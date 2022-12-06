17 забавных инструкций, которые, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят

Какой современный человек смотрит инструкцию после покупки мебели или нового гаджета? Давайте будем честными, почти никто и никогда в неё не заглядывает. А зря!
Инструкции по эксплуатации порой бывают не только полезными, но и до слёз забавными. Некоторые пояснения будто бы составлены искусственным интеллектом. А часть руководств для пользователей имеет картинки, которые могут рассмешить похлеще клоунов в цирке. Ниже представлены примеры самых уморительных инструкций, которые точно поднимут вам настроение.
Игра, которую дочке подарили на 1 сентября
Маркетологи игры знают толк в юморе. И детей развлекли, и взрослых повеселили.
Подробная инструкция к дивану. Без неё точно не разобраться, как им пользоваться
Ещё там где-то должна быть отдельная инструкция для кота.
Где бы ещё Меладзе пришёл на помощь?
Спасибо за предупреждение!
Понятно, что ничего не понятно
Инструкция плохого не посоветует
Универсальный совет на все времена
Оказывается, существует несколько способов использования попкорна
Мы всё по сути делаем правильно
Об умственных возможностях
Как смогли, так и перевели
Так выглядит инструкция к фену
Всё в порядке, пока прочтёшь — волосы высохнут.
Подробная инструкция
Видимо, бывали случаи. Инструкция к использованию Xbox 360
В смысле нельзя к корове подключать? А как тогда в деревне пользоваться?
Оказывается, мы раньше всё делали неправильно
Вам кажется это смешным, но ЛОР-врачи очень настаивают именно на правильном закапывании. Большинство осложнений и обострений ЛОР-болезней из-за неправильного использования капель.
Инструкция к детской игрушке
Купил игрушку для дочери. Кухня. Решил заняться сборкой. Инструкция сразу настраивает на позитивный лад.
Инструкция прилагалась к одежде для младенца
Источник:
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- Не знаешь?
- Нет!
Есть такой анекдот:
Летит мужик в самолете. И тут ему резко придавливает на нижний клапан. Он бежит к одному туалету. Очередь. Он бежит к другому. Очередь. Он, изо всех сил сдавив булки, бежит в бизнес класс. Очередь. Понимает, что всё... Подходит стюардесса:
- Мужчина, вам нужно срочно в туалет?
Он:
- Девушка, сейчас случится ТАКОЙ конфуз ...
- Вот. Заходите в служебный дамский туалет.
Мужик мелкими шажками пытается добежать. Вдогонку:
- Мужчина, это женский туалет. Там четыре кнопочки. Ни в коем случае не нажимайте!
Влетает. Еле успевает спустить штаны и всё это из него вылетает. Кайф! Вытирает пот с лица и видит на стене четыре кнопочки с надписями: ТВ, ГВ, ДП и АУТ. Он думает: а на хрена они? попробовать что-ли, бабы пользуются и ничего. Нажимает ТВ.
Ему Теплой Водой там все подмывается и сливается. Он охреневает:
- Вот это да!
Нажимает ГВ. Ему Горячим Воздухом, как феном, все там просушивается. Мужик вообще в восторге:
- Мля, ну почему в мужских туалетах такого нет.
Нажимает ДП. Там Детской Присыпкой все прихлопывается.
- ОФИГЕТЬ!!!
Нажимает АУТ... и теряет сознание!
Приходит в себя. Смотрит. В больничной палате. Начинает кричать. Заходит медсестра:
- Мужчина, что вы кричите?
- Да как не кричать! Летел в самолете и вдруг в больничке! Че за дела?
- Мужчина, вам приспичило и вас направили в женский туалет?
- Да.
- Вам сказали не нажимать четыре кнопочки, но вы их нажали?
- Ну да.
- Первые три вам понравились и вы нажали четвертую?
- Ну.
- Мужчина! АУТ расшифровывается как: Автоматическое Удаление Тампона! Ваш х@й лежит под подушкой!