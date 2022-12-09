Почему у грузин слова “мама” означает “папа” - это ошибка или так и было задумано?

Все идет из старогрузинского языка, где “отец” звучало как "мамай" (მამაჲ). А он, в свою очередь, идет от древнекартвельского корня mam - родитель. Позже он трансформировался в მუმა (мума) в менгрельском и მუ (му) - в сванском.

Часть ученых считает, что корень “mam” связан с индоевропейским mon. От него произошло английское “man” и русское “мужчина”. Вот так все лихо закручено.