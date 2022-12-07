Нейросеть перерисовала советские новогодние открытки, показав их в непривычном виде

Кстати, как вы уже могли заметить, чаще всего нейросеть превращает персонажей открыток в детей. И, к сожалению, все эти перевоплощения не обходятся без косяков. Особенно у Midjourney⁠⁠ есть небольшие проблемы со счётом… например, количества пальцев. Но, несмотря на все эти казусы, многие открытки всё равно получились очень необычными и яркими!

Случился небольшой апгрейд почты России и её главного новогоднего почтальона