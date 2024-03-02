Названо самое безопасное место в самолете

Если вы очень боитесь летать, но приходится, то вот вам полезный совет от экспертов по авиационной безопасности.

Самолеты иногда падают, чего уж греха таить, и каждый раз место катастрофы очень внимательно изучают. В результате накопленного опыта выяснилось, что абсолютно безопасного места в салоне не существует, но есть места, где выжить получится с гораздо большей вероятностью.