В Москве разработали и начали поставлять компактные фрезерные станки для металлообработки⁠⁠

Столичное предприятие Beaver Technology разработало компактный фрезерный станок с программным управлением. Серийное производство запустили в этом году, а сейчас начались первые поставки.
Оборудование можно использовать в аэрокосмической, автомобильной, электронной, медицинской и других отраслях.
Станок более чем на 70% состоит из отечественных материалов и компонентов, а также оснащен механизмом автоматической трехсекундной смены инструмента и бестеневой системой освещения.
Основа конструкции спроектирована с использованием ИИ, что позволило получить конструкцию высокой прочности и жесткости, минимальной массы и габаритов. Устройство стабильно работает даже с труднообрабатываемыми материалами. При этом цена станка на 30-50% ниже, чем у зарубежных аналогов.
Мощности производителя позволят выпускать несколько сотен установок ежегодно.
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двигатель, провода, цанга и корпус российские
мозги и управление китайские