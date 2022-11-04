Как знакомились и выходили замуж 100 лет назад

Когда объявления стали очень популярными стали появляться специально обученные люди, что предлагали услуги посредника. Это были первые ласточки брачных агентств и агентов, которых тогда ещё никто так не называл.

Сначала эти люди давали свои объявления в те же свадебные газеты и к ним обращались уже вступившие в переписку потенциальные жених и невеста, которые никак не могли решиться на личную встречу. Посредник должен был встретиться с каждой из сторон, порой и не раз. Он передавал общую информацию сторонам и часто бывало такое, что люди уже готовы были обвенчаться, но никак не решались встретиться лицом к лицу и брачный договор составлялся также через "агента".

Основной причиной, почему люди прибегали к их помощи, был страх огласки переписки или же боязнь случайно встретиться со своим знакомым. А агент хранил полную тайну переписки и встреч, даже при расторжении всех отношений по желанию одной из сторон.