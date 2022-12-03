14 моментов в фильме "Остров проклятых", которые спойлерят финал еще до конца фильма

"Остров проклятых" - этот тот фильм, который нужно смотреть хотя бы дважды. Все из-за неожиданного финала, в котором зритель узнает, что главный герой на самом деле был пациентом лечебницы, которому с помощью импровизированного спектакля хотели вернуть к прежней жизни.
Режиссер Мартин Скорсезе не ставит зрителя просто перед фактом. Перед этим он дает несколько подсказок, некоторые из которых буквально кричат о том, что главный герой - пациент, а не маршал.
Вода
Этот момент невозможно понять, если не знать предысторию Тедди Дэниелса, однако несколько эпизодов в фильме могут навести на определенные мысли. Сцена открывается тем, что Тедди испытывает симптомы морской болезни. Отчасти это из-за того, что он был в отключке из-за лекарств, которые ему ввели, чтобы доставить на судно, а отчасти из-за того, что Тедди связывает воду с ужасными воспоминаниями. Его жена утопила детей, и Тедди с того момента не мог не вспоминать о детях, когда видел воду. Проявлялось это и в других моментах, но о них чуть позже.
Наручники
Когда Тедди выходит, можно заметить несколько наручников. Вполне вероятно, что на этом судне перевозили пациентов, поэтому наручников так много. Но также вероятно и то, что в одних из этих наручников сидел Тедди. Единственное, что рушит данную теорию, это отсутствие следов на запястьях Тедди, хотя в ином случае это была бы очень жирная подсказка.
Надзиратели
Каждый в лечебнице исполнял свою роль, в том числе и охранники, которые изрядно натерпелись с Тедди, который был самым буйным пациентом. Из-за этого они отодвинули весь свой актерский потенциал на вторую сторону и смотрели на него так, будто готовы были выстрелить. И это действительно было так. Тедди сразу заметил, что надзиратели слишком нервные, хотя представителей закона они должны были встретить куда более радужно.
Кобура
Так называемые актеры прокололись несколько раз, и практически каждый раз Тедди это замечал, однако особо сильного значения этому не придавал. Когда маршалов просят сдать оружие, Лестер Шин в образе Чака Оула начинает снимать кобуру, но не может этого сделать. Лишь после нервных манипуляций ему удается выдернуть ее и отдать заместителю начальника тюрьмы. Взгляд Тедди в этот момент бесценен.
Занятость
Это уже не первый раз, когда Тедди пытались привести в чувство, однако каждый раз наступал регресс. И после каждого неудачного раза всю игру запускали снова, а надзиратели, работа у которых и так достаточно нервная из-за самых опасных пациентов, были вынуждены подыгрывать. Поэтому их можно понять именно в этом сцене на скалах. Когда надзиратели находятся в обзоре Тедди, они изображают особую заинтересованность в поисках, но когда он отворачивается, они вновь становятся ужасными актерами, либо даже не пытаются скрывать, что им надоело там находиться.
Санитары
Сцена с санитарами особенно интересна, если вглядываться во все лица. Сотрудники находятся в некотором напряжении из-за присутствия Тедди, который запросто может кому-нибудь из них навредить, однако между делом у них проскальзывают смешки, потому что они не воспринимают Тедди всерьез и не верят, что его можно будет вылечить. На первом кадре медсестры и санитары улыбаются и издают неслышные смешки, когда их коллега Лестер Шин изображает маршала. А во втором кадре они все начинают нервничать, когда Тедди чувствует ложь, встает и идет к одному санитару. Медсестра резко перестает дышать, санитары вокруг меняют свои стойки на боевые и готовятся отбивать коллегу в случае если у Тедди начнется приступ. Ну а третий кадр самый ясный для зрителя. Лестер Шин переглядывается с одним из санитаров, улыбается и кивает ему, а тот улыбается в ответ, а затем они расходятся в разные стороны. Очень странные отношения между двумя людьми, которые видят друг друга впервые. А на четвертом и пятом кадрах личность Лестера Шина вновь ставится под угрозу. Когда одна из медсестер говорит про лечащего врача сбежавшей пациентки, она упоминает доктора Лестера Шина, который в этом спектакле играет напарника Тедди. В этот момент медсестра начинает мешкать, будто не должна была этого говорить. Она несколько раз косится на Лестера, а затем кадр переводится на Чака Оула, который похоже тоже немного испугался из-за того, что Тедди может заметить неладное.
Снова вода
И вновь возвращаемся к воде. Когда медсестра говорит про сбежавшую пациентку, она упоминает, что ей не нравился дождь. То же самое можно сказать и про самого Тедди, которому во время шторма приснился кошмар, тогда же он обнаружил, что на него из трубы капает вода. Медсестра сказала про дождь не просто так, это все связь с самим Тедди, которого вода преследует на протяжении всего фильма. Даже в кошмаре, когда его жена, которая якобы сгорела в пожаре, рассыпалась, как пепел, но на руках у Тедди остался не пепел, а вода.
Карандаш
Пациенты лечебницы знают друг друга. Главный герой еще по прибытии уловил то, что пациенты обращают на него внимание. Это же правило работает и в другую сторону - Тедди знает все о тех, с кем находится в одних стенах. В том числе он знает о триггерах других людей. Когда Тедди ведет допрос одного пациента, он от злости целенаправленно берет карандаш и начинает чертить им в блокноте, вдавливая его настолько, что появляется характерный скрипучий звук, который начинает раздражать пациента. Тедди знал, что именно этот парень ненавидит подобные звуки, и поэтому он без каких-либо сомнений начал его выводить из себя.
И снова Лестер Шин
Именно эта пациентка дала многим зрителям первую прямую подсказку в виде записки с надписью "Беги", однако во время разговора она дала по меньшей мере три подсказки. Когда Тедди начал говорить про Лестера Шина, она утратила свое красноречие, немного покосилась на Чака Оула и затем похвалила Лестера. Затем она попросила стакан воды. А когда ей принесли воду, она лишь сделала вид, что пьет, но стакана в ее руке не было. Однако это все обман режиссера. Пациентка на самом деле пила воду, потому что в следующем кадре опустила пустой стакан. Тедди Дэниелс удалил стакан из этого уравнения в своей голове все по той же нелюбви к воде. Но когда вода в стакане закончилась, он увидел стакан.
Это наводит на мысль о том, что Тедди испытывает головные боли из-за триггера в виде воды тогда, когда он не может ее игнорировать. Он запросто может представить, что стакана с водой нет, и благодаря этому Тедди чувствует себя прекрасно. Но когда он плывет, то не может представить, что воды нет, ведь судно не может плыть по песку. То же самое касается дождя и воды, которая падает на него. Он не может сделать вид, что ее нет, потому что прямо контактирует с ней. То же самое можно сказать и про видения. У обрыва в конце второго акта фильма Тедди видит, что Чак упал и разбился, однако он это придумал в своей голове, потому что волны разбивались о скалы. и Тедди не мог представить, что их нет. Затем он встретился со второй Рэйчел Соландо, хотя на самом деле он разговаривал сам с собой.
Начальник охраны
Весь спектакль разрушил начальник охраны, который после бури встретил Тедди и предложил его подвезти. Он прямо сказал: "Коули уверен, что ты агнец, что ты подконтролен", а затем добавил, что знает его.
Источник:
- 10 фактов про фильм "Чародеи"
- Интересные факты о фильме «Три Толстяка»
- Как снимали культовую драму «Телохранитель» с Уитни Хьюстон
- 9 интересных фактов о франшизе "Мумия"
- 7 сериалов с самыми дорогими эпизодами в истории
Десять спойлерят пошли купаться в море...