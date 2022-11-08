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Тонкая наука придворного флирта

Тонкая наука придворного флирта

Автор:
08 ноября 2022 18:09
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   интересное   история   отношения   факты   цветы   
527
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Само слово "флирт" произошло от английского "flirt". А оно, в свою очередь, восходит к латинскому "florem" - "цветок".
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Источник:

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Метки: Прошлое   интересное   история   отношения   факты   цветы   
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2  комментария
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Вася Час назад
даа.. это вам не смайлики
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40k
Мойша 2 часа назад
Общие фразы. Где конкретика?
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