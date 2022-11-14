FISHKINET
Сообщество Юмор 15914 постов • 3175 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Демотиваторы > Сообщество Юмор
Демотиваторы: зарядись хорошим настроением

Демотиваторы: зарядись хорошим настроением

Автор:
14 ноября 2022 09:16
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   смех   
1892
19
Свернуть все комментарии под фото
Свежая подборка демотиваторов, все для хорошего настроения! Не забываем добавлять свои демотиваторы в комментарии!
×

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   смех   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
krivsan Час назад
Комментарий к фото
у танка главная дорога
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
17k
Пронька Грезной 5 минут назад
Правила проезда перекрестка для танков:
1 подъехать к перекрестку
2 убедиться в отсутствии других танков
3 проехать перекресток
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Евгений 9 минут назад
Комментарий к фото
Вечеринка у Децла дома-
Гуляют весь район, гуляет вся школа
Вечеринка у Децла дома
Все двигают попами под музыку хип-хопа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
sonic24a 10 минут назад
Комментарий к фото
Листья сначала висят, а потом отрываются, под конец разлетаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
sonic24a 11 минут назад
Комментарий к фото
он же мятый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
sonic24a 12 минут назад
Комментарий к фото
Скакали на палках, резинках и всякой ерунде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
sonic24a 13 минут назад
Комментарий к фото
Москвич сел на мосты, а у танка вообще свои правила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Aleksandr 14 минут назад
Комментарий к фото
какая "хата", где вы ее увидели?!!
вечер в "Столыпин" будет правильно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Алексей 15 минут назад
Комментарий к фото
Вы хотите сказать, что после трёх детей женщина влезет в это-самое, "в разводе"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Кот Скрипалей Полчаса назад
Комментарий к фото
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
497
hammog 38 минут назад
Комментарий к фото
Это тот самый никто, который абсолютно никто?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
gizmo gizmo 41 минуту назад
Комментарий к фото
разве школьница это вещь? Вот машина - это Вещь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pogost 49 минут назад
Комментарий к фото
Вечер в хату!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pogost 51 минуту назад
Комментарий к фото
Упаковка на 5+, а вот водка ну совсем не очень....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Диагноз Час назад
Комментарий к фото
Кость широкая...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Диагноз Час назад
Комментарий к фото
МагнИтов???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
krivsan Час назад
Комментарий к фото
не знаю с какой фразы,"ну типа добрый вечер в хату,за партаки отвечу"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1142590



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я заснял!": 20+ интересных снимков, которыми поделись пользователи сети
"Я заснял!": 20+ интересных снимков, которыми поделись пользователи сети
«Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже никогда не появиться на отечественном ТВ
«Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже...
Набирающие популярность в сообществах
Сахалинское детство Юрия Садовникова
Сахалинское детство Юрия Садовникова
Ford Fairlane R-Code: брутальный масл-кар, о котором знают единицы
Ford Fairlane R-Code: брутальный масл-кар, о котором знают единицы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гений

Лучшие демотиваторы
Сегодня праздник у девчат

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#СССР#факты#кино#подборка
#фото#люди#животные#Прикол#Приколы
#фотографии#история#картинки#страна#Россия

На что жалуетесь?

Вернуться