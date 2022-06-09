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Опоссума выставили из бруклинского бара за дебош

Опоссума выставили из бруклинского бара за дебош

Автор:
09 июня 2022 10:05
Метки: бар   в мире   видео   женщина   животные   опоссум   фото   
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Эта жительница Бруклина (Нью-Йорк, США) уверена, что опоссумам нечего делать в питейных заведениях.


Так что у зверька, пришедшего в бар, не было ни единого шанса остаться в помещении подольше. Незнакомка не побоялась схватить нарушителя спокойствия за шкирку и понесла его прочь. Животное вопило и извивалось, но подобное поведение не напугало даму и уж тем более не смягчило её сердце.


Женщина вынесла опоссума наружу и посадила рядом с мусорными мешками. Однако, зверёк не пожелал там сидеть и рванул прочь — видимо, в тот день ему нанесли слишком чувствительную обиду. И если опоссум недоволен, то все остальные посетители бара наградили даму аплодисментами.


Владельцы заведения пытаются позитивно реагировать на сложившуюся ситуацию. Теперь перед входом красуется доска с указанием количества дней, которые бар работает без посетителей-опоссумов.


Источник:

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Метки: бар   в мире   видео   женщина   животные   опоссум   фото   
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5  комментариев
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1k
Оксид Бетона 19 минут назад
Это не толерантно! А как же права опоссумов (кстати, это опоссум или поссум?). Разжигание ненависти по видовому признаку! Жизни опоссумов тоже важны!
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14k
Кархародон 3 минуты назад
- За что?!

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2k
vasilykopkov 19 минут назад
Молодец!!!
Да, есть ещё женщины и в нерусских селеньях...

PS Эти гигантские крысы, к стати, здорово кусаются. Я бы наверное не рискнул его хватать голыми руками...
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−42
Колобок 48 минут назад
Благодарю эа крайне важную для меня новость.
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