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45 изумительных и редких исторических фото, которые проливают свет на прошлое

45 изумительных и редких исторических фото, которые проливают свет на прошлое

Автор:
30 ноября 2022 21:59
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   исторические фото   история   познавательно   старые фото   факты   
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В интернете уже давно принято осаживать различных хвастунов и выдумщиков требованием предоставить фотодоказательства их красочных историй. В истории, особенно если речь идет о давным-давно минувших днях, тоже полно событий, которые на слух могут показаться диким вымыслом — к счастью, фотодоказательств в этом случае полно, и вот лишь малая их часть.

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В 1820-х годах изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс получил этот снимок с помощью камеры-обскуры, которую установил за окном своей студии во Франции. Изображение было отпечатано на специально обработанной пластинке из пьютера, благодаря чему получилась копия зданий, стоящих напротив.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   исторические фото   история   познавательно   старые фото   факты   
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Старичок 2 часа назад
"ИЗУМИ ТЕЛЬНЫЙ - прил., употр. сравн. часто
Морфология: изуми телен, изуми тельна, изуми тельно, изуми тельны; изуми тельнее; нар. изуми тельно
Изумительным называют что-либо настолько необыкновенное, хорошее и т. п., что оно вызывает у восхищение, сильное удивление.
Из окна открывался изумительный вид на залив. | Девушка была изумительной красоты. | нар.
Он изумительно умел владеть собой. | Вы выглядите изумительно."

подскажите, что изумительного в этих фотографиях?
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Porky Pig

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