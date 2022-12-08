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Крутые товары, которые подойдут в качестве подарка на любой праздник

Крутые товары, которые подойдут в качестве подарка на любой праздник

Автор:
08 декабря 2022 16:35
Метки: из интернета   интернет-магазин   любопытные вещи   подарки   подарки на новый год   прикольно   товары   фото   
1596
15

С возрастом понимаешь, как важны все-таки полезные вещи. Сначала некоторые товары, которые лежат на полках, кажутся бесполезными, но со временем на них смотришь с другой стороны. В этой подборке мы собрали примерные варианты подарков, которые можно подарить и друзьям, и любимым, и коллегам.

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А вы уже выбрали подарки на Новый год?

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Метки: из интернета   интернет-магазин   любопытные вещи   подарки   подарки на новый год   прикольно   товары   фото   
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11  комментариев
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16k
Александр 2 часа назад
В начале они кажутся бесполезными, а с годами понимаешь, что не кажется, они реально бесполезны.
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10k
Просто Царь 23 минуты назад
Как сборщик пыли на кухне покатит.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
И как всегда у кукурузы - СПЛОШНАЯ ХРЕНЬ!
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317
Андрей Понамарев 58 минут назад
Куча хлама.
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41k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
Ссылка coub.com
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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Кроме держателя для крышки на кухне, всё остальное - вещи не очень нужные.
Держатель у меня есть, и ничего из вышеперечисленного, я бы не хотела получить в подарок.
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105
Денис Федотов 2 часа назад
Из всего перечисленного у меня есть только тестировщик яйца с Али, купил, побаловался пару раз, где то на кухне лежит в шкафу.
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
Я только что узнал, сколько бесполезного говна я не купил
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Спелая кукурузинка

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