все иначе.

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"Мама" (მამა) на грузинском языке - это "папа" или "отец". Уменьшительная форма: მამიკო (mamiḳo) - папочка.

Даже к священнику они обращаются “мамао” - отче. Почему именно так?

Все идет из старогрузинского языка, где “отец” звучало как "мамай" (მამაჲ). А он, в свою очередь, идет от древнекартвельского корня mam - родитель. Позже он трансформировался в მუმა (мума) в менгрельском и მუ (му) - в сванском.

Часть ученых считает, что корень “mam” связан с индоевропейским mon. От него произошло английское “man” и русское “мужчина”. Вот так все лихо закручено.

Так что у грузин никакой путаницы нет - это особенности их древнего языка. Ну а мама по-грузински будет дэда (დედა).

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Метки: грузия   малыш   мама   папа   ребенок   язык   
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4  комментария
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4k
Александр 14 минут назад
Ну а как тогда по-грузински "дед", если "дэда" - это мама? Требую продолжения этой любопытнейшей темы!
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12k
Sergey_Z 7 минут назад
- Моя папа гонит чачу, может быть,
Подождем мою папу?
- Подождем твой отец.
)))
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26k
albedo 39 минут назад
После событий 08.08.08 Грузия резко поумнела.
И больше не конфликтует с Россией.
Вот что значит ВОВРЕМЯ раздать живительных люлей.

А уж внутренняя жизнь этих нищих горцев - ну совсем неинтересна большинству россиян.
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