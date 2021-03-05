Сделано в России: заводы, открытые в стране за последнее время

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Дайджест для тех, кто устал от грустных новостей.
В 2021 Hyundai откроет в Петербурге завод по выпуску автомобильных двигателей
Компания Hyundai расширяет своё присутствие в России. В связи с этим и завершается строительство автодвигательного завода. Компания откроет новое производство осенью 2021 г.
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В Приамурье открыли семенной завод
В марте 2021 года в Благовещенском районе в поселке Заречный состоялась церемония открытия завода по производству семян и пищевой сои. Завод построили за 8 месяцев.
В Липецкой области открыт завод по производству пестицидов
Часть продукции будет предназначена для сельхозпроизводителей в России, а часть будет направлена на экспорт. Открытие состоялось в октябре 2020-го года.
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края открыт завод по производству полипропиленовых мешков
Производство было запущено во второй половине января 2021-го года.
В Ростовской области открылся завод по производству фильтровального оборудования
Завод стартовал в феврале 2021 года.
В Петербурге открыт завод по производству цифровых комплексных трансформаторных подстанций
Завод открыт в феврале 2021 года. В год на этом заводе будет изготавливаться по 200 трансформаторов.
В Петербурге открыт завод по выпуску субстанций для лекарств против вирусных инфекций
Предприятие заработало в декабре 2020-го года. В проект было инвестировано 2,7 млрд рублей.
В Кировской области открыт завод по производству топливных пеллет
Производство было запущено в декабре 2020-го года.
В Москве открыт завод по производству медизделий для тестирования на COVID-19
Завод ООО "ГЕМ" по производству единой линейки вирусных и микробиологических транспортных систем был открыт в ноябре 2020-го года.
В Томской области построен завод по производству азотных удобрений
Предприятие запущено г. Северске Томской области. Оно полностью закроет потребности области в азотных удобрения. Излишки будут направлены в соседние регионы.
Завод по производству хлеба и выпечки без глютена заработал в Подмосковье
Завод заработал в октябре 2020-го года.
На Камчатке открыли завод по переработке рыбы
Предприятие было открыто в Рыболовецком колхозе имени Ленина на Камчатке. Завод начал работать в октябре 2020-го года.
В Южно-Сахалинске заработал асфальтобетонный завод
Предприятие начало работу в октябре 2020-го года.
Завод по сортировке мусора заработал в Симферополе
Завод начал работу в феврале 2021-го года.
Агрохолдинг «Мирный» запустил производство продукции из козьего молока в Адыгее
Предприятие начало работу в конце лета 2020-го года.
В Кузнецке был открыт завод по изготовлению матрасов
Предприятие начало работу в сентябре 2020-го года.
В Вологодской области запущено первое в РФ производство CLT-панелей
Предприятие заработало в феврале 2021-го года.
Завод полимерных покрытий компании открыт в Московской области
Завод начал работу в Лобне в феврале 2021-го года.
Открыто предприятие по вторичной переработке полимеров
Завод открыт в Хабаровске. На полную мощность он выйдет только к 2024-му году.
Что необходимо, чтобы заводов открывали больше?
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Знаете, что заметил?
Все заводы (кроме цифровых энергоподстанций) это предприятия аграрно-сырьевого сегмента... получается, даже наши "патриоты" уже не могут скрыть того, что Россия стала сырьевым придатком эффективных экономик.
Но может нам и правда пора признать, что мы разчились делать что-либо, кроме разбазаривания сырьевых ресурсов. Может выход на первый передел для нас и правда уже достижение?!
>>Как возможно получить убыток там, где физически его невозможно
>> получить? Да Вы, батенька, сильно недооцениваете таланты наших
>> эффективных менеджеров.
Это не талант, это неприкрытое хамство и наглость от безнаказанности.
Пипол и так схавает Экономисты что ни-будь проблеют и норм. прокатит
Предприятие построено с нуля в короткие сроки на промплощадке Сокольского деревообрабатывающего комбината реализация проекта началась в 2019 году, оборудование для производства было закуплено у у одного из европейских станкостроительных лидеров в области деревообработки компании Ledinek (Австрия). "Сокол СиЭлТи" планирует выпускать 50 тыс. м3 продукции в год.
Инвестиции в проект составили порядка 3 млрд рублей, на заводе создано 50 рабочих мест.
Первоначально предполагается поставлять CLT-панели за рубеж, где нормативы позволяют применять их в качестве конструкционных элементов многоэтажных домов, однако конечная цель начать использовать CLT в России. Наибольший спрос на CLT-панели отмечается в странах Скандинавии и Европы, в России спрос пока только формируется.
Одним из основных недостатков является высокая стоимость по сравнению с другими строительными материалами.
Это новая технология, поэтому сказать точно, сколько эксплуатируются такие дома пока сложно. Эксперты могут делать только предположения. Поэтому многие застройщики отдают предпочтение традиционным материалам.
И главный тренд последних тысячелетий - надежнее камня так ничего и не придумали, проверено и доказано временем!
Завод по производству мешков особенно доставляет. Явно это тот самый рывок с прорывом без раскачки.
Просто для сравнения...
1-я ПЯТИЛЕТКА (1928-1932)
Глава государства И.В.Сталин.»В соответствии с политикой индустриализации страны в первую очередь должно быть усилено производство средств производства… рост тяжелой и легкой индустрии, транспорта и сельского хозяйства…. Наиболее быстрый темп развития должен быть придан тем отраслям, которые подымают в кратчайший срок экономическую мощь и обороноспособность СССР».
Началась интенсивная индустриализация страны.
Всего было построено 1500 крупных промышленных предприятий.
Национальный доход увеличился почти в 2 раза.Объём промышленного производства вырос более чем в 2 раза.
Строительство электростанции Днепрогэс (крупнейшей в мире).
Построены металлургические заводы в городах Магнитогорск, Липецк, Челябинск, Новокузнецк, Норильск, Свердловск (Уралмаш).
Построены тракторные заводы в городах: Сталинград, Челябинск, Харьков, Нижний Тагил (Уралвагонзавод).
Построены автомобильные заводы: ГАЗ, ЗИС.
Появились новые отрасли промышленности: тракторная, автомобильная, авиационная, станкостроительная, тяжелого и сельскохозяйственного машиностроения, черной металлургии, химическая.
Создана вторая угольно-металлургическая база Кузбасс.
Введена в эксплуатацию Туркестано-Сибирская железная дорога.
В стране была ликвидирована безработица и введён 7-часовой рабочий день.
Социалистические преобразования сельского хозяйства: 211 тыс. колхозов, 150 тыс. тракторов, 2446 машинотракторных станций, 70 тыс. специалистов с высшим и средним образованием.
Валовая продукция промышленности в 3 раза превысила уровень 1913 года.СССР вышел на 2-е место в мире по машиностроению, выплавке чугуна и добыче нефти и на 3-е место по производству электроэнергии.
«фундамент социалистической экономики построен, победа социализма в СССР обеспечена».
Это же для тех кто сидит на модной безглютеновой диете!
Для них уже отдельные заводы строят!
Они прям таки до смерти кушать не могут без такой диеты.
не такой уже крупный пошел....
РАньше простынь заводов на 40 была, пох.уй что за 10 лет, вместо заявленной недели, хотя бы старался человек))
Этих заводов как грибов после дождя, наши конкуренты, кстати. Выпускают не трансформаторы а подстанции, на фото стоят в ряд шкафы КРУ(Комплектные Распределительные Устройство) среднее напряжение 10-20кВ. Много строек, много микрорайонов, с подстанции запитываются жилые дома, школы, котельные, магазины.
Где заводы металлургии?Где станкостроение?Где тяжелая и легкая промышленность?
Козье молоко, булочки, полимеры и рыбка?А, сортировка мусора...
«Роснефть» получила чистый убыток 177 млрд рублей за девять месяцев
а как эта новость вам? как такое вообще возможно здесь получить убыток?
Начинать надо с малого. Сначала сборка из полуфабрикатов, а потом всё зависит от того каким будет макроэкономический климат в стране.
Личный пример я работаю в АО, вроде как частная структура, вот только УПС - 100% акций принадлежит фонду гос имущества и землепользования Орловской области, и соответственно моим ген директором управляет еще совет директоров где главный губернатор - Клычков.
Для интереса залезьте в Яндекс и просмотрите кому принадлежат 10-тка самых крупных банков РФ. Они все - квазигосударственные, т.е. для обхода международного антимонопольного законодательства там будет по 10-ку подставных ЮР лиц которые в свою очередь будут принадлежать различным гос структурам РФ, ну и почти везде МИНФИН с золотой акцией.
Это логично, когда такое в РФ происходит повсеместно:
Т-платформы
"Осенью 2016 года МВД объявило конкурс на закупку 9348 компьютеров на российских процессорах «Байкал-Т1» за 357 млн рублей. МВД заключило контракт с «Т-Платформами», которые поставили 1837 компьютеров на 71 млн рублей. Остальные МВД принимать отказалось. «Т-платформы» не поставили ни одного компьютера в срок, следовало из документов ФАС, изучавшей эту сделку.
«Т-платформы» попытались через Арбитражный суд Москвы принудить министерство принять партию, но им этого сделать не удалось. Суд счел, что «Т-платформы» сорвали сроки поставки.
"
ему впаяли мошенничество. За что - непонятно. Но он сидел в СИЗО, копания - банкрот, и на неё как ни странно нашелся покупатель:
"В августе 2019 г. ФНС подала заявление о признании «Т-платформ» банкротом. Размер требований не раскрывался. Суд принял заявление в сентябре, но его рассмотрение откладывалось несколько раз. Правительство в декабре обсуждало меры финансового оздоровления «Т-платформ». Как один из вариантов рассматривалась передача 100% «Т-платформ» «дочке» ВЭБа «НМ-теху», говорил представитель «Т-платформ»."
Это была компания производящая суперкомпьютеры и процессоры Байкал...Видимо гос-во решило, негоже стратегическому предприятию, быть в частных руках..
вот поэтому, пока такое происходит, хранить прибыль в РФ бизнесмены не будут(
1 Установить справедливые правила игры паритетно защищающие интересы всех субъектов хозяйственного процесса.
2. Оставить после этого экономику в покое и не пытаться больше ничего менять и реформировать.
И да - Россия не сырьевая страна. Здесь добывать сырье почти любое дорого и все оно находится хрен знает где от глубоких незамерзающих портов.
Где тяж.маш? Где производства полного цикла?
Завод по выпуску... нет, тут правильно говорить по сборке... двигателей Hyundai - это НЕ сделано в России.
И нет, я не хохол и не навальнист. Просто это не те достижения которые прям вот вообще круто. Круто было в 30-е...
Ну учитывая что у нас капитализм и расстрел Чубайса ничего не даст, то как бы стандартный набор, налоговые льготы, госгарантии ,низкие % по кредитам .Ну и конечно отсутствие коррупции и бюрократии . Тут если очень хочется можно даже расстрелять парочку .