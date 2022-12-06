Мультголова
50 фотографий из прошлого, которые интересно рассматривать
Автор:
06 декабря 2022 17:20
Старинные фотографии — замечательная возможность заглянуть лет на сто назад в прошлое, посмотреть, как тогда жили люди, как выглядели, как трудились и как отдыхали. Это маленькие истории, рассказанные с помощью монохромных стоп-кадров, моментально оживающих в нашем воображении.
1. Симпатичная малышка в Нью-Йорке, 1958 год
3. Дело не в том, где ты, а в том, с кем ты
4. Призрачное, но завораживающее изображение 1900 года
5. Желтая Сорока, индеец племени арапахо, 1898 г.
6. Ирландские рыбаки, 1910 г.
7. Энни Окли стреляет из пистолета через плечо с помощью ручного зеркала, 1899 г.
9. Кошачья жизнь на ферме, 1951 год
10. Женщина и ребенок из племени апачей, 1898 г.
11. Одинокий Волк и Этла, кайова-апачи, 1860 г.
12. Анна Франк на балконе квартиры своей семьи в Амстердаме, 1942 год
13. Молодая дама эдвардианской эпохи, 1910 год
14. Фотограф в небе над Берлином, 1912 год
15. Женщины боксируют на крыше, 1938 год
16. Даже мойщики окон носили костюмы 100 лет назад!
17. Пара, танцующая на коньках на пруду Уайтстоун, Хэмпстед, Лондон, 1933 год
19. Мать учит своих детей грамоте, Трансильвания, Луизиана, 1937 год
20. Инуит согревает ноги своей жене, Гренландия, 1890-е годы
21. Две дамы покидают избирательный участок, Лондон, 1929 год
22. Королева Елизавета II, 1945 год
23. Бабушка латает единственные штаны своего внука, 1907 год
24. Девушка-подросток 1850-х годов
25. Татуированная семья в 1910 году
27. Две девочки у снежной крепости, 1910 год
28. Стильная дама викторианской эпохи
29. Салун, в котором детям разрешали пить пиво из "детских" стаканов, Висконсин, 1890 г.
30. Настоящий японский самурай, 1866 г.
31. Леола Кинг, первая в Америке женщина-инспектор дорожного движения, 1918 год
32. Одно из первых оригинальных селфи, сделанное с помощью палки, 1934 год
33. Солдаты чистят лук в противогазах, чтобы не плакать, 1941 год
34. Два автомобиля-амфибии пересекли Ла-Манш в 1965 году
35. Альберт Эйнштейн играет на своей любимой скрипке, 1941 год
36. Туристы пьют чай на вершине Великой пирамиды, 1938 год
37. Всё приходится делать самим!
38. Первая фотография торнадо недалеко от Гарнетта, штат Канзас. 26 апреля 1884 г.
39. Нортумбрийский шахтер за ужином, 1937 год
40. Семья перед своим летним домом. Стокгольм, Швеция, 1867 г.
41. Рука и факел статуи Свободы, создаваемой в парижской мастерской, примерно 1876 год
42. Мать и сын, Ирландия, 1890 г.
44. Мальчик и его сова, 1933 год
45. Самая ранняя известная фотография Авраама Линкольна, 1840 г.
46. Магазинчик JW Waldron's Smith & Bicycle Works в Брайтоне, Англия, примерно 1900 г.
47. Фрэнк Лентини, обладатель 3 ног, 4 ступней, 16 пальцев на ногах и 2 функционирующих половых органов
48. Молодой человек наслаждается своим первым танцем
49. Автомобильный кинотеатр
50. Лондонские кочевники, 1877 г.
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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Квартиру они снимали.
Это последняя фотография Aнны. Датируется маем-июнем 1942. С 6 июля 42 до августа 44-го прятались в подсобке, пока их не сдали.
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обана!