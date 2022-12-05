«У женщины просто настроение плохое было»: москвичка стала крушить караоке-бар, когда посетители запели на украинском языке

Это не понравилось девушке и она начала крушить аппаратуру в баре. А её муж тем временем позвонил в полицию и сообщил, что какие-то граждане распевают на мове в центре Москвы.

Ну а его супруга разошлась не на шутку и продолжала громить оборудование. Чтобы её успокоить, сотрудники караоке тоже позвонили полицейским - но когда они приехали, семейная пара уже выбежала из заведения.