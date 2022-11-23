«Тестер любви», грабитель-козёл с чёрной магией и другие интересные факты и истории

Понедельник – день тяжелый. Хотя для кого-то и любой другой день такой же. Однако его всегда можно облегчить за отдыхом с очередной подборкой любопытных историй и фактов обо всём на свете.
Оказывается, что снизить кровяное давление можно весьма необычным способом. В ходе проведённого исследования выяснилось, что этому способствует сидение у огня.
Не секрет, что тёплое пиво имеет отвратительный вкус. Однако мало кто знает, что под длительным воздействием света в нём могут выработаться вещества, именуемые «зловонным тиолом». Эти вещества напоминают железы, вырабатываемые скунсом.
К слову о пиве. Оказывается, этот пенный напиток может быть полезен из-за содержащихся в нём антиоксидантах. Правда, чтобы почувствовать их ту самую пользу, нужно выпивать в день по 450 литров.
Знаете ли вы, чем отличается туман от мглы? Первый образуется из-за скопления в воздухе мельчайших частичек воды. Второй же появляется из-за присутствия частиц пыли или дыма.
Курение убивает, но явно не 50-летнего китайца по прозвищу Дядя Чен. Он умудрился пробежать 42-километровый марафон меньше чем за 3,5 часа, выкурив на бегу целую пачку сигарет.
Довольно странное исследование провёл Американский журнал общественного здравоохранения. Согласно ему, люди, придерживающиеся гомофобных взглядов, живут на 2,5 года меньше остальных.
Не секрет, что в продукции Nintendo используются электронные компоненты. Так вот первым их товаром был «Тестер любви», якобы измеряющий насколько сильно люди любят друг друга.
С 2004 года в Нидерландах снижается уровень преступности. Это привело к тому, что, например, в 2013 году там закрылось сразу 19 тюрем, а люди, работавшие там, лишились работы. Чтобы сохранить рабочие места было принято решение заполнять оставшиеся места заключения импортированными преступниками.
Оказывается, что идеально ровный ритм сердцебиения может быть опасным, поскольку свидетельствует о полном исчерпывании адаптационных ресурсов. Это может привести к тому, что любая дополнительная нагрузка может привести к фатальному исходу.
У каждого человека у основания большого пальца есть углубление. Так вот оно называется «анатомической табакеркой». Всё потому, что раньше его использовали для размещения в нём нюхательного табака.
Не секрет, что гигиена была в почёте в Европе 16-17 веков. Люди той эпохи считали, что купание и пар раскрывают пору, способствуя попаданию заразы.
Ну и закончим довольно забавной историей из Нигерии. В 2008 году там арестовали козла, обвинив в вооруженном ограблении. Дружинники доставили животное в отделение, заявив, что грабитель угрожал оружие и пытался угнать автомобиль, а после использовал чёрную магию, чтобы обратиться в того самого козла и избежать ареста.
Источник:
АНТИФИШКИ
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