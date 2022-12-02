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В Москве разработали и начали поставлять компактные фрезерные станки для металлообработки⁠⁠

В Москве разработали и начали поставлять компактные фрезерные станки для металлообработки⁠⁠

Автор:
02 декабря 2022 16:31
Метки: Производство   г. Москва   импортозамещение   металлообработка   новости   станок ЧПУ   
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Столичное предприятие Beaver Technology разработало компактный фрезерный станок с программным управлением. Серийное производство запустили в этом году, а сейчас начались первые поставки.

Оборудование можно использовать в аэрокосмической, автомобильной, электронной, медицинской и других отраслях.

Станок более чем на 70% состоит из отечественных материалов и компонентов, а также оснащен механизмом автоматической трехсекундной смены инструмента и бестеневой системой освещения.


Основа конструкции спроектирована с использованием ИИ, что позволило получить конструкцию высокой прочности и жесткости, минимальной массы и габаритов. Устройство стабильно работает даже с труднообрабатываемыми материалами. При этом цена станка на 30-50% ниже, чем у зарубежных аналогов.

Мощности производителя позволят выпускать несколько сотен установок ежегодно.

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Метки: Производство   г. Москва   импортозамещение   металлообработка   новости   станок ЧПУ   
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11  комментариев
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16k
Александр 5 часов назад
Моя мечта купить токарный станок, небольшой
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6k
Duckk Полчаса назад
3- осевой в минимальной комплектации от 3 900 000 ))))))))))
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31k
MatveiVainrub 2 часа назад
Просто оставляю эти скромные работы сдесь . Делаю это не зависти ради , но стремления для .
Сегодня ЧПУ отрасль ушла на столько вперёд , что голова может закрутиться .
Так , на секундочку , ролик со шлемом был отработан лет 10 назад .
5-ти осная симультаная обработка умноженая на группу очень грамотных инженеров и разработчиков .
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59k
pynh 5 часов назад
70% российских?
двигатель, провода, цанга и корпус российские
мозги и управление китайские
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Алексей
Тут написано обо мне
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