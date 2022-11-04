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Как знакомились и выходили замуж 100 лет назад

Как знакомились и выходили замуж 100 лет назад

Автор:
04 ноября 2022 19:06
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   брак   женщины   интересное   мужчины   отношения   это интересно   
418
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Максимальный пик популярности брачных агентств пришёлся на 19 век - во времена ханжества и строгой морали, когда люди не могли свободно общаться с представителями противоположного пола.
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Источник:

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Метки: Прошлое   брак   женщины   интересное   мужчины   отношения   это интересно   
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6  комментариев
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10k
MUZSER 17 часов назад
Интеллигентная семья. 16-летняя дочь беременна. Все в шоке, мама пьет валокордин и вытирает слезу кружевным платочком, папа угрюмо пьет водку.
Все ждут приезда виновника. У подъезда останавливается красный феррари, из него выходит степенный мужчина в костюме от кардена и туфлях из красного бегемота. Он поднимается в квартиру и говорит:
Значит так, я очень известный человек, у меня семья, я не могу их бросить. Однако и вашу дочь я не оставлю. Я решил так.
Если ваша дочь родит мальчика, то он получит образование в Гарварде, унаследует два моих завода и 20 миллионов долларов. А ваша дочь - пожизненное содержание в размере 2 млн в год.
Если она родит девочку, то я оплачу ей образование в Оксфорде, она унаследует мою фабрику и 10 миллионов долларов. А ваша дочь - пожизненное содержание в 1 млн. Ну а если у нее случится выкидыш...
Тут встает отец, ставит рюмку на стол, подходит к мужику, кладет ему руку на плече и говорит:
Тогда ты трахнешь ее еще раз!(9с)
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4k
Frank Borman Час назад
Заметим: все чиннно, пристойно, благородно. Обьявления - описывают, что имеется и чего бы желали. Никто не выставляет напоказ сиськи/жопу/утиные губы.
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58k
Похабыч 15 часов назад
Всё как обычно..
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172
Денис Медведев 15 часов назад
А почему на картине за спинами жениха и невесты Медведчук стоит???
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20k
homerchik 17 часов назад
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