Драку заказывали? А на свадьбу?

Русь вся состояла из обычаев, примет и традиций. Многие, кстати, дошли даже до наших дней, пусть даже истинный смысл уже давно забылся. К примеру: до сих пор очень часто невесту переносит через порог жених. Сегодня это просто красивый обычай, а раньше люди были уверены, что только так домовой сможет принять "новенькую" в семью.

Но это ещё невинная традиция, потому что вряд ли бы современная невеста одобрила постоянный мат на своей свадьбе и пошлые частушки. А раньше ни одно бракосочетание без этого не обходилось - ритуальная матершина будто бы помогала обильному рождению потомства.