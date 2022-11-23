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Россия - страна отважных

Россия - страна отважных

Автор:
23 ноября 2022 12:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   балалайка   водка   жить в россии   забавно   слабоумие и отвага   смешно   фото   
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Эта подборка фотографий расскажет о России больше, чем любой путеводитель, и докажет любому сомневающемуся, что Россия - страна отважных!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   балалайка   водка   жить в россии   забавно   слабоумие и отвага   смешно   фото   
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2  комментария
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16k
Александр 40 минут назад
Думал проверить в яндексе несколько фоток, а потом увидел машину с надписью приват и всё стало ясно, ТС нуб и дурачок.
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50k
Хельги 10 минут назад
Фотки дебильные.
Часть просто их Хохланда - как например машина Приват банка Поросенко (Вальцмана), часть из 90-х - милиции например уже нет очень давно в России.
Автор - ЦИПСошечка?

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