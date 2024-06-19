Расплата за неземную красоту: племя острова Бутунг

Такие глаза, цвета полупрозрачного синего неба - это вовсе не подарок. Это заметный признак синдрома Воорденбурга, оказывающего большое влияние на организм человека. Вслед за яркой пигментацией, носитель синдрома становится или частично, или полностью глухим.

И всё из-за внутрисемейных браков. Да-да, проще говоря - инцестов.

Синдром затрагивает не только глаза и слух. Очень часто у людей довольно рано седеет отдельная прядь волос, а нос обычно очень прямой (его ещё называют греческим).