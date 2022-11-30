45 изумительных и редких исторических фото, которые проливают свет на прошлое

В интернете уже давно принято осаживать различных хвастунов и выдумщиков требованием предоставить фотодоказательства их красочных историй. В истории, особенно если речь идет о давным-давно минувших днях, тоже полно событий, которые на слух могут показаться диким вымыслом — к счастью, фотодоказательств в этом случае полно, и вот лишь малая их часть.
1. Солдаты Первой мировой войны отдают дань памяти миллионам лошадей, ослов и мулов, погибших на войне
3. Юная бразильянка отказывается пожать руку военному диктатору Жуану Фигейреду. Фотография 1979 года
В 1820-х годах изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс получил этот снимок с помощью камеры-обскуры, которую установил за окном своей студии во Франции. Изображение было отпечатано на специально обработанной пластинке из пьютера, благодаря чему получилась копия зданий, стоящих напротив.
14. В 1960-х бары в Стамбуле нанимали человека, который должен был разносить пьяных людей по домам
17. Портрет исследователя Арктики Петера Фройхена и его жены, модного иллюстратора Дагмар Кон. Фотография 1947 года
18. Роланд, морской слон весом 1,8 тонны, принимает ванну в Берлинском зоопарке. Фотография 1930 года
21. Дэвид Джонс (он же Дэвид Боуи) подменяет саксофониста и солиста группы Kon-Rads на концерте в Южном Лондоне, 1963 год
22. Дети на винтовой лестнице в новой детской библиотеке в Кламаре, Франция. Фотография Мартины Франк, 1965 год
23. Знаменитый дом на скале в Сан-Франциско, до того, как он был уничтожен пожаром в 1907 году
24. Бульдог в каске охраняет семью возле многоквартирного дома во время "Лондонского блица". 15 октября 1940 года
30. Печать на гробнице Тутанхамона, которая оставалась нетронутой в течение 3245 лет вплоть до раскопок в 1922 году
37. Полицейский регулирует движение днем в Лондоне во время «великого смога». Фото 1952 года
40. Толпа на Таймс-сквер в Нью-Йорке празднует капитуляцию Германии во Второй мировой войне. 7 мая 1945 года
43. Скелеты Императорского склепа. Этот склеп содержит останки 4000 разных людей. Фото 1900 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Морфология: изуми телен, изуми тельна, изуми тельно, изуми тельны; изуми тельнее; нар. изуми тельно
Изумительным называют что-либо настолько необыкновенное, хорошее и т. п., что оно вызывает у восхищение, сильное удивление.
Из окна открывался изумительный вид на залив. | Девушка была изумительной красоты. | нар.
Он изумительно умел владеть собой. | Вы выглядите изумительно."
подскажите, что изумительного в этих фотографиях?