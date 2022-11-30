45 изумительных и редких исторических фото, которые проливают свет на прошлое

В интернете уже давно принято осаживать различных хвастунов и выдумщиков требованием предоставить фотодоказательства их красочных историй. В истории, особенно если речь идет о давным-давно минувших днях, тоже полно событий, которые на слух могут показаться диким вымыслом — к счастью, фотодоказательств в этом случае полно, и вот лишь малая их часть.