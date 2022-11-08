Тонкая наука придворного флирта

В 1740 году в журнале "The Gentleman’s Magazine" вышла реклама издания, где описали секреты языка веера. На каждую букву алфавита приходилось или чувство или эмоция, которые можно было выразить с помощью веера. Такие "словари" издавались на протяжении 18 и 19 столетий. Если, к примеру, дама выходила на балкон и медленно обмахивалась веером, то это означало, что она не могла выйти, а вот если движения были резкими и короткими, а дверь балкона оставалась открытой, то так она показывала, что скоро выйдет.

А вот если кавалер замечал, что любимая резко открывает и закрывает веер, то ему стоило напрячься - дама ревнует. Если веер был прикрыт ладонью, то это означало готовность к взаимности.