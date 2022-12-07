FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7663 поста • 797 подписчиков подписаться
Новое > Сообщество ФотоМир
Нейросеть перерисовала советские новогодние открытки, показав их в непривычном виде

Нейросеть перерисовала советские новогодние открытки, показав их в непривычном виде

Автор:
07 декабря 2022 10:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: СССР   забавно   милота   нейросеть   новый год   открытка   фото   
1336
11

В современном мире нейросеть — это та штука, которая помогает каждому желающему воплотить любые свои фантазии в картинку. Хоть искусственный интеллект ещё и не достиг своего уровня совершенства, но он всё равно продолжает неплохо справляться с поставленными задачами.

Милый зайка превратился в супермодного мальчугана

×
×

Как отметил сам maximyo.ru, пока нейросети особенно трудно даётся работать с фольклором. А все работы, получившиеся в результате, очень напоминают героев из фантастического мира.


Дед Мороз с самоваром из будущего

Многие комментаторы, глядя на эту открытку, отметили, что самовар из будущего очень напоминает им самогонный аппарат!


Полное преображение ёжика

Заяц-басист

Симпотяга-гномик

Чтобы получить хоть парочку новеньких открыток глазами нейросети, автору пришлось перепробовать немалое количество вариантов. Ведь пока искусственному интеллекту, например, никак не понять, кто такой снеговик!


Снегурка, не отстающая от последних молодёжных трендов

Кстати, как вы уже могли заметить, чаще всего нейросеть превращает персонажей открыток в детей. И, к сожалению, все эти перевоплощения не обходятся без косяков. Особенно у Midjourney⁠⁠ есть небольшие проблемы со счётом… например, количества пальцев. Но, несмотря на все эти казусы, многие открытки всё равно получились очень необычными и яркими!


Случился небольшой апгрейд почты России и её главного новогоднего почтальона

Украшение ёлки — главная предновогодняя традиция, которую ни в коем случае нельзя нарушать

Неожиданная подмена не только средства передвижения, но и главного героя всего праздника — Деда Мороза!

Ещё один забавный факт, который был замечен пользователем maximyo.ru — нейросеть ну уж очень любит превращать Деда Мороза в девушку. Как так получается? Нам тоже хотелось бы это знать!


Олимпийский Мишка в любом обличии остаётся милахой!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: СССР   забавно   милота   нейросеть   новый год   открытка   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Levyathan 5 часов назад
Я человек простой, вижу очередной пост про художества нейросети-ставлю минус.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
282
Тамара Витальевна 2 часа назад
Интересно,откуда у Ежа ТАКОЙ хвост?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Как же уже заипали этой )(уетой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev 3 часа назад
Вся "нейросеть" - это один бородатый хипстер, умеющий рисовать на графическом планшете и страдающий от скуки хней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nick Z 3 часа назад
Блевотина с мертвыми глазами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
alexis 3 часа назад
По моему, нейросеть сначала обучили пыхать, а потом вот это вот всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Color Cristal 3 часа назад
Какие все модные и красивые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
390k
Йожик справедливый 3 часа назад
Буквально дня три четыре назад уже выкладывали эту хренотень, автор поста оказался куда понятливее и удалил затем пост... И вот опять((((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
cnob7 3 часа назад
ЗАЕДАЛИ ВЫ УЖЕ СВОУЙ НЕЙРОСЕТЬЮ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
817
ProFanas 3 часа назад
Нарисовах фуету - сошлись на нейросеть. Ей пох.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
БамбарбияКиргуду 3 часа назад
А как зовут нейросеть?Сто процентов баба.Только они способны на такую бестолковую хуню.Это как покемонка,только еще хуже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
922
idhr 3 часа назад
Ещё раз! нейросеть не виновата, виноваты те муд@ки, великвозрастные долпаёпы с уровнем социального развития школьников, которые, вместо поисков средства от спида, рака и ковида, загружают её этой х@итой+ ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
newegg 3 часа назад
Если нет мозгов создать свое, то хоть чужое не коверкай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Сибиряк 4 часа назад
А когда нейросеть сделает что то реально полезное?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Mountain Fox 4 часа назад
Это нейросеть говнодизайнера с руками прямо из грязной жеппы и полным отсутствием культурологических представлений об эпохе СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Наблюдатель 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Добрый Алабай 4 часа назад
Смотришь на эти жалкие безуспешные потуги переснять советский фильм или переделать советские открытки, и старый лозунг - "Советское - значит отличное!" - начинает играть новыми красками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
pynh 4 часа назад
куета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шапкин 4 часа назад
>>Дед Мороз с самоваром из будущего
Дедушка самогон гонит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 5 часов назад
Такое чувство, что нейросеть что то знает про постапокалипсис грядущий...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

451356



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однокнопочный вызов друзьям
Однокнопочный вызов друзьям
30 олдскульных телефонов, от которых и сейчас захватывает дух
30 олдскульных телефонов, от которых и сейчас захватывает дух
Набирающие популярность в сообществах
10 главных премьер фильмов для киноманов
10 главных премьер фильмов для киноманов
«Три танкиста — три веселых друга». История реального экипажа, ставшего прототипом легендарной песни
«Три танкиста — три веселых друга». История реального экипажа, ставшего прототипом...
Какая профессия, такой и доход
Какая профессия, такой и доход
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так дешевле

Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#позитив#Разное#история#СССР#Ynews#Приколы#шоу бизнес
#Юмор#животные#забавно#дтп#подборка#Россия#автомир#люди#Прошлое#познавательно
#интересно#факты#картинки#авто аварии#аварии#автомобили#улыбнуло#новости#сатира#дети
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку 20 cобак, которые не понаслышке знают, что представляют из себя рабочие будни 20 cобак, которые не понаслышке знают, что представляют из себя рабочие будни 15 фотографий забавных белок 15 фотографий забавных белок Фотограф делает потрясающие снимки, показывая, насколько люди и животные похожи друг на друга Фотограф делает потрясающие снимки, показывая, насколько люди и животные похожи друг на друга Необычные домашние любимцы Необычные домашние любимцы Нейросеть показала, как выглядели бы «Звёздные войны», где все герои — дети Нейросеть показала, как выглядели бы «Звёздные войны», где все герои — дети

На что жалуетесь?

Вернуться