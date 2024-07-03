Драку заказывали? А на свадьбу?

Ну что за свадьба, если родственники не начали выяснять отношения? А ведь на Руси свадебная драка считалась обязательной частью праздника любви и семьи.
Века назад на свадебное гулянье собирались не скромными парой десятков человек, а чуть ли не сотня-две гостей. Ну а где хмель, там и найдётся парочка мужичков, которые до чего-то не смогли договориться, верно? Казалось бы, что вот оно - объяснение. Но всё чуть сложнее.
Русь вся состояла из обычаев, примет и традиций. Многие, кстати, дошли даже до наших дней, пусть даже истинный смысл уже давно забылся. К примеру: до сих пор очень часто невесту переносит через порог жених. Сегодня это просто красивый обычай, а раньше люди были уверены, что только так домовой сможет принять "новенькую" в семью.
Но это ещё невинная традиция, потому что вряд ли бы современная невеста одобрила постоянный мат на своей свадьбе и пошлые частушки. А раньше ни одно бракосочетание без этого не обходилось - ритуальная матершина будто бы помогала обильному рождению потомства.
Но вернёмся к дракам. Эта традиция, кстати, тоже была связана с невестой. Чаще сватовство, когда молодые не могли выбирать себе пару, а за них это делали родители, проходило в семьях обеспеченных. А вот у практичных крестьян всё было как-то попроще - молодёжь встречалась на праздничных гуляниях, на работе, да и просто в деревне. Оказывать кому-то знаки внимания было в порядке вещей, причём как девушка могла проявить инициативу, так и парень.
Крестьяне чаще женили уже пары, которые сложились сами.
Кстати, пресловутое целомудрие и чистоту, ценили меньше работоспособности и здоровья. Невеста должна была быть работящей и могущей родить добрый десяточек малых. Поклонники, если они были, даже работали в плюс - потенциальный жених гордился тем, что из всех парней девушка согласилась выйти именно за него. И вот тут-то как раз и начинается драка.
Если жених на свадьбе влезет в драку с поклонником, которому не досталась невеста, то это считалось хорошим признаком - за девушку боролись многие. Женихи такими стычками гордились, несмотря на порванные рубахи и расплывающиеся синяки под глазами.
Но, со временем, причина драки забылась, а вот присказка "драку заказывали?" осталась. И сегодня такие разборки не приветствуются.
Источник:
- Дикие свадебные традиции разных стран
- Какими разными стали церемонии бракосочетания
- Походы на кладбище и драки: странные новогодние обычаи других стран
- Почему на свадьбах так часто говорят "совет да любовь!"
- Жизнь юношей острова Мангаиа: курс молодого любовника
Дай только этот палец (тему).
Не, дети рождаются несколько иначе