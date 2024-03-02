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Названо самое безопасное место в самолете

Названо самое безопасное место в самолете

Автор:
02 марта 2024 07:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авикатастрофа   безопасность   выбор места   выживание   самолеты   хвост самолета   
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И нет, это не на диване дома, как хотелось бы.

Если вы очень боитесь летать, но приходится, то вот вам полезный совет от экспертов по авиационной безопасности.


Самолеты иногда падают, чего уж греха таить, и каждый раз место катастрофы очень внимательно изучают. В результате накопленного опыта выяснилось, что абсолютно безопасного места в салоне не существует, но есть места, где выжить получится с гораздо большей вероятностью.


Эксперт по авиации из США Энтони Брикхаус уверен, что если у вас есть возможность выбора места, то предпочтение лучше всего отдать местам посередине в хвосте или у крыла.


Сам же Энтони всегда покупает билеты в хвосте самолета, так как неоднократно было доказано, что шансов выжить там больше.


У крыла находятся «прочные конструктивные компоненты», у которых больше вероятность «пережить» катастрофу.


Журнал Time сообщил, что, изучив расположение рядов, они обнаружили, что средние сиденья в задней части самолета показали наилучшие результаты - всего 28% случаев со смертельным исходом.

Самые безопасные места были в проходе в средней трети салона, где смертность составила 44%.


Грэм Брейтуэйт, профессор и директор отдела транспортных систем Университета Крэнфилда в Великобритании и вовсе рекомендует перед взлетом обязательно считать количество рядов до выхода, если салон внезапно наполнится дымом и видимость станет плохой.

Источник:

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Метки: авикатастрофа   безопасность   выбор места   выживание   самолеты   хвост самолета   
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6  комментариев
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livaneth Час назад
Последний полет Энтони был 5 мая 2019 года из Москвы в Мурманск на суперджете. Мистер Брикхаус сел в хвосте, что его и погубило.
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13
Генадиј Николић Вран 9 минут назад
Всем известно, что топливные баки находятся в плосостях ( крыльях ) самолёта и о каких шансах выжить сидя возле них рассказывает этот так называемый " эксперт " к тому же погибший от собственной самонадеяности.
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5k
Slv01 10 минут назад
самое безопасное место на самолете - остаться на земле и никуда не лететь!
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Дмитрий ! Полчаса назад
Автор, исправь. "Самые Небезопасные места были в проходе в средней трети салона, где смертность составила 44%."
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