Почему у грузин слова “мама” означает “папа” - это ошибка или так и было задумано?

Впервые побывавших в Грузии это ставит в тупик: когда малыш кричит “мама” к нему подходит отец.
У разных народов есть слова mutter, mother, мать. Они понятны без перевода и на них всегда откликается мама ребенка. Но у грузин все иначе.
"Мама" (მამა) на грузинском языке - это "папа" или "отец". Уменьшительная форма: მამიკო (mamiḳo) - папочка.
Даже к священнику они обращаются “мамао” - отче. Почему именно так?
Все идет из старогрузинского языка, где “отец” звучало как "мамай" (მამაჲ). А он, в свою очередь, идет от древнекартвельского корня mam - родитель. Позже он трансформировался в მუმა (мума) в менгрельском и მუ (му) - в сванском.
Часть ученых считает, что корень “mam” связан с индоевропейским mon. От него произошло английское “man” и русское “мужчина”. Вот так все лихо закручено.
Так что у грузин никакой путаницы нет - это особенности их древнего языка. Ну а мама по-грузински будет дэда (დედა).
Источник:
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Подождем мою папу?
- Подождем твой отец.
)))
И больше не конфликтует с Россией.
Вот что значит ВОВРЕМЯ раздать живительных люлей.
А уж внутренняя жизнь этих нищих горцев - ну совсем неинтересна большинству россиян.