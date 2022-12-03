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Цитаты из музыкальной комедии "Берегите женщин"

Цитаты из музыкальной комедии "Берегите женщин"

Автор:
03 декабря 2022 22:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
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Романтическая комедия "Берегите женщин" о девчачьем экипаже со старенького буксира "Циклон" вышла на телевизионные экраны в октябре 1981 года и моментально полюбилась зрителям.
Особое обаяние киноистории придала музыка Юрия Антонова.
В картине звучат песни из его третьего мини-альбома, записанного вместе с рок-группой "Аракс". Это был первый и весьма удачный опыт работы композитора в кино.
Интересного просмотра!

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Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
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7  комментариев
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9k
Василенко Татьяна 9 часов назад
Мне в этом фильме симпатичен только Градов. И музыка антоновская классная. Девицы так себе все, включая стервозную капитаншу с высоким самомнением. Да и пацаны бледные, особенно Арлаускас. Личное восприятие
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964k
NAZARETH (модер) Полчаса назад
Юганск всегда радует! Как будто заново фильм посмотрел
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45k
Максим Т. 6 часов назад
Комментарий к фото
"Ааа ... ну тогда завтра можешь не приходить. Приходи когда сможешь"
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1k
Змей Горыныч 6 часов назад
Во время ВМВ этот буксир, построенный в Америке, пересек Атлантику своим ходом
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22k
Слепой Пью 7 часов назад
И как же это страшная политическая цензура пропустила изображение комсомольского вожака придурком и лохом? И никого не расстреляли? недоработали, наверное...
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Юганск

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