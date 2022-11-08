Тонкая наука придворного флирта

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Само слово "флирт" произошло от английского "flirt". А оно, в свою очередь, восходит к латинскому "florem" - "цветок".
Во Франции флиртом называли заигрывание с цветками, так как именно они были одним из главных средств, при помощи которых велись любовные игры. Есть версия, что цветочный язык привезла в Англию из Турции жена посла Британской империи леди Монтегю. Она в своих воспоминаниях подробнейше описала не только быт и нравы мусульманского Востока, но и рассказала, как стоит раскладывать цветы, чтобы зашифровать в них тайные послания.
"Нет такой краски, цветов, сорной травы, фруктов, травы, камня, птичьего пера, которые не имели бы соответствующего им стиха, и вы можете ссориться, браниться, слать письма страсти, дружбы, любезности, или обмениваться новостями, при этом не испачкав свои пальцы".
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Турецкие традиции пользовались в Европе огромной популярностью. В начале 19 века стали выпускать цветочные словари. Самый известный из них - "Le langage des Fleurs" ("Язык цветов"). В конце книги есть настоящий словарь, который описывает как и в какой ситуации нужно использовать те, или иные цветы. Радость предлагали выразить букетом кислицы, меланхолию - чертополохом, а вот базилик выражал ненависть. Такие словари выпускались в огромных количествах весь 19 век.
"Реестр о мушках"
В 18 веке в России был издан реестр для ещё одного способа передать тайное послание. Есть известная гравюра второй половины 18 века на которой изображён "Реестр о мушках".
В нём, к примеру, было написано, что мушка между бровей считалась печальной верностью, посреди лба - символом любви, над левой бровью - чести, а над правой - печали. Мушка со стороны "правого уса" означала сердечную жалость, а "по левому" - скупость. Ну а если хотелось высказать любовь от всего сердца, то нужно было оставить мушку на груди.
В нём, к примеру, было написано, что мушка между бровей считалась печальной верностью, посреди лба - символом любви, над левой бровью - чести, а над правой - печали. Мушка со стороны "правого уса" означала сердечную жалость, а "по левому" - скупость. Ну а если хотелось высказать любовь от всего сердца, то нужно было оставить мушку на груди.
Веер
Именно этот аксессуар был главным инструментом флирта при дворе. Известная писательница Жермена де Сталь писала, что именно манера держать веер отличала "княгиню от графини, а маркизу от буржуазки".
В 1740 году в журнале "The Gentleman’s Magazine" вышла реклама издания, где описали секреты языка веера. На каждую букву алфавита приходилось или чувство или эмоция, которые можно было выразить с помощью веера. Такие "словари" издавались на протяжении 18 и 19 столетий. Если, к примеру, дама выходила на балкон и медленно обмахивалась веером, то это означало, что она не могла выйти, а вот если движения были резкими и короткими, а дверь балкона оставалась открытой, то так она показывала, что скоро выйдет.
А вот если кавалер замечал, что любимая резко открывает и закрывает веер, то ему стоило напрячься - дама ревнует. Если веер был прикрыт ладонью, то это означало готовность к взаимности.
А вот если кавалер замечал, что любимая резко открывает и закрывает веер, то ему стоило напрячься - дама ревнует. Если веер был прикрыт ладонью, то это означало готовность к взаимности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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