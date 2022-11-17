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16 безумно странных обложек видео на YouTube, которые набрали миллионы просмотров

16 безумно странных обложек видео на YouTube, которые набрали миллионы просмотров

Автор:
17 ноября 2022 09:55
Сообщество : Юмор
Метки: youtube   Прикол   Юмор   забавно   обложка   просмотры   фото   
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Многие блогеры готовы пойти на многое ради заветных просмотров, ведь от них напрямую зависит уровень их популярности. Если к кликбейтным заголовкам мы уже попривыкли, то необычные обложки для видео можно отнести к достаточно новому методу привлечениям внимания. Особенно часто эта тема используется на YouTube.

Чтобы заставить пользователя перейти на страницу и просмотреть видео до конца, блогеры прибегают к несколько нечестным фокусам. Они размещают на обложках своих материалов странные сюжеты, искажённые человеческие лица, пугающе странных животных и многое другое. А воплотить в жизнь эти безумные идеи им помогает фотошоп. Предлагаем вам взглянуть на некоторые особо яркие шедевры блогерского искусства.


«Тридцать самых больших животных, которые когда-либо были пойманы»

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«Эти бодибилдеры зашли слишком далеко»

Ролик, который посвящён самым опасным и запрещённым собакам в мире

Очевидно же, что вторая картинка — просто собака с шишкой в пасти.

Кстати подробнее об этом замечательном пёсике вы можете прочитать тут.


История приобрела неожиданный поворот

В этом ролике предстоит узнать о пятнадцати самых опасных пляжах в мире

Ох, эти кликбейтные обложки, набирающие миллионы просмотров.


«Самые опасные горки в мире»

Этот фотошоп просто потрясает. Несмотря на это, ролик набрал целых пятнадцать миллионов просмотров. Пятнадцать, Карл!


«Самый маленький мини-самолёт в мире»

На секундочку ролик смог набрать три с половиной миллиона просмотров!


«13 шокирующих животных-мутантов в Чернобыле»

«Десять самых быстрых пород собак на этой планете»

С момента публикации этого видео прошло два года, и оно успело поднабрать ещё немного просмотров. Всего автор смог собрать урожай из 6,3 миллионов просмотров.


«Крутые трюки, которые стоит попробовать дома»

«Футбольные катастрофы, которые никогда не забудутся»

«Двадцать два технических хака, которые заставят вас удивиться»

Тут и правда есть, чему удивляться.


Ошибки в сериале «Игра Престолов». Это выглядит крайне «реалистично»

Постыдный кликбейт по сериалу «Властелин колец»

Видео предлагает узнать больше о технологиях доения коров. Обложка помогла собрать 5,3 миллиона просмотров

Это откуда молоко? Обратите внимание на миниатюру YouTube, сделанную новичком в Photoshop. Пожалуйста, запретите таким людям пользоваться программой.


«Позволяю бездомной собаке выбрать свою первую еду»

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: youtube   Прикол   Юмор   забавно   обложка   просмотры   фото   
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