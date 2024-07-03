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Драку заказывали? А на свадьбу?

Драку заказывали? А на свадьбу?

Автор:
03 июля 2024 19:13
Сообщество : Факты
Метки: драки   интересное   обычаи   отношения   русь   свадьба   традиции   
1194
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Ну что за свадьба, если родственники не начали выяснять отношения? А ведь на Руси свадебная драка считалась обязательной частью праздника любви и семьи.

Века назад на свадебное гулянье собирались не скромными парой десятков человек, а чуть ли не сотня-две гостей. Ну а где хмель, там и найдётся парочка мужичков, которые до чего-то не смогли договориться, верно? Казалось бы, что вот оно - объяснение. Но всё чуть сложнее.

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Русь вся состояла из обычаев, примет и традиций. Многие, кстати, дошли даже до наших дней, пусть даже истинный смысл уже давно забылся. К примеру: до сих пор очень часто невесту переносит через порог жених. Сегодня это просто красивый обычай, а раньше люди были уверены, что только так домовой сможет принять "новенькую" в семью.

Но это ещё невинная традиция, потому что вряд ли бы современная невеста одобрила постоянный мат на своей свадьбе и пошлые частушки. А раньше ни одно бракосочетание без этого не обходилось - ритуальная матершина будто бы помогала обильному рождению потомства.

Но вернёмся к дракам. Эта традиция, кстати, тоже была связана с невестой. Чаще сватовство, когда молодые не могли выбирать себе пару, а за них это делали родители, проходило в семьях обеспеченных. А вот у практичных крестьян всё было как-то попроще - молодёжь встречалась на праздничных гуляниях, на работе, да и просто в деревне. Оказывать кому-то знаки внимания было в порядке вещей, причём как девушка могла проявить инициативу, так и парень.
Крестьяне чаще женили уже пары, которые сложились сами.

Кстати, пресловутое целомудрие и чистоту, ценили меньше работоспособности и здоровья. Невеста должна была быть работящей и могущей родить добрый десяточек малых. Поклонники, если они были, даже работали в плюс - потенциальный жених гордился тем, что из всех парней девушка согласилась выйти именно за него. И вот тут-то как раз и начинается драка.

Если жених на свадьбе влезет в драку с поклонником, которому не досталась невеста, то это считалось хорошим признаком - за девушку боролись многие. Женихи такими стычками гордились, несмотря на порванные рубахи и расплывающиеся синяки под глазами.
Но, со временем, причина драки забылась, а вот присказка "драку заказывали?" осталась. И сегодня такие разборки не приветствуются.

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Метки: драки   интересное   обычаи   отношения   русь   свадьба   традиции   
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7  комментариев
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11k
Клёст 2 часа назад
Какую только х.у.й.ню из пальца не высасывают о традициях древности!)))
Дай только этот палец (тему).
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13k
Дмитрий 51 минуту назад
По моему х.....ню какую то откровенную я только что прочитал. Какая драка, какая традиция? Аффтор? Ты х..ню какую то придумал, либо скопировал....
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2k
Мурчелло Час назад
Эта мразь периодически высирает пасквили на русских.Минусите эту шваль.
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43k
Сергей Час назад
Автор , а ты попробуй сам рассади и накорми сотню-две гостей. Тогда не будешь писать бред. Вот без гармошки свадьбы не было , это точно, и частушки с матом, куда ж без них.
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40k
Александр Час назад
Вообще все славяне проживавшие на территории России были повально алкаши, матершиники и дебилы. Именно поэтому Россия такая огромная.
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17k
Ёшкин кот 2 часа назад
"ритуальная матершина будто бы помогала обильному рождению потомства." (с)

Не, дети рождаются несколько иначе
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minimalism
  • Дата регистрации: 02.11.2020
  • 1279 постов (1201 в горячем)

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