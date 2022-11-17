16 безумно странных обложек видео на YouTube, которые набрали миллионы просмотров

Чтобы заставить пользователя перейти на страницу и просмотреть видео до конца, блогеры прибегают к несколько нечестным фокусам. Они размещают на обложках своих материалов странные сюжеты, искажённые человеческие лица, пугающе странных животных и многое другое. А воплотить в жизнь эти безумные идеи им помогает фотошоп. Предлагаем вам взглянуть на некоторые особо яркие шедевры блогерского искусства.

«Тридцать самых больших животных, которые когда-либо были пойманы»