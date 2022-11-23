776
21
Эта подборка фотографий расскажет о России больше, чем любой путеводитель, и докажет любому сомневающемуся, что Россия - страна отважных!
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Забавные фото-сравнения, которые объединяют спорт и искусство
- 30+ остроумных фото, которые добавят улыбку в ваш день
- 30 фото - поднимателей настроения
- Забавные комиксы с интересным юмором
- Когда самоирония – твоё второе имя. Или даже первое
Новости партнёров
реклама
Часть просто их Хохланда - как например машина Приват банка Поросенко (Вальцмана), часть из 90-х - милиции например уже нет очень давно в России.
Автор - ЦИПСошечка?