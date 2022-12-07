20 историй от людей, которые увидели что-то невероятно редкое

8. «Июль 2011 года: я сказал жене, что сегодня ночью над нами пролетит международная космическая станция, небо чистое, и мы решили отправиться загород, где меньше светового загрязнения, и взять детей, которым тогда было 12 и 8 лет. Мы смотрим в небо, она проходит над головой... и затем разделяется на две части. Я еду домой, думая, что про любую катастрофу расскажут в новостях, поэтому я включил их. Оказывается, последняя миссия шаттла только что завершилась, и мы наблюдали, как шаттл «Атлантис» в последний раз покидает МКС».