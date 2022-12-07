20 историй от людей, которые увидели что-то невероятно редкое

Этим людям повезло своими глазами увидеть то, что большинство видит только во снах… В некоторых случаях — в ночных кошмарах. Вот как пользователи Reddit ответили на вопрос: «Какое крайне редкое явление вам довелось увидеть лично?».
1. «Помните, в «Пиратах Карибского моря» говорили о «зеленой вспышке на закате»? Это настоящее метеорологическое явление. Я видел его однажды, когда был в море на флоте».
2. «Я жил на паруснике у берегов Мексики. Однажды внизу под водой проплыл какой-то огромный предмет. Он был длиннее 13-метрового парусника. Затем он задышал, и мы поняли, что это. Это была самка синего кита с детенышем».
3. «Я видел, как женщина поскользнулась на банановой кожуре».
4. «У нас с другом день рождения в один день. Однажды на работе мы заходим в лифт, там еще трое парней. Один из них говорит другим: «Завтра большой день». У 5 случайных парней в лифте день рождения в один день. Кажется, шансы этому равны (1/365)^4 или 1:17,8 миллиарда, если тот факт, что день рождения был на следующий день, не имеет значения».
5. «Я плавал в Тихом океане, когда ко мне подплыли четыре дельфина, затанцевали вокруг и проплыли между моими ногами. Когда они снова приблизились, я заметил, что один из четверых больше похож на детеныша косатки, он был яркого цвета индиго с очень высоким спинным плавником. Он выглядел нереальным! Я их всех погладил, и они уплыли играть на волнах. Это был самый волшебный момент в моей жизни».
6. «Шаровая молния. Господи, ну и дикая штука. Мне было 14, и я увидел, как она бежит по железнодорожным путям. После того, как она исчезла, раздался громкий хлопок, и я не уверен, взорвалась ли она или с чем-то соприкоснулась».
7. «Я наблюдал корональный выброс массы в марте 1989 года».
8. «Июль 2011 года: я сказал жене, что сегодня ночью над нами пролетит международная космическая станция, небо чистое, и мы решили отправиться загород, где меньше светового загрязнения, и взять детей, которым тогда было 12 и 8 лет. Мы смотрим в небо, она проходит над головой... и затем разделяется на две части. Я еду домой, думая, что про любую катастрофу расскажут в новостях, поэтому я включил их. Оказывается, последняя миссия шаттла только что завершилась, и мы наблюдали, как шаттл «Атлантис» в последний раз покидает МКС».
9. «Я видел, как у фургона оторвалось колесо, когда он пытался резко повернуть направо. Колесо прокатилось через дорогу с оживленным движением в открытый отсек шинного магазина через дорогу. Один шанс на миллион».
10. «Я видел, как человек снял кепку, бросил на землю и начал топтать, как в мультиках».
11. «Я видел Ниагарский водопад почти полностью замерзшим в феврале 2015 года! Было пугающе тихо».
12. «Еще в 1980-х я летел в самолете и увидел, как другой самолет везет космический шаттл».
13. «Мой дедушка сводил меня на хоккейный матч, где вратарю «Баффало Сейбрз» Клинту Маларчуку перерезало сонную артерию и частично яремную вену отлетевшим хоккейным коньком. Он истекал кровью на льду у нас на глазах. Тренер Сэйбрз, который был военным медиком армии США во Вьетнаме, знал, что нужно запустить пальцы прямо в рану и пережать артерию, чтобы спасти ему жизнь».
14. «Огненная радуга — довольно большая редкость, в основном в этом случае кусок облака просто окрашивается в разные цвета. Однажды на авиашоу мы с папой, а также еще около 50 человек стали свидетелями самого экстравагантного цветового шоу, которое я когда-либо видел. Огненные радуги занимали половину неба, и это было самое красивое природное явление, которое мне довелось видеть в жизни».
15. «Я видел, как медведь гризли и волк вместе грызли одну и ту же тушу бизона в Йеллоустоунском парке».
16. «Я видел, как две горлицы влетели друг в друга лоб в лоб».
17. «Я видел, как в один особенно дождливый день с неба упала рыба. Она ударилась о землю, и ее унесло в сточную канаву».
18. «Я видел, как огромный кусок скалы обвалился и упал в реку. Кусок был не меньше размера футбольного поля».
19. «Северное сияние возле моего дома. Так далеко на юге его обычно не бывает».
20. «Однажды дерево буквально упало на тропу перед нами, пока мы гуляли по национальному парку».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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