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50 фотографий из прошлого, которые интересно рассматривать

50 фотографий из прошлого, которые интересно рассматривать

Автор:
06 декабря 2022 17:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   исторические кадры   исторические снимки   на рубеже веков   старинные фото   старинные фотографии   факты   черно-белые фотографии   
2203
51
Старинные фотографии — замечательная возможность заглянуть лет на сто назад в прошлое, посмотреть, как тогда жили люди, как выглядели, как трудились и как отдыхали. Это маленькие истории, рассказанные с помощью монохромных стоп-кадров, моментально оживающих в нашем воображении.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   исторические кадры   исторические снимки   на рубеже веков   старинные фото   старинные фотографии   факты   черно-белые фотографии   
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15  комментариев
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16k
Александр 2 часа назад
Викторианская, эдвардианская эпоха. Сейчас карловская началась?
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2k
Vadim Balabanov 5 минут назад
12. Анна Франк на балконе квартиры своей семьи в Амстердаме, 1942 год

Квартиру они снимали.
Это последняя фотография Aнны. Датируется маем-июнем 1942. С 6 июля 42 до августа 44-го прятались в подсобке, пока их не сдали.
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38k
turyst 7 минут назад
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570
Миха 11 минут назад
47. и 2 функционирующих половых органов
---
обана!
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38k
turyst 13 минут назад
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570
Миха 14 минут назад
48. а паренёк молодец! правильный выбор!
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20k
Сталкер 15 минут назад
Ретроруфер?

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20k
Сталкер 22 минуты назад
Оч-чень даже ничего такая дама!

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802
probel01 42 минуты назад
"50. Лондонские кочевники , 1877 г." Прям по Лондону кочевали?
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9
Фома probel01 14 минут назад
Цыгане
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16
Катюшка 59 минут назад
Комментарий к фото
В 1945 она была принцессой Елизаветой, королевой она стала в 1952 году
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2k
Сергей 2 часа назад
"Энни Окли стреляет из пистолета через плечо с помощью ручного зеркала, 1899 г." Какое же у неё ружьё тогда?
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