Опоссума выставили из бруклинского бара за дебош

Так что у зверька, пришедшего в бар, не было ни единого шанса остаться в помещении подольше. Незнакомка не побоялась схватить нарушителя спокойствия за шкирку и понесла его прочь. Животное вопило и извивалось, но подобное поведение не напугало даму и уж тем более не смягчило её сердце.



