«Тестер любви», грабитель-козёл с чёрной магией и другие интересные факты и истории

Не секрет, что тёплое пиво имеет отвратительный вкус. Однако мало кто знает, что под длительным воздействием света в нём могут выработаться вещества, именуемые «зловонным тиолом». Эти вещества напоминают железы, вырабатываемые скунсом.

К слову о пиве. Оказывается, этот пенный напиток может быть полезен из-за содержащихся в нём антиоксидантах. Правда, чтобы почувствовать их ту самую пользу, нужно выпивать в день по 450 литров.