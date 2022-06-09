Опоссума выставили из бруклинского бара за дебош

Эта жительница Бруклина (Нью-Йорк, США) уверена, что опоссумам нечего делать в питейных заведениях.
Так что у зверька, пришедшего в бар, не было ни единого шанса остаться в помещении подольше. Незнакомка не побоялась схватить нарушителя спокойствия за шкирку и понесла его прочь. Животное вопило и извивалось, но подобное поведение не напугало даму и уж тем более не смягчило её сердце.
Женщина вынесла опоссума наружу и посадила рядом с мусорными мешками. Однако, зверёк не пожелал там сидеть и рванул прочь — видимо, в тот день ему нанесли слишком чувствительную обиду. И если опоссум недоволен, то все остальные посетители бара наградили даму аплодисментами.
Владельцы заведения пытаются позитивно реагировать на сложившуюся ситуацию. Теперь перед входом красуется доска с указанием количества дней, которые бар работает без посетителей-опоссумов.
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АНТИФИШКИ
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Да, есть ещё женщины и в нерусских селеньях...
PS Эти гигантские крысы, к стати, здорово кусаются. Я бы наверное не рискнул его хватать голыми руками...