Цитаты из музыкальной комедии "Берегите женщин"

2.

- Только повара моего не обижать! Он ненадолго, так, недели на две.

- А он что, мужчина?

- Какой мужчина? Студент...







– В наше время, Женя, женщины имеют такие же права, как и мужчины. – В наше время мужчины имеют такие же права, как и женщины.



Если, по-вашему, женщина может быть кузнецом, то почему мужчина не может быть педикюршей? Она кует... Он пилит... Прекрасная пара.



Послушайте! Перестаньте издеваться. Завтра "Наполеон" со сметаной. Оладьи стирать не надо.



Мужчина, способный готовить и печь "Наполеон" обязан стирать себе сам.