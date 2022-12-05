Разный Мориарти, болеющие растения и другие занятые факты и истории

Понедельник – день тяжёлый, а значит, самое время отвлечься от рабочих будней на очередную подборку интересных историй и фактов.
В Книге рекордов Гиннеса можно встретить «самого типажного актёра в мире». Им стал Джагдиш Радж, сыгравший 144 раза полицейского в разных фильмах.
Самое популярное в мире место для суицидников – всемирно известный мост Золотые ворота. В среднем, каждые две недели с него кто-то спрыгивает, чтобы распрощаться с жизнью.
Перейдём к сексологии, в которой можно встретить такой термин, как сапиосексуальность. Именно так обозначают влечение к человеку из-за его высокого интеллекта.
А ещё там можно встретить такое психическое расстройство, как сексомния. Страдающие им люди проявляются сексуальную активность во время сна. Даже если всё происходит в реальности, они воспринимают это как эротический сон. Известны случаи, когда данный диагноз позволял снять обвинения в изнасиловании.
Ошибочно полагать, что Северный полюс имеет сушу, ведь на самом деле это просто ледяные глыбы разного размера, плавающие на поверхности океана.
Многие голливудские дивы имели свой культовый и неподражаемый стиль. Например, Жаклин Кеннеди и Мэрилин Монро. Оказывается, что наряды для них создавал русский дизайнер Олег Лоевский. Причём со многими актрисами того времени у него были довольно тёплые любовные отношения.
Маркетологи изрядно постарались с продвижением третьей части «Пилы». Оказывается, что 1 тыс. рекламных постеров напечатали краской с добавлением крови Тобина Белла, исполнившего роль культового злодея.
Не секрет, что «Шерлок Холмс» экранизировали десятки раз. Так вот за свою многолетнюю историю профессор Мориарти успел побывать американцем, ирландцем, англичанином, женщиной, псом и даже крысой.
Оказывается, что «Кока-кола» далеко не уникальный напиток, ведь у неё был предок – Вино Мариани. Именно в него добавляли листья коки. Оно содержало кокаин и рекламировалось как напиток, восстанавливающий здоровье и придающий человеку энергию. Собственно, вино и вдохновило Пембертона на создание всемирно известного сегодня напитка.
Не секрет, что у бегемотов весьма толстая кожа, однако мало кто представляет, насколько. Чтобы зашить им раны, ветеринары используют металлическую проволоку.
Ну и закончим весьма занятным фактом о растениях. Оказывается, во время болезни у них как у людей поднимается температура.
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