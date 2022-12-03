Цитаты из музыкальной комедии "Берегите женщин"

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Романтическая комедия "Берегите женщин" о девчачьем экипаже со старенького буксира "Циклон" вышла на телевизионные экраны в октябре 1981 года и моментально полюбилась зрителям.
Особое обаяние киноистории придала музыка Юрия Антонова.
В картине звучат песни из его третьего мини-альбома, записанного вместе с рок-группой "Аракс". Это был первый и весьма удачный опыт работы композитора в кино.
Интересного просмотра!
Особое обаяние киноистории придала музыка Юрия Антонова.
В картине звучат песни из его третьего мини-альбома, записанного вместе с рок-группой "Аракс". Это был первый и весьма удачный опыт работы композитора в кино.
Интересного просмотра!
1.
Кадры из кинофильма "Берегите женщин", 1981 г., режиссеры Виктор Макаров, Александр Полынников, сценаристы Анатолий Козак, Виктор Макаров, композитор Юрий Антонов.
Песни из фильма вскоре зажили самостоятельной жизнью, – зазвучали, почти в буквальном смысле, "из каждого утюга". Впрочем, как и некоторые фразы, которые поклонники фильма произносили в точной интонации персонажей. Как, к примеру, строго-укоризненное "Непорядок...", повторяемое боцманом Олей в исполнении Светланы Пенкиной. Предлагаем вспомнить несколько занятных фраз и диалогов из этого чудесного фильма.
Песни из фильма вскоре зажили самостоятельной жизнью, – зазвучали, почти в буквальном смысле, "из каждого утюга". Впрочем, как и некоторые фразы, которые поклонники фильма произносили в точной интонации персонажей. Как, к примеру, строго-укоризненное "Непорядок...", повторяемое боцманом Олей в исполнении Светланы Пенкиной. Предлагаем вспомнить несколько занятных фраз и диалогов из этого чудесного фильма.
2.
- Только повара моего не обижать! Он ненадолго, так, недели на две.
- А он что, мужчина?
- Какой мужчина? Студент...
– В наше время, Женя, женщины имеют такие же права, как и мужчины. – В наше время мужчины имеют такие же права, как и женщины.
Если, по-вашему, женщина может быть кузнецом, то почему мужчина не может быть педикюршей? Она кует... Он пилит... Прекрасная пара.
Послушайте! Перестаньте издеваться. Завтра "Наполеон" со сметаной. Оладьи стирать не надо.
Мужчина, способный готовить и печь "Наполеон" обязан стирать себе сам.
- А он что, мужчина?
- Какой мужчина? Студент...
– В наше время, Женя, женщины имеют такие же права, как и мужчины. – В наше время мужчины имеют такие же права, как и женщины.
Если, по-вашему, женщина может быть кузнецом, то почему мужчина не может быть педикюршей? Она кует... Он пилит... Прекрасная пара.
Послушайте! Перестаньте издеваться. Завтра "Наполеон" со сметаной. Оладьи стирать не надо.
Мужчина, способный готовить и печь "Наполеон" обязан стирать себе сам.
3.
– Простите, а вы кем капитану приходитесь? – Коком.
– Но он же стажер, он только учится... – Я бы предпочла, чтобы он учился на ком-нибудь другом. Очень хочется дожить до пенсии...
– Сначала повариха-стажер, потом кастелянша-дипломник. – А потом они нас вообще с буксира выживут!
– Но он же стажер, он только учится... – Я бы предпочла, чтобы он учился на ком-нибудь другом. Очень хочется дожить до пенсии...
– Сначала повариха-стажер, потом кастелянша-дипломник. – А потом они нас вообще с буксира выживут!
4.
– Люба! Он моет макароны! – Ну, он специалист, ему виднее... – Люба! Он их сушит.
Только не надо про макароны...
Оказывается, на этом буксире еще можно плавать и плавать... Мы с ним породнились, оказывается. Ну, просто жить без него не можем!
...С флота мы все равно не уйдем! Даже, если нас заставят плавать на галерах!
Только не надо про макароны...
Оказывается, на этом буксире еще можно плавать и плавать... Мы с ним породнились, оказывается. Ну, просто жить без него не можем!
...С флота мы все равно не уйдем! Даже, если нас заставят плавать на галерах!
5.
А я им три месяца одни макароны на буксир таскал! И Ольку дома одной лапшей кормил! Думал, не выдержит... А она только: "Вот это да!" И лопает...
Значит, капитулируем...
– Вадим. Ударник. – Поздравляю! – Да нет, я руководитель ансамбля! Четвертым будешь?
– У вас ведь есть трудности? – У вас обязательно должны быть трудности!
Значит, капитулируем...
– Вадим. Ударник. – Поздравляю! – Да нет, я руководитель ансамбля! Четвертым будешь?
– У вас ведь есть трудности? – У вас обязательно должны быть трудности!
6.
– Об этом думать поручено мне. Вам понятно? – Мне вообще непонятно, как это можно поручать – думать?!
Понимаю, не хотите петь со мной, но почему у вас нет четвертого? Почему до сих пор не охвачен кок?
– Мы не можем петь каждый вечер одно и то же! – Заслуженные артисты всю жизнь поют одно и то же и ничего... Получают народных.
Понимаю, не хотите петь со мной, но почему у вас нет четвертого? Почему до сих пор не охвачен кок?
– Мы не можем петь каждый вечер одно и то же! – Заслуженные артисты всю жизнь поют одно и то же и ничего... Получают народных.
7.
– Мы коллектив молодой. Исключительно поем произведения собственного сочинения. По мере их создания. – К вечеру надо создать.
– "Отгорожен от команды стеной молчания. Наметившиеся контакты заморожены. Действуйте сами через Остапенко. Е. М." – Что он ест? – Это же Женькины инициалы. Е. М. – Евгений Масловский.
– "Отгорожен от команды стеной молчания. Наметившиеся контакты заморожены. Действуйте сами через Остапенко. Е. М." – Что он ест? – Это же Женькины инициалы. Е. М. – Евгений Масловский.
8.
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Метки: СССР актеры интересно кино фотографии
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