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Йожика картинки. Выпуск 254

Йожика картинки. Выпуск 254

Автор:
06 декабря 2022 09:56
Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   логика   сарказм   сатира   
1003
24
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.
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Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   логика   сарказм   сатира   
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23  комментария
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5k
salim777 55 минут назад
Комментарий к фото
Ой-ой, прям розовые сопли пузырями. Веган писал что ли? Зверства зверей и человечность людей тоже случаются.
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26k
Лис 13 минут назад
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Слюна потекла.
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537
Виктор Чикалев 14 минут назад
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Смотря кого в мешалку затянет, хохла - будет с салом, белоруса - с картошкой, если им удалось отбиться - будет просто хлеб.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 37 минут назад
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Видно, так и было...
И даже не однажды.
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5k
salim777 39 минут назад
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И не говори. Я до сих пор недоумеваю, когда в фильме тупое чадо хлопает дверью, закрывается, и на хрен родителя шлёт. Чего бле@адь?! Может тебе теперь ещё и еду на подносе в комнату приносить, пока ты там дуешься?
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3k
lekha-fil 40 минут назад
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Так пожарить - уметь нужно.
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3k
lekha-fil 41 минуту назад
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С картошкой - это уже барство.
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5k
salim777 44 минуты назад
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Это кому это сейчас нужны "айфоны,машины, деньги"? За просто так не дают что ли? Дают. Это "прынцессы" себе цену набивают, а по факту за коктейль дадут. Чтобы женщина цвела и пахла им необходим мужчина. И сколько бы дурочки не строили из себя элитных, при нужном стечении обстоятельств ведут себя как нормальные девки, главное сам не тормози.
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50k
dima423 47 минут назад
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всегда доедал лимон из чая, задолго до того как услышал эту историю)
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5k
salim777 48 минут назад
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Всё просто, дорогие. Как бы там не ныли всякие шизики, но живём мы сейчас несравнимо лучше чем при СССР. Я про материальную часть. Мандарины и шампанское можно купить и употребить в любой день. Захотел водочки под шубу, иди и бери. Захотел коньяка с икрой и конфетами, не вижу препятствий. А раньше ждали этот НГ как СОБЫТИЕ ГОДА! Весь год в шкафчиках и холодильниках тарили разные дефицитные вкусности, а потом всё это выставляли на праздничный стол. Вот это был контраст! Вот это событие! А сейчас такое невозможно. Если мы и так питаемся вкусно и разнообразно, то чем удивить себя в НГ? Ну на корпоратив сходить разве что. Я на себя работаю, у меня корпоративов давно нет. Выпить и вкусно закусить я могу в любой день. Поэтому Новогодняя ночь для меня всего лишь обильный ужин на ночь. Ничего особенного. А жаль.
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50k
dima423 54 минуты назад
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так не было тогда у широких масс ни машин, ни денег, ни тем более айфонов)
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5k
salim777 56 минут назад
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И правильно сделал. Нефиг витамину пропадать.
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5k
salim777 57 минут назад
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Какая мерзкая картинка. Больная какая-то.
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5k
salim777 58 минут назад
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Зуб на шее носят либо как тотем, либо как трофей. Интересно муж что думает по этому поводу?
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5k
salim777 59 минут назад
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Ага. Или "невероятное изобретение! И как я жил без этого всю жизнь?" А там мужик гнёт гвоздь и закручивает получившимся крючком проволоку.
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5k
salim777 Час назад
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Картинка с запахом...
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5k
Тамара Час назад
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Главное - Не победа, а участие.
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5k
salim777 Час назад
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Ой, нет. Убейте меня, но есть женщины с которыми я с глазку на глаз отношения выяснять не могу. Например моя супруга. Она умная и выкрутит любую ситуацию так, что виноват всегда я. А если ещё подбавит сарказма в голос, то хоть беги, лично моя психика не выдерживает. К счастью, разборки у нас редки, она работает с утра, я с обеда, возвращаюсь ночью, даже в квартире пересекаемся редко, общаемся как раз таки больше по смс. А если мне говорят "придёшь, поговорим", то я лучше не приду. Так и пишу "давай в сообщениях, я твой издевательский голосок слушать не хочу".
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5k
Тамара Час назад
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- Катенька, а что вы будете пить - водку или самогон?
- Ой, даже и не знаю. Всё такое вкусное.
(анекдот с бородой)
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24k
Serg2001 Час назад
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Даже в детстве понимал, что что-то с этой сказкой не так. Переносящая заразу надоедливая муха, и комар-кровопийца это положительные герои. А паучок, который со всем этим борется, наоборот...)
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2k
Оксид Бетона Час назад
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Это не современно и не технологично! Для чего тогда НТП нужен.
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