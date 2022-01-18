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А что вы хотите за 16 миллионов? Как выглядит отделка от застройщика в типичном "человейнике"

А что вы хотите за 16 миллионов? Как выглядит отделка от застройщика в типичном "человейнике" (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 14:07
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   жилье   недочеты   ремонт   ремонт от застройщика   строительство   человейник   
3188
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Клиентка попросила автора видео проверить "косяки" застройщика. Недочетов получилось так много, что при подсчете закончились пальцы на руках.

Купить готовую квартиру с ремонтом от застройщика очень соблазнительно. Никакой нервотрепки при покупке материалов, никаких споров с отделочниками, пыли, грязи и длительного ожидания окончания ремонта. Получай ключи и въезжай!



Однако на деле такая покупка зачастую оборачивается кучей проблем. Человек несведующий может даже не знать о том, что ему предстоит в дальнейшем после покупки квартиры.


И лишь въехав, новосел обнаружит, что в комнате промерзают углы, вентиляция не работает, а чтобы поставить кондиционер, придется штробить стены для прокладки трассы.


Между тем, стоимость жилья в таких новостройках начинается от 16 миллионов рублей. Так что же выгоднее: купить квартиру и самостоятельно сделать ремонт или после устранить "косяки" от застройщика? Как считаете, уважаемые фишкяне?


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Метки: видео   жилье   недочеты   ремонт   ремонт от застройщика   строительство   человейник   
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26k
Батончик с маком Час назад
Скоро чуркабесы нам настроят домов по своим технологиям. Так что это нормальная хата.
Здесь в комментах несколько уе.бков постоянно вопят что строить должны мигранты, а русские сидеть перед компами и жопы наедать. Я хрен когда поеду на такси с водилой чуркой, никогда не покупаю у них еду, не найму на какой-то ремонт.
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358
Карл Такойто 11 минут назад
Ссылка rutube.ru
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17k
MarkovAlexandr 20 минут назад
Краны для воды и канализация засунутые в самый угол тоже не радуют, время 1:36.
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358
Карл Такойто Полчаса назад
Ну а как вы хотели? Задача принимать работы, проверять соответствие нормам, Гостам и т.д. это обязанность государства-его проверяющих и инспекторов. А если они как и большинство чиновников в Рф до мозга костей коррумпированы-вы что на выходе другое ожидаете?
тогда вы дураки) По бумагам то этот дом нормальный,соответствует требованиям и нормам,кто то это подписал-принял и ввел в эксплуатацию,а то что по факту все из говна и палок- так когда в стране коррупция это норма,по другому быть и не может,дураков то нет- платить всяким проверяющим при сдаче объекта всё равно придется,а если и так и так платить то нафига хоть как то напрягаться, всё равно ведь примут
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22k
Inter 56 минут назад
писдэц цены!! я свою трешку 3 года назад успел за 6 оторвать, сейчас она 12 стоит
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8k
Ном-Номыч 57 минут назад
что за 16 лимонов, что за 6 делают одни чебуреки
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23k
SerGProS 59 минут назад
раковина она же - писуар,оч удобно
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1k
Bar Час назад
Брал квартиру за 3 ляма в области, тоже есть косяки, но не такие, тут дороже и гораздо хуже.
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2k
Лёха Час назад
"Клинтка" исправьте...
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9k
antonium Час назад
Люди, которые покупают такие квартиры (с отделкой от застройщика), находятся зачастую в ситуации когда им надо эту квартиру либо сразу сдавать, либо сразу въезжать. Они осознают что ремонт будет "не очень". Конечно если нет спешки, лучше сделать ремонт для себя самостоятельно. Там и материалы будут понятно какие и с рабочих можно спросить за качество.
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1k
Руслан Час назад
16 мультов...
И это еще не самая высокая стоимость. Можно сказать: ниже среднего. 200+ тысяч долларов. За эти деньги можно купить домишко в Испании, к примеру. Застройщики берега вообще потеряли.
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60
Ростислав Софронов Соломей Час назад
За 200K можно очень хорошо прикупиться в Испании https://www.idealista.com/venta-viviendas/alicante-alacant-alicante/con-precio-hasta_200000/?ordenado-por=precios-deschttps://www.idealista.com/venta-viviendas/alicante-alacant-alicante/con-precio-hasta_200000/?ordenado-por=precios-desc
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