Популярные коллекции Kinder Сюрприз из 90-х и 00-х

Кто раньше не собирал игрушки из шоколадных яиц Kinder Сюрприз? Все от мала до велика старались следить за выходом новых коллекций, чтобы стать обладателями очаровательных цельных фигурок в виде динозавриков, акул, бегемотиков и пингвинов. Многие верны своему хобби до сих пор.

Упорные коллекционеры продолжают охотиться за шоколадными яйцами, чтобы получить сразу несколько удовольствий. Первое — от процесса выбора (главное, правильно трясти шоколадное яйцо), второе — от сокровища, которое удалось добыть.

Коллекция «Бегемоты на каникулах», 1992 год