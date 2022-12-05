Разный Мориарти, болеющие растения и другие занятые факты и истории

А ещё там можно встретить такое психическое расстройство, как сексомния. Страдающие им люди проявляются сексуальную активность во время сна. Даже если всё происходит в реальности, они воспринимают это как эротический сон. Известны случаи, когда данный диагноз позволял снять обвинения в изнасиловании.

Ошибочно полагать, что Северный полюс имеет сушу, ведь на самом деле это просто ледяные глыбы разного размера, плавающие на поверхности океана.