В Москве погиб экс-участник группы "Руки вверх"

Клавишника Владимира Капырина с пробитой головой нашли в его московской квартире.
Обнаружил тело Капырина его отец, который встревожился из-за того, что сын несколько дней не выходил на связь. Дмитрий Капырин приехал в квартиру, где жил его сын и увидел страшную картину: ""Он лежал в луже крови с пробитой головой, буквально в луже. Он говорил мне, что с кем-то конфликтовал. Его даже как-то на улице немножко побили. Имеет ли это отношение к смерти, никто не знает", — цитирует отца погибшего агентство РИА Новости.
Также по сообщению Дмитрия Капырина, из квартиры исчезла крупная сумма денег и айфон убитого.
Следствие, между тем, не связывает смерть музыканта с кражей и побоями. По мнению правоохранителей, артист погиб от сердечной недостаточности.
По сведениям концертного директора группы "Руки вверх" Капырин закончил работу в коллективе в 2019 году.
Он был джазовым пианистом, и помимо гастролей с группой, создавал аранжировки для концертов, а музыкальную карьеру начал, играя в группах "Харизма" и Jazzmobile.
Владимиру Капырину было 36 лет. Прощание с музыкантом состоится в Москве 11 октября, после чего его похоронят на семейном кладбище во Владимирской области.
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