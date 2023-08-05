15 очень «британских» фото, показывающих веселую и повседневную сторону жизни

В Лондоне есть специальная служба под названием Fox Project, персонал которой обучен гуманно отлавливать, лечить и выпускать лисиц в дикую природу. Автор фото сообщил, что он живёт в Камдене (район Лондона).

«Она немного походила по комнатам и понюхала, а потом ушла. Правда она помочилась на одну из кроватей в другой спальне. Требуется большая операция по очистке всего места её пребывания. В конце концов лиса спустилась вниз, мы открыли все двери, и она ушла сама по себе! В целом не так травматично, как могло бы быть, просто неприятный запах», — написал автор фото.

«Одна лиса пробралась в постель к моей маме, пока она спала на прошлой неделе! Запах разбудил её, а крики испугали лису. Она выпрыгнула из окна спальни», — написал один из комментаторов, надеемся, что в последнем предложении речь идёт всё-таки о лисе