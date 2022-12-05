«У женщины просто настроение плохое было»: москвичка стала крушить караоке-бар, когда посетители запели на украинском языке

Включили песню «Я не сдамся без бою» - и девушка бросилась в атаку.
Дама вместе с супругом отдыхала в «Эле и стауте» на Тимирязевской. Посетители этого заведения заказали песню «Океана Эльзы» и стали дружно петь на украинском языке.
Это не понравилось девушке и она начала крушить аппаратуру в баре. А её муж тем временем позвонил в полицию и сообщил, что какие-то граждане распевают на мове в центре Москвы.
Ну а его супруга разошлась не на шутку и продолжала громить оборудование. Чтобы её успокоить, сотрудники караоке тоже позвонили полицейским - но когда они приехали, семейная пара уже выбежала из заведения.
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Позже даму нашли и составили протокол о мелком хулиганстве. Ну а руководство бара поспешило заверить, что ничего страшного не случилось, а у женщины «было плохое настроение».
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"Мова " из этой песни не имеет никакого отношения к современной "мове".