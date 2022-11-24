Коты, которые справились со своей ролью в фильме не хуже актёра

Кот Оранджи — настоящая звезда кинематографа, которая может посоревноваться с любым актёром по количеству отснятых фильмов. Ведь у этого кота на счету около 500 фильмов и программ. А когда-то он был обычным уличным котом, который даже представить не мог, что в 1951 году будет участвовать в кастинге на роль в кино. И это окажется лишь началом его успешной карьеры.

За роль же кота актрисы Одри Хепбёрн в кинокартине «Завтрак у Тиффани» Оранджи был удостоен своей второй премии «PATSY Awards». Эта награда вручалась животным-исполнителям кино- и телевизионных ролей.

Снежок, «Стюарт Литтл», 1999