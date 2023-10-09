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В Москве погиб экс-участник группы "Руки вверх"

В Москве погиб экс-участник группы "Руки вверх"

Автор:
09 октября 2023 08:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Владимир Капырин   руки вверх   сергей жуков   смерть   шоу бизнес   
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Клавишника Владимира Капырина с пробитой головой нашли в его московской квартире.

Обнаружил тело Капырина его отец, который встревожился из-за того, что сын несколько дней не выходил на связь. Дмитрий Капырин приехал в квартиру, где жил его сын и увидел страшную картину: ""Он лежал в луже крови с пробитой головой, буквально в луже. Он говорил мне, что с кем-то конфликтовал. Его даже как-то на улице немножко побили. Имеет ли это отношение к смерти, никто не знает", — цитирует отца погибшего агентство РИА Новости.


Также по сообщению Дмитрия Капырина, из квартиры исчезла крупная сумма денег и айфон убитого.

Следствие, между тем, не связывает смерть музыканта с кражей и побоями. По мнению правоохранителей, артист погиб от сердечной недостаточности.



По сведениям концертного директора группы "Руки вверх" Капырин закончил работу в коллективе в 2019 году.


Он был джазовым пианистом, и помимо гастролей с группой, создавал аранжировки для концертов, а музыкальную карьеру начал, играя в группах "Харизма" и Jazzmobile.


Владимиру Капырину было 36 лет. Прощание с музыкантом состоится в Москве 11 октября, после чего его похоронят на семейном кладбище во Владимирской области.

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Метки: Ynews   Владимир Капырин   руки вверх   сергей жуков   смерть   шоу бизнес   
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4  комментария
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11k
Том Сойер Час назад
""Он лежал в луже крови с пробитой головой, буквально в луже......" - "Следствие, между тем, не связывает смерть музыканта с кражей и побоями. По мнению правоохранителей, артист погиб от сердечной недостаточности.
ОХРЕНЕТЬ ПРОСТО!!!
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6k
Бу Час назад
соболезнования близким
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Schreibikus

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