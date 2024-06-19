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Расплата за неземную красоту: племя острова Бутунг

Расплата за неземную красоту: племя острова Бутунг

Автор:
19 июня 2024 17:14
Сообщество : Путешествия
Метки: гетерохромия   интересное   инцест   медицина   острова   племена   путешествия   туризм   
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Довольно привычен образ классического представителя племени Индонезии: очень загорелая или чёрная кожа, тёмные глаза, полуобнажённые или вовсе обнажённые тела. Но на острове Бутунг дела обстоят несколько иначе.

Такие глаза, цвета полупрозрачного синего неба - это вовсе не подарок. Это заметный признак синдрома Воорденбурга, оказывающего большое влияние на организм человека. Вслед за яркой пигментацией, носитель синдрома становится или частично, или полностью глухим.

И всё из-за внутрисемейных браков. Да-да, проще говоря - инцестов.
Синдром затрагивает не только глаза и слух. Очень часто у людей довольно рано седеет отдельная прядь волос, а нос обычно очень прямой (его ещё называют греческим).

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У некоторых островитян глаза могут быть гетерохромными: один глаз ярко-голубой, а другой - привычный карий. Оба варианта смотрятся очень притягательно. Вообще, практически каждый представитель этого племени - это буквально учебник по генетическим мутациям.

Двоюродные и троюродные братья и сёстры на Бутунге постоянно женятся. Сложно определить процент глухих представителей племени, так как оно не очень-то жаждет дружить с медиками и вообще как-то прикасаться к цивилизации.

Представительницы племени заслуженно бы заняли свои места на обложках журналов и подиумах, но они не хотят оставлять свой родной Бутунг.
Общество острова не враждебно - они всегда рады гостям и не против фотографий. А ведь кроме самих людей, населяющих остров, там есть что запечатлеть: островитяне строят свои дома очень высокими, красивыми и ни одного гвоздя. И, кстати, обожают ананасы.

Живут они в удовольствие и совершенно не стремятся покидать своё уединение ради призрачной возможности увидеть большой мир.

Синдромом Воорденбурга болеет один 42 тысяч человек, то есть он очень редкий, что освобождает островитян от нашествия учёных и врачей. Слишком затратно и хлопотно строить лаборатории для изучения людей с голубыми глазами, чтобы понять как вылечить (и возможно ли это вообще) людей с синдромом.
Но внешность их действительно уникальна и одна из самых красивых в мире.

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Метки: гетерохромия   интересное   инцест   медицина   острова   племена   путешествия   туризм   
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7  комментариев
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51k
Максим Т. 2 часа назад
А если еще уровнями и кривыми в фотошопе поиграть, можно и не так еще сделать)
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19k
Kucher Час назад
Была такая монаршая семейка Габсбургов. Тоже славилась кровосмешениями, сплошняком близкородственные связи. Тоже были писаными красавцами.
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Kostick 2 часа назад
пряность, не?
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7k
livaneth 2 часа назад
Не путать вот с этими. Скандинавы такими и должны быть
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a_komolow 2 часа назад
Вымрут скоро , как динозавры
Им новая кровь нужна!
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242
r3mba4 a_komolow 36 минут назад
Сьезди помоги.
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Галочка, которая умерла
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