Прогулка по Белграду, где на каждом углу любопытные вывески

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Белград - столица Сербии. Многие из России переехали сейчас туда. Язык созвучен с русским, интуитивно многое понятно. Приезжие продолжают находить в каждой вывеске и надписи нечто родное и забавное.
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Признаюсь сразу, автор (я) сербского не знает, поэтому смотрит на таблички исключительно как турист
Еще немного факто про Белград: самая известная достопримечательность города – Белградская крепость, она находится в месте слияния рек Дунай и Сава
Сладкий чёрный хлеб с мармеладом, который в Белграде продаётся почти везде, местные жители называют "русским хлебом", вообще там очень популярны пекарни и выпечка
А вы бывали в Белграде?
Источник:
АНТИФИШКИ
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