Как знакомились и выходили замуж 100 лет назад

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Максимальный пик популярности брачных агентств пришёлся на 19 век - во времена ханжества и строгой морали, когда люди не могли свободно общаться с представителями противоположного пола.
Какие были варианты того, чтобы познакомиться с будущим женихом или с будущей невестой? На самом деле не так уж много, особенно если не было заметного приданого.
Сватовство
Почти все представители богатых семей и высших сословий предпочитали жениться только на своих, благодаря связям своих бабушек, дедушек, дядь, тёть и родителей. Молодёжь жила на средства своих обеспеченных родственников и слова не могла сказать против, рассчитывая лишь на то, что выбранная для них "половинка" не окажется страшной, глупой или просто неприятной. И если мужчины могли рассчитывать хоть на какое-то право голоса и их редко когда принуждали жениться на некрасивых, но богатых вдовах или старых девах, то девушки были в этом вопросе абсолютно бесправны. Все мы помним картины "Сватовство майора" или "Неравный брак", где наглядно показывалось, что девушку практически как скот "продавали" замуж за какого-нибудь высокопоставленного чиновника или седого генерала. Если отец девушки был в подчинении у вышеупомянутого жениха и он решал посвататься, то согласие ему давалось в 99% случаев.
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Брачные объявления
В тех семьях, где не было связей и удачная партия представлялась маловозможной, молодым людям оставалось рассчитывать только на себя. Популярными были "газетные знакомства". Подача таких объявлений у поклонников традиционных ухаживаний вызывали настоящий ужас. Если в 10-х и 20-х годах объявление могло мелькнуть между рекламой о продаже шкафа или заявкой на получение кредита, то уже к середин века из типографий выходили тиражи специальных "брачных" газет.
Подобные заявки можно было встретить в английских газетах аж с 1811 года. В них встречались только упоминания о половой принадлежности автора и его намерении вступить в серьёзные отношения. Ни возраст, ни внешние данные, ни социальный статус в объявлении не писались. К двадцатым произошла эволюция и в заявке на знакомство описывали уже не только внешние данные и характер, но и желательные черты будущего партнёра. Скорее всего, это произошло после свиданий-сюрпризов, где разочарование постигало тех, кто хотел познакомиться и встречался не с тем, кого себе представлял. Ну представьте, приходите вы на встречу с леди, которая "ищет молодого мужа", а там тетушка Агнес лет шестидесяти, которая пару лет назад похоронила дражайшего супруга.
Забавными были псевдонимы в таких объявлениях. "Леди Удача", "Меланхоличный Дворянин", "Чайльд-Гарольд", "Джентельмен-Романтик", "Мадам Страсть" и прочее.
Забавными были псевдонимы в таких объявлениях. "Леди Удача", "Меланхоличный Дворянин", "Чайльд-Гарольд", "Джентельмен-Романтик", "Мадам Страсть" и прочее.
Посредники
Когда объявления стали очень популярными стали появляться специально обученные люди, что предлагали услуги посредника. Это были первые ласточки брачных агентств и агентов, которых тогда ещё никто так не называл.
Сначала эти люди давали свои объявления в те же свадебные газеты и к ним обращались уже вступившие в переписку потенциальные жених и невеста, которые никак не могли решиться на личную встречу. Посредник должен был встретиться с каждой из сторон, порой и не раз. Он передавал общую информацию сторонам и часто бывало такое, что люди уже готовы были обвенчаться, но никак не решались встретиться лицом к лицу и брачный договор составлялся также через "агента".
Основной причиной, почему люди прибегали к их помощи, был страх огласки переписки или же боязнь случайно встретиться со своим знакомым. А агент хранил полную тайну переписки и встреч, даже при расторжении всех отношений по желанию одной из сторон.
Сначала эти люди давали свои объявления в те же свадебные газеты и к ним обращались уже вступившие в переписку потенциальные жених и невеста, которые никак не могли решиться на личную встречу. Посредник должен был встретиться с каждой из сторон, порой и не раз. Он передавал общую информацию сторонам и часто бывало такое, что люди уже готовы были обвенчаться, но никак не решались встретиться лицом к лицу и брачный договор составлялся также через "агента".
Основной причиной, почему люди прибегали к их помощи, был страх огласки переписки или же боязнь случайно встретиться со своим знакомым. А агент хранил полную тайну переписки и встреч, даже при расторжении всех отношений по желанию одной из сторон.
В России 19 века многие разорённые дворяне или же средние сословия, мечтавшие успешно вступить в брак, уже даже не понимали зачем им посещать для знакомства званые вечера и балы, если можно было перенять европейский опыт и просто дать в газету объявление.
Сначала это привело русскую общественность в настоящий ужас, однако заметки о том, что те, или иные горожане хотят вступить в брак печатались регулярно и пользовались большим успехом. Можно и не тратиться на дорогие экипажи, наряды и украшения, а просто описать себя максимально выгодно в нескольких предложениях. Внутренний мир можно продемонстрировать и потом.
Сначала это привело русскую общественность в настоящий ужас, однако заметки о том, что те, или иные горожане хотят вступить в брак печатались регулярно и пользовались большим успехом. Можно и не тратиться на дорогие экипажи, наряды и украшения, а просто описать себя максимально выгодно в нескольких предложениях. Внутренний мир можно продемонстрировать и потом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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