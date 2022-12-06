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В США умерла известная актриса Керсти Элли

В США умерла известная актриса Керсти Элли

Автор:
06 декабря 2022 11:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Kirstie Alley   Ynews   Джон Траволта   Трамп   актеры   голливуд   смерть   шоу бизнес   элли   
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Керсти Элли — двукратная обладательница премии «Эмми». Популярность актрисе принесли роли в сериале "Чирс", в фильме "Двое: я и моя тень", "Мать Дэвида".

В понедельник, 5 декабря, на 72-м году жизни скончалась известная американская актриса Керсти Элли - об этом известили её дети на странице в соцсетях. "Нам грустно сообщать вам, что наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который был выявлен совсем недавно", — говорится в посте в Твиттере.


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Первую роль Элли получила в фильме «Звездный путь — 2: Гнев Хана» (вышел на экраны в 1982 году). Несколькими годами позже она снялась вместе с Джоном Траволтой в семейной комедии «Уж кто бы говорил» - эта картира получила большой успех в прокате, и продюсеры решили снять на её основе два сиквела.


Но наибольшей известности актриса добилась благодаря роли в комедийном сериале «Весёлая компания». Именно он принёс ей первую премию «Эмми» в 1991 году в категории «Лучшая актриса в комедийном сериале. Спустя три года Элли получила ещё одну «Эмми», в категории «Лучшая актриса в мини-сериале или фильме» за роль в телефильме «Мать Дэвида».


Друзья актрисы выражают соболезнования детям Элли. Джон Траволта написал на своей странице в запрещенной соцсети, что у него с Элли были особенные отношения. "Я люблю тебя, Керсти. Я знаю, что мы еще увидимся", - добавил 68-летний актёр.



У Элли не было своих детей, и она усыновила мальчика Уильяма Тру в 1992 году и девочку Лилли Прайс в 1995 году. Вместе с актёром Паркером Стивенсоном пара воспитывала этих детей как родных.


И сейчас, после смерти бывшей жены (актёры расстались в 1997 году) Стивенсон благодарен Элли за прожитые вместе годы, детей и внуков.


С 2015 года актриса не снималась, и причина этого, в чем она была уверена, - её политическая позиция. Элли голосовала за Трампа, и не скрывала своих взглядов. Она считала этого президента единственным, кто сумеет навести порядок в жизни США.

Актриса утверждала, что причина отсутствия ролей в последнее время не связана с возрастом. Её голливудские сверстники могут вести себя незаконным или неэтичным образом, и все равно не подвергнутся такому же остракизму, с которым ей пришлось столкнуться.«Вы можете варить метамфетамин и спать с проститутками, но пока вы не голосуете за Трампа, с вами будет все в порядке», — заявила она однажды в интервью Таккеру Карлсону.


"Я голосовала за него 4 года назад по этой же причине буду голосовать за него снов", - писала она в соцсети.


У актрисы недавно диагностировали рак, от которого ей не суждено было излечиться.


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Метки: Kirstie Alley   Ynews   Джон Траволта   Трамп   актеры   голливуд   смерть   шоу бизнес   элли   
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6  комментариев
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1k
CKO Час назад
Героиния фильмов с видеокассет. Нравилась как она играет. Земля пухом.
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15k
Сергей Минуту назад
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22k
Mike Miller 14 минут назад
"Смотри, кто говорит" - все три части - классика жанра.
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226
cfhfwby Полчаса назад
Кому это интересно?!
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15k
куджо Час назад
только по фото понял о ком речь... что ж, доброй памяти.
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