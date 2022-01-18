А что вы хотите за 16 миллионов? Как выглядит отделка от застройщика в типичном "человейнике"

Клиентка попросила автора видео проверить "косяки" застройщика. Недочетов получилось так много, что при подсчете закончились пальцы на руках.
Купить готовую квартиру с ремонтом от застройщика очень соблазнительно. Никакой нервотрепки при покупке материалов, никаких споров с отделочниками, пыли, грязи и длительного ожидания окончания ремонта. Получай ключи и въезжай!
Однако на деле такая покупка зачастую оборачивается кучей проблем. Человек несведующий может даже не знать о том, что ему предстоит в дальнейшем после покупки квартиры.
И лишь въехав, новосел обнаружит, что в комнате промерзают углы, вентиляция не работает, а чтобы поставить кондиционер, придется штробить стены для прокладки трассы.
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Между тем, стоимость жилья в таких новостройках начинается от 16 миллионов рублей. Так что же выгоднее: купить квартиру и самостоятельно сделать ремонт или после устранить "косяки" от застройщика? Как считаете, уважаемые фишкяне?
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Здесь в комментах несколько уе.бков постоянно вопят что строить должны мигранты, а русские сидеть перед компами и жопы наедать. Я хрен когда поеду на такси с водилой чуркой, никогда не покупаю у них еду, не найму на какой-то ремонт.
Застройщики занимаются тем же самым.
Про Испанию вообще идиотский пример - где ты там работать будешь? А цены в Мадриде или Барселоне, там где есть работа, реально еще раза в полтора-два выше, чем 16 млн.