50 фотографий из прошлого, которые интересно рассматривать

Старинные фотографии — замечательная возможность заглянуть лет на сто назад в прошлое, посмотреть, как тогда жили люди, как выглядели, как трудились и как отдыхали. Это маленькие истории, рассказанные с помощью монохромных стоп-кадров, моментально оживающих в нашем воображении.

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1. Симпатичная малышка в Нью-Йорке, 1958 год 0 Источник:

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2. Снежная дама, 1892 г. 0 Источник:

3. Дело не в том, где ты, а в том, с кем ты 0 Источник:

4. Призрачное, но завораживающее изображение 1900 года 0 Источник:

5. Желтая Сорока, индеец племени арапахо, 1898 г. 0 Источник:

6. Ирландские рыбаки, 1910 г. 0 Источник:

7. Энни Окли стреляет из пистолета через плечо с помощью ручного зеркала, 1899 г. 0 Источник:

8. Ведьмы из 1875 года 0 Источник:

9. Кошачья жизнь на ферме, 1951 год 0 Источник:

10. Женщина и ребенок из племени апачей, 1898 г. 0 Источник:

11. Одинокий Волк и Этла, кайова-апачи, 1860 г. 0 Источник:

12. Анна Франк на балконе квартиры своей семьи в Амстердаме, 1942 год 0 Источник:

13. Молодая дама эдвардианской эпохи, 1910 год 0 Источник:

14. Фотограф в небе над Берлином, 1912 год 0 Источник:

15. Женщины боксируют на крыше, 1938 год 0 Источник:

16. Даже мойщики окон носили костюмы 100 лет назад! 0 Источник:

17. Пара, танцующая на коньках на пруду Уайтстоун, Хэмпстед, Лондон, 1933 год 0 Источник:

18. Костюм на Хэллоуин 0 Источник:

19. Мать учит своих детей грамоте, Трансильвания, Луизиана, 1937 год 0 Источник:

20. Инуит согревает ноги своей жене, Гренландия, 1890-е годы 0 Источник:

21. Две дамы покидают избирательный участок, Лондон, 1929 год 0 Источник:

22. Королева Елизавета II, 1945 год 0 Источник:

23. Бабушка латает единственные штаны своего внука, 1907 год 0 Источник:

24. Девушка-подросток 1850-х годов 0 Источник:

25. Татуированная семья в 1910 году 0 Источник:

26. Апчхи! - Стоп, снято 0 Источник:

27. Две девочки у снежной крепости, 1910 год 0 Источник:

28. Стильная дама викторианской эпохи 0 Источник:

29. Салун, в котором детям разрешали пить пиво из "детских" стаканов, Висконсин, 1890 г. 0 Источник:

30. Настоящий японский самурай, 1866 г. 0 Источник:

31. Леола Кинг, первая в Америке женщина-инспектор дорожного движения, 1918 год 0 Источник:

32. Одно из первых оригинальных селфи, сделанное с помощью палки, 1934 год 0 Источник:

33. Солдаты чистят лук в противогазах, чтобы не плакать, 1941 год 0 Источник:

34. Два автомобиля-амфибии пересекли Ла-Манш в 1965 году 0 Источник:

35. Альберт Эйнштейн играет на своей любимой скрипке, 1941 год 0 Источник:

36. Туристы пьют чай на вершине Великой пирамиды, 1938 год 0 Источник:

37. Всё приходится делать самим! 0 Источник:

38. Первая фотография торнадо недалеко от Гарнетта, штат Канзас. 26 апреля 1884 г. 0 Источник:

39. Нортумбрийский шахтер за ужином, 1937 год 0 Источник:

40. Семья перед своим летним домом. Стокгольм, Швеция, 1867 г. 0 Источник:

41. Рука и факел статуи Свободы, создаваемой в парижской мастерской, примерно 1876 год 0 Источник:

42. Мать и сын, Ирландия, 1890 г. 0 Источник:

43. Игровая площадка 0 Источник:

44. Мальчик и его сова, 1933 год 0 Источник:

45. Самая ранняя известная фотография Авраама Линкольна, 1840 г. 0 Источник:

46. Магазинчик JW Waldron's Smith & Bicycle Works в Брайтоне, Англия, примерно 1900 г. 0 Источник:

47. Фрэнк Лентини, обладатель 3 ног, 4 ступней, 16 пальцев на ногах и 2 функционирующих половых органов 0 Источник:

48. Молодой человек наслаждается своим первым танцем 0 Источник:

49. Автомобильный кинотеатр 0 Источник: