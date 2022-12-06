17 забавных инструкций, которые, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят

Инструкции по эксплуатации порой бывают не только полезными, но и до слёз забавными. Некоторые пояснения будто бы составлены искусственным интеллектом. А часть руководств для пользователей имеет картинки, которые могут рассмешить похлеще клоунов в цирке. Ниже представлены примеры самых уморительных инструкций, которые точно поднимут вам настроение.

Игра, которую дочке подарили на 1 сентября