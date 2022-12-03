14 моментов в фильме "Остров проклятых", которые спойлерят финал еще до конца фильма

Именно эта пациентка дала многим зрителям первую прямую подсказку в виде записки с надписью "Беги", однако во время разговора она дала по меньшей мере три подсказки. Когда Тедди начал говорить про Лестера Шина, она утратила свое красноречие, немного покосилась на Чака Оула и затем похвалила Лестера. Затем она попросила стакан воды. А когда ей принесли воду, она лишь сделала вид, что пьет, но стакана в ее руке не было. Однако это все обман режиссера. Пациентка на самом деле пила воду, потому что в следующем кадре опустила пустой стакан. Тедди Дэниелс удалил стакан из этого уравнения в своей голове все по той же нелюбви к воде. Но когда вода в стакане закончилась, он увидел стакан.

Это наводит на мысль о том, что Тедди испытывает головные боли из-за триггера в виде воды тогда, когда он не может ее игнорировать. Он запросто может представить, что стакана с водой нет, и благодаря этому Тедди чувствует себя прекрасно. Но когда он плывет, то не может представить, что воды нет, ведь судно не может плыть по песку. То же самое касается дождя и воды, которая падает на него. Он не может сделать вид, что ее нет, потому что прямо контактирует с ней. То же самое можно сказать и про видения. У обрыва в конце второго акта фильма Тедди видит, что Чак упал и разбился, однако он это придумал в своей голове, потому что волны разбивались о скалы. и Тедди не мог представить, что их нет. Затем он встретился со второй Рэйчел Соландо, хотя на самом деле он разговаривал сам с собой.

Начальник охраны