В Москве погиб экс-участник группы "Руки вверх"

Он был джазовым пианистом, и помимо гастролей с группой, создавал аранжировки для концертов, а музыкальную карьеру начал, играя в группах "Харизма" и Jazzmobile.

Владимиру Капырину было 36 лет. Прощание с музыкантом состоится в Москве 11 октября, после чего его похоронят на семейном кладбище во Владимирской области.