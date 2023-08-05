15 очень «британских» фото, показывающих веселую и повседневную сторону жизни

Великобритания — страна с богатой историей, самобытной культурой и уникальным чувством юмора. От знаковых достопримечательностей до причудливых традиций — в Великобритании нет недостатка в забавных и эксцентричных моментах, которые заставят вас улыбнуться.
И если у вас нет возможности физически посетить это островное государство, то давайте отправимся в виртуальное путешествие по Британии и как следует посмеёмся, глядя на забавные снимки из повседневной жизни туманного Альбиона, которые мы для вас приготовили.
Наглядный пример того, почему не стоит игнорировать предупреждения. Вероятно, это произошло потому, что женщина носит «конский хвост», но сама конём не является. Зато теперь эта женщина знает, что лучше не использовать шампунь с ароматом яблока
Тут идёт небольшая игра слов «Lamb» («ягнёнок») и «Lamborghini» (марка автомобиля), это объясняет необычное имя ягнёнка. На вопрос, умеет ли ягнёнок делать трюки, автор фото ответил: «Да, он может заставить цветы исчезнуть!»
«Никогда не хотел себе Lamborghini до сегодняшнего дня », — пошутили в комментариях
Надпись на табличке: «Как долго ты можешь простоять на одной ноге???»
«В прошлом году я в первый раз отправился в заповедник после того, как меня парализовало. Я подумал, что это будет весело, но забыл об этой табличке, поэтому в этом году я решил с ней сфотографироваться», — написал автор фото. На вопрос, сколько он в итоге простоял, автор ответил: «Я решил просто отсидеться»
Как это возможно? Почему все эти люди не сбились в одну огромную толпу и не стали забывать, кто за кем стоит? Поистине исключительная суперспособность британцев. Забавный факт, если вы встанете в очередь на Уимблдонский турнир, то вам дадут буклет под названием «Руководство по очередям».
«Звучит глупо, но это культурный навык, которым я горжусь. Я был в других странах в подобных ситуациях, и все расходятся кто куда. Довольно напряжно», — написал один из пользователей в комментариях
На фото вы можете видеть подготовку к розыгрышу хэллоуиновских попрошаек. «Кто-то хочет, чтобы их парадная дверь была забросана яйцами», — прокомментировал фото один из пользователей.
На вопрос, зачем это делать, один из комментаторов написал: «Когда ты несчастен, есть самый британский способ справиться с этим — сделать несчастными других, чтобы тебе не пришлось страдать в одиночку...»
В Лондоне есть специальная служба под названием Fox Project, персонал которой обучен гуманно отлавливать, лечить и выпускать лисиц в дикую природу. Автор фото сообщил, что он живёт в Камдене (район Лондона).
«Она немного походила по комнатам и понюхала, а потом ушла. Правда она помочилась на одну из кроватей в другой спальне. Требуется большая операция по очистке всего места её пребывания. В конце концов лиса спустилась вниз, мы открыли все двери, и она ушла сама по себе! В целом не так травматично, как могло бы быть, просто неприятный запах», — написал автор фото.
«Одна лиса пробралась в постель к моей маме, пока она спала на прошлой неделе! Запах разбудил её, а крики испугали лису. Она выпрыгнула из окна спальни», — написал один из комментаторов, надеемся, что в последнем предложении речь идёт всё-таки о лисе
Чтобы вы понимали, что происходит на фото: заборами огорожены задние дворы домов которые вы можете видеть по периметру бывшего поля. Скорее всего, всё это пространство будет заполнено барахлом, которое просто не помещается дома
Один парень попросил своего приятеля заняться его мусорным баком, так как его не будет дома. А тот пошёл дальше и устроил с баком целую фотосессию
Какой прекрасный день, чтобы прогуляться с мусорным баком! Пользователи шутили, что это лучшее свидание, какое только может быть в том районе и интересовались, когда будет свадьба 🪣
Пользователи писали, что автор пропустил дневной дождь.
«100% гарантия того, что температура в 15:00 будет такой же холодной, как в 7:00», — написал один из пользователей. «Так может казаться, но за 8 часов температура сменилась с сухих -3 на влажные +9», — ответил другой.
«Было забавно, я вышел из дома в куртке и в ботинках, а вернулся в шортах и футболке, потея в тех же тяжелых ботинках», — написал другой
К утру вокруг моржа собралась огромная толпа британских зевак, но морж и не думал уходить, он просто делал вид, что ему всё равно, время от времени прикрывая морду ластой. Моржа прозвали Тор, подсчитав, что ему около 8 лет. Как сообщается, моржи могут жить до 40 лет
Надпись на табло: «Я не знаю».
Речь идёт, конечно же, о следующей станции. Вероятно, персонал поезда запамятовал, какая станция будет следующей. В комментариях писали, что на этих табло время от времени появляются странные надписи, например: «На одной из станций, где я был этим утром, было сообщение, что "доступ к пандусу запрещен???????????" Именно с таким количеством вопросительных знаков».
«Бедный поезд... он помогает людям, но кто поможет ему?», — шутили в комментариях
«Моя девушка только что переехала из Бирмингема и говорит, что моя деревня странная из-за наличия автомата по продаже яиц. Она ошибается, верно..?»
Британские пользователи писали, что обычно у них в деревнях есть фермеры, которые просто выставляют яйца перед домом на стол, после чего покупатели самостоятельно берут яйца и оставляют деньги. Те фермеры, кто столкнулся с воровством куриных яиц, иногда ставят такие автоматы, в которые они также могут помещать другую фермерскую продукцию
«Разве курица не автомат по продаже яиц?», — спросил один из пользователей.
«Да, но куда вы кладете деньги?», — спросил у него другой.
«Смешиваем с гранулами, я думаю», — ответил третий.
Пользователи поздравили автора фото с появлением приятного собутыльника. Очевидно, что котику никто не предложил выпить
На вопрос, почему в такую погоду британские почтальоны ходят в шортах, один из пользователей дал ответ, с которым многие согласились: «Кожа сохнет намного быстрее, чем брюки. Садиться и выходить из фургона весь день под дождем [снегом] в мокрых брюках неудобно». Пользователи также писали, что некоторые из почтальонов носят под шортами беговые леггинсы
«Я завоевал доверие лебедей»
Пользователи в шутку писали, что в этой серии фотографий последней должна была быть та, на которой автор фото лежит в больнице в бинтах и с гипсом.
«Обновление: рядом с прудом был найден мужчина, свидетели говорят, что он кричал: "Я завоевал их доверие!", когда стая окружила его...», — пошутили в комментариях
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В каком-то смысле это неудивительно, все эти сэры и пэры - продукт многовекового инцеста, что от них можно ещё ожидать?
И для тех кто вдруг не знал - истоки фашизма совсем не в Германии. И даже не в Италии или Японии. Они именно в Британии.