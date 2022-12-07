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Популярные коллекции Kinder Сюрприз из 90-х и 00-х

Популярные коллекции Kinder Сюрприз из 90-х и 00-х

Автор:
07 декабря 2022 09:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   киндер-сюрприз   коллекция   милота   ностальгия   фигурки   фото   
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Предлагаю вам поностальгировать и взглянуть на примеры популярных коллекций 90-х и 00-х годов. Наверняка некоторые из этих игрушек по-прежнему хранятся у вас дома.

Кто раньше не собирал игрушки из шоколадных яиц Kinder Сюрприз? Все от мала до велика старались следить за выходом новых коллекций, чтобы стать обладателями очаровательных цельных фигурок в виде динозавриков, акул, бегемотиков и пингвинов. Многие верны своему хобби до сих пор.

Упорные коллекционеры продолжают охотиться за шоколадными яйцами, чтобы получить сразу несколько удовольствий. Первое — от процесса выбора (главное, правильно трясти шоколадное яйцо), второе — от сокровища, которое удалось добыть.


Коллекция «Бегемоты на каникулах», 1992 год

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Коллекция «Акулы», 1995 год

Некоторые коллекционеры настолько увлечены игрушками из Kinder Сюрприз, что приобретают для них специальные боксы. Теперь это выглядит, как настоящий экспонат.


Коллекция «Пингвины в баре», 1996 год

Любители киндер-сюрпризов нередко сталкиваются с тем, что игрушки в новых коллекциях им попросту не нравятся. Многие убеждены, что фигурки стали сложнее и утратили свою привлекательность.


Коллекция «Попугаи-пираты», 2000 год


Коллекция «Львята-туристы», 1993 год


Коллекция «Слоны на пляже», 1995 год


Коллекция «Динозаврики-строители», 1994 год


Коллекция «Перевёртыши», 1998 год


Ecли вы знаете чтo этo, вepoятнo вaм yжe бoльшe 100 лeт⁠⁠.


Коллекция «Зимние лягушки», 1993 год


Коллекция «Привидения в супермаркете», 2001 год


Коллекция «Вампирята», 2000 год


Коллекция «Крокодилы в школе», 1991 год


Коллекции «Лесные гномы» и «Гномы четыре сезона», 1990 и 1994 год

Киндер-сюрпризы начали производить в ещё в 1974 году.


Коллекция «Зайцы на лыжах», 1996 год

Коллекция «Лисы-сыщики», 1998 год

Коллекция «Счастливые черепашки», 1991 год

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Метки: забавно   киндер-сюрприз   коллекция   милота   ностальгия   фигурки   фото   
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1  комментарий
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Максим Полчаса назад
"пьяный" пингвин (на фото в посте центральный в нижнем ряду) облокачивался на столик.
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