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«У женщины просто настроение плохое было»: москвичка стала крушить караоке-бар, когда посетители запели на украинском языке

«У женщины просто настроение плохое было»: москвичка стала крушить караоке-бар, когда посетители запели на украинском языке

Автор:
05 декабря 2022 17:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Москвичка   бар   женщина   караоке   океан эльзы   песня   посетители   
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Включили песню «Я не сдамся без бою» - и девушка бросилась в атаку.

Дама вместе с супругом отдыхала в «Эле и стауте» на Тимирязевской. Посетители этого заведения заказали песню «Океана Эльзы» и стали дружно петь на украинском языке.

Это не понравилось девушке и она начала крушить аппаратуру в баре. А её муж тем временем позвонил в полицию и сообщил, что какие-то граждане распевают на мове в центре Москвы.

Ну а его супруга разошлась не на шутку и продолжала громить оборудование. Чтобы её успокоить, сотрудники караоке тоже позвонили полицейским - но когда они приехали, семейная пара уже выбежала из заведения.

Позже даму нашли и составили протокол о мелком хулиганстве. Ну а руководство бара поспешило заверить, что ничего страшного не случилось, а у женщины «было плохое настроение».

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Метки: Москвичка   бар   женщина   караоке   океан эльзы   песня   посетители   
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21  комментарий
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3k
Pechenegiatakuyt 53 минуты назад
Слегка провокационная песня в нынешней ситуации, даму понять можно
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3k
sailor_cool 4 минуты назад
а не реклама ли это унылого бара?
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1k
Иван 4 минуты назад
А тех кто заказал песню почему не проверяют? Кто его знает что там за казачки засланные
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132
dee 10 минут назад
время сейчас такое что у нас по сути состояние войны и слушать вражеский песни в которых к тому же поют про бой это полная шняга , по крайней мере пока хохлов не успокоим эти песни должны быть под запретом
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9k
Juli 10 минут назад
я бы посмотрела на реакцию людей, если в Киеве прилюдно Катюшу спеть.
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702
Олег Квирулянт 10 минут назад
Сыкливое поведения администрации показывает что выбор репертуара не был случаен.
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52k
smakido 17 минут назад
А почему не спеть украинский гимн, червону калину? Правильно женщина сделала, с такими только так. Еще и штраф руководству бара влепить. Пусть перечислят деньги на помощь СВО.
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2k
Мефодий Полчаса назад
можно сразу червону калину затянуть, чо мелочиться то?... а для особых ценителей - Эрику.
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7k
Енот Потаскун Полчаса назад
На передовую надо такую боевую бабу.
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4k
Вадим Игнатьев Полчаса назад
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4k
Олег Данилов 42 минуты назад
она просто хотела спеть Верку Сердючку "Все будет харашо":))
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4k
Rubiroid_47 54 минуты назад
Не, ну а че они.
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32k
Fat Lynx 58 минут назад
В наказание пи-до-рам надо на год вменить слушать 3 раза в день песни типа этой...
Ссылка youtu.be
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