В США умерла известная актриса Керсти Элли

С 2015 года актриса не снималась, и причина этого, в чем она была уверена, - её политическая позиция. Элли голосовала за Трампа, и не скрывала своих взглядов. Она считала этого президента единственным, кто сумеет навести порядок в жизни США.

Актриса утверждала, что причина отсутствия ролей в последнее время не связана с возрастом. Её голливудские сверстники могут вести себя незаконным или неэтичным образом, и все равно не подвергнутся такому же остракизму, с которым ей пришлось столкнуться.«Вы можете варить метамфетамин и спать с проститутками, но пока вы не голосуете за Трампа, с вами будет все в порядке», — заявила она однажды в интервью Таккеру Карлсону.