Крутые товары, которые подойдут в качестве подарка на любой праздник

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С возрастом понимаешь, как важны все-таки полезные вещи. Сначала некоторые товары, которые лежат на полках, кажутся бесполезными, но со временем на них смотришь с другой стороны. В этой подборке мы собрали примерные варианты подарков, которые можно подарить и друзьям, и любимым, и коллегам.
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А вы уже выбрали подарки на Новый год?
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Держатель у меня есть, и ничего из вышеперечисленного, я бы не хотела получить в подарок.