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Прогулка по Белграду, где на каждом углу любопытные вывески

Прогулка по Белграду, где на каждом углу любопытные вывески

Автор:
04 ноября 2022 12:24
Метки: белград   вывески   надписи   прикольно   сербский язык   страноведение   фото   эмигранты   
1206
14

Белград - столица Сербии. Многие из России переехали сейчас туда. Язык созвучен с русским, интуитивно многое понятно. Приезжие продолжают находить в каждой вывеске и надписи нечто родное и забавное.

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А вы бывали в Белграде?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: белград   вывески   надписи   прикольно   сербский язык   страноведение   фото   эмигранты   
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5  комментариев
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1k
ChePaev 48 минут назад
Ну "Животъ" и на нашем церковнославянском означает "жизнь". Выражение "не щадя живота своего" означает "не щадя своей жизни" а не живота как части тела.
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906
Maximka 10 минут назад
"Белград часто путают с российским Белгородом" - это кто путает?
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118
Разрушитель твоей мечты Maximka Полминуты назад
те кто Австрию с Австралией путают
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