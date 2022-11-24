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Коты, которые справились со своей ролью в фильме не хуже актёра

Коты, которые справились со своей ролью в фильме не хуже актёра

Автор:
24 ноября 2022 09:53
Сообщество : Кино
Метки: животные   кино   котик   кошка   роль   съемка   фильм   фото   
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Предлагаю для вас 15 кинокартин, где коты показали человеку, что они умеют не только выпускать свои коготочки, но и могут неплохо справляться с самыми разными ролями в кинематографе. В общем, несите Оскар этим пушистым!

Почти у каждого найдётся любимый актёр или актриса. Но найдётся ли такой не среди людей? Ведь наши братья меньшие не хуже справляются со своими ролями в кино. И в этом не так уж и сложно убедиться, если припомнить фильмы с участием, например, котиков. Эти пушистые проказники успели не только покрутить своим хвостом на экране, но и полюбиться многим зрителям.


Кошак из фильма «Мумия», 1999


Аргус Филч и Миссис Норрис, «Гарри Поттер и узник Азкабана», 2004

Предполагаем, что здесь и напоминать никому не надо, кто такая Мисси Норрис. У этой кошки особое чутьё на хулиганов Хогвартса.


Известный кот Сэйлем, «Сабрина — маленькая ведьма», 1996

А как насчёт харизматичного чёрного кота по кличке Сэйлем? А ведь когда-то он был могущественным волшебником, но за свои недобрые желания Сэйлем был заключён в тело кота. Кстати, во время съёмок этого сериала, было задействовано аж 7 настоящих чёрных котов, 2 макета и 2 чучела.


«Уличный кот по кличке Боб», 2016


Котейка Оранджи, «Завтрак у Тиффани», 1961

Кот Оранджи — настоящая звезда кинематографа, которая может посоревноваться с любым актёром по количеству отснятых фильмов. Ведь у этого кота на счету около 500 фильмов и программ. А когда-то он был обычным уличным котом, который даже представить не мог, что в 1951 году будет участвовать в кастинге на роль в кино. И это окажется лишь началом его успешной карьеры.

За роль же кота актрисы Одри Хепбёрн в кинокартине «Завтрак у Тиффани» Оранджи был удостоен своей второй премии «PATSY Awards». Эта награда вручалась животным-исполнителям кино- и телевизионных ролей.


Снежок, «Стюарт Литтл», 1999


Кот Джонси, «Чужой», 1979

Ещё один полюбившийся многими рыжий кот по кличке Джонси, который стал талисманом команды корабля Ностромо и выжил вместе с главной героиней в схватке с ксеноморфами.


Кот по кличке Черч, «Кладбище домашних животных», 2019


Лютик, «Голодные игры», 2012


Толстяк Луи, «Как стать принцессой», 2001


Кот Бинкс, «Фокус-Покус», 1993


Кот Дона Корлеоне, «Крёстный отец», 1972

Забавный факт состоит в том, что первоначально в сценарии фильма «Крёстный отец» не предполагалось никаких котов и кошек. Но режиссёр случайно заметил кошку в студии, после чего он решил посадить её на руки главному герою, дополнив образ гангстера. И он попал в самое яблочко! Ведь в итоге это оказался один из самых запоминающихся кадров фильма.


Кот Улисс, «Внутри Льюина Дэвиса», 2014


Котик со смешной кличкой Облом, «Знакомство с родителями», 2000


Кот Гуся, «Капитан Марвел», 2019

Котейка Гуся из «Капитана Марвел» сразу же покорил сердца фанатов супергеройского фильма, как только они увидели его трейлер. Но этот хвостатый не так уж и прост, как кажется с первого взгляда.

Иногда надолго запоминаются не только живые актёры-коты, но и анимационные персонажи. Хоть они и нарисованы в компьютерных программах, но их актёрская игра и озвучка тоже заслуживают отдельной похвалы!


Бонус 1: Чеширский кот из «Алисы в стране Чудес», 2010

Бонус 2: «Гарфилд», 2004

Источник:

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Метки: животные   кино   котик   кошка   роль   съемка   фильм   фото   
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