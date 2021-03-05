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Сделано в России: заводы, открытые в стране за последнее время

Сделано в России: заводы, открытые в стране за последнее время (20 фото)

Автор:
05 марта 2021 12:11
Сообщество : Жить в России
Метки: дайджест   новости   новые производства   обзор новостей   производство   сделано в россии   
2578
20

Дайджест для тех, кто устал от грустных новостей.

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Метки: дайджест   новости   новые производства   обзор новостей   производство   сделано в россии   
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285
Рак Час назад
воронихин нарисовался!
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965k
Никифоридис Автор поста Рак Час назад
Какой такой Воронихин?
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2k
andy 2 минуты назад
Почитал... даже попробовал возгордиться...
Знаете, что заметил?
Все заводы (кроме цифровых энергоподстанций) это предприятия аграрно-сырьевого сегмента... получается, даже наши "патриоты" уже не могут скрыть того, что Россия стала сырьевым придатком эффективных экономик.
Но может нам и правда пора признать, что мы разчились делать что-либо, кроме разбазаривания сырьевых ресурсов. Может выход на первый передел для нас и правда уже достижение?!
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−20
Владимир 12 минут назад
>>Алекс Юстасов Владимир 4 минуты назад
>>Как возможно получить убыток там, где физически его невозможно
>> получить? Да Вы, батенька, сильно недооцениваете таланты наших
>> эффективных менеджеров.

Это не талант, это неприкрытое хамство и наглость от безнаказанности.
Пипол и так схавает
Экономисты что ни-будь проблеют и норм. прокатит
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2k
acari 15 минут назад
Заметьте что это все малый бизнес, частники, у компании открывшей семенной цех всего 9 человек в штате, обороты копеечные. Перестаньте душить и выворачивать руки предпринимателям и вы за пятилетку не узнаете страну, таких заводиков ежедневно будет открываться сотнями и тысячами.
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21k
Бартоломео Бучи acari 13 секунд назад
Когда это малый бизнес ЗАВОДЫ открывал? Что ты несешь? Инвестиции, например, в семенной завод в Липецке составили 150 млн. руб.
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4k
Vadim 16 минут назад
Особенно доставляют пекарня и цеха по производству мешков и топливных пеллет. Прям градообразующие предприятия.
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2k
Ал, давай! 19 минут назад
Завод "Сокол СиЭлТи" лесопромышленной группы компаний Segezha Group (входит в АФК "Система").

Предприятие построено с нуля в короткие сроки на промплощадке Сокольского деревообрабатывающего комбината реализация проекта началась в 2019 году, оборудование для производства было закуплено у у одного из европейских станкостроительных лидеров в области деревообработки компании Ledinek (Австрия). "Сокол СиЭлТи" планирует выпускать 50 тыс. м3 продукции в год.

Инвестиции в проект составили порядка 3 млрд рублей, на заводе создано 50 рабочих мест.

Первоначально предполагается поставлять CLT-панели за рубеж, где нормативы позволяют применять их в качестве конструкционных элементов многоэтажных домов, однако конечная цель начать использовать CLT в России. Наибольший спрос на CLT-панели отмечается в странах Скандинавии и Европы, в России спрос пока только формируется.

Одним из основных недостатков является высокая стоимость по сравнению с другими строительными материалами.
Это новая технология, поэтому сказать точно, сколько эксплуатируются такие дома пока сложно. Эксперты могут делать только предположения. Поэтому многие застройщики отдают предпочтение традиционным материалам.

И главный тренд последних тысячелетий - надежнее камня так ничего и не придумали, проверено и доказано временем!
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−160
--- 22 минуты назад
Сегодня просто день кремлеботовской пропаганды на Фишках. :))

Завод по производству мешков особенно доставляет. Явно это тот самый рывок с прорывом без раскачки.
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1k
Ян Баян --- 2 минуты назад
Ты хохляццкий, али канадский чубатый? Сало на завтрак пожевал?
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54k
Алекс Юстасов 23 минуты назад
Особенно грандиозно открытие производства топливных пеллет!

Просто для сравнения...
1-я ПЯТИЛЕТКА (1928-1932)

Глава государства И.В.Сталин.»В соответствии с политикой индустриализации страны в первую очередь должно быть усилено производство средств производства… рост тяжелой и легкой индустрии, транспорта и сельского хозяйства…. Наиболее быстрый темп развития должен быть придан тем отраслям, которые подымают в кратчайший срок экономическую мощь и обороноспособность СССР».

Началась интенсивная индустриализация страны.

Всего было построено 1500 крупных промышленных предприятий.

Национальный доход увеличился почти в 2 раза.Объём промышленного производства вырос более чем в 2 раза.

Строительство электростанции Днепрогэс (крупнейшей в мире).

Построены металлургические заводы в городах Магнитогорск, Липецк, Челябинск, Новокузнецк, Норильск, Свердловск (Уралмаш).

Построены тракторные заводы в городах: Сталинград, Челябинск, Харьков, Нижний Тагил (Уралвагонзавод).

Построены автомобильные заводы: ГАЗ, ЗИС.

Появились новые отрасли промышленности: тракторная, автомобильная, авиационная, станкостроительная, тяжелого и сельскохозяйственного машиностроения, черной металлургии, химическая.

Создана вторая угольно-металлургическая база Кузбасс.

Введена в эксплуатацию Туркестано-Сибирская железная дорога.

В стране была ликвидирована безработица и введён 7-часовой рабочий день.

Социалистические преобразования сельского хозяйства: 211 тыс. колхозов, 150 тыс. тракторов, 2446 машинотракторных станций, 70 тыс. специалистов с высшим и средним образованием.

Валовая продукция промышленности в 3 раза превысила уровень 1913 года.СССР вышел на 2-е место в мире по машиностроению, выплавке чугуна и добыче нефти и на 3-е место по производству электроэнергии.

«фундамент социалистической экономики построен, победа социализма в СССР обеспечена».
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2k
Tano Полчаса назад
Завод по производству безглютенового хлеба и выпечки реально доставляет!
Это же для тех кто сидит на модной безглютеновой диете!
Для них уже отдельные заводы строят!
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42k
Хельги Tano 18 минут назад
Вы про диабетиков 1 - го типа? У них действительно очень модная именно безглютеновая диета.
Они прям таки до смерти кушать не могут без такой диеты.
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5k
Max Tano 3 минуты назад
Есть такая болезнь - целиакия. И это совсем не модно.
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147
Димыч 37 минут назад
Короче, только Хюндай открыл в России что-то масштабное. Печально...
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8k
portmen77 41 минуту назад
Это уровень артелей. Уряяя! Мы продали на металлолом три комбината, но зато открыли цех по производству открыток. Губернатор приехал торжественно открывать. Скоро мы закроемся, потому, что китайские открытки дешевле и качественнее ибо у них лес дешевле. Но пока УРРЯЯЯ!
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3k
Weltoff portmen77 Полчаса назад
А что открыли ВЫ? или что Вы сделали за последний год?
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8k
portmen77 Weltoff Полчаса назад
Дом почти достроил. ИП пока не закрыл. Уже успех. А что?
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421
Александр Weltoff 14 минут назад
и я, ИП пока не закрыл, работаю через немогу, плачу налоги. этого мало?
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18k
Эрик 44 минуты назад
Очередной говновброс от пригожинской кремлеботной подзаборной швали о том, как построили несколько цехов по всей стране. А сколько плешивый ботексный крысенышь развалил и разворовал?
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3k
Слава Эрик 41 минуту назад
Сколько?
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965k
Никифоридис Автор поста Эрик Полчаса назад
Если у вас есть контакты, где получить деньги от Пригожина... Скиньте в личку или сюда. Обидно, когда тебя называют подзаборной швалью, а мне за это не заплатил ни Путин, ни его друзья
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54k
Алекс Юстасов Эрик 21 минуту назад
Да еще и потуга какая-то вообще стремная. Раньше подобных постов "сделаноунас" больше было. Видно кремлеботов уже из таджикских дворников набирают.
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17k
Феникс Алекс Юстасов 12 минут назад
давно уже пишу - мельчает пропагандон...
не такой уже крупный пошел....

РАньше простынь заводов на 40 была, пох.уй что за 10 лет, вместо заявленной недели, хотя бы старался человек))
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4k
Иван 45 минут назад
А всего то навсего надо было посадить навального.
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19k
SerGProS 50 минут назад
>В Петербурге открыт завод по производству цифровых комплексных трансформаторных подстанций<
Этих заводов как грибов после дождя, наши конкуренты, кстати. Выпускают не трансформаторы а подстанции, на фото стоят в ряд шкафы КРУ(Комплектные Распределительные Устройство) среднее напряжение 10-20кВ. Много строек, много микрорайонов, с подстанции запитываются жилые дома, школы, котельные, магазины.

Где заводы металлургии?Где станкостроение?Где тяжелая и легкая промышленность?
Козье молоко, булочки, полимеры и рыбка?А, сортировка мусора...
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−20
Владимир 53 минуты назад
ммм...так в России все хорошо? заводы открываются и все такое?

«Роснефть» получила чистый убыток 177 млрд рублей за девять месяцев
а как эта новость вам? как такое вообще возможно здесь получить убыток?
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54k
Алекс Юстасов Владимир 18 минут назад
Как возможно получить убыток там, где физически его невозможно получить? Да Вы, батенька, сильно недооцениваете таланты наших эффективных менеджеров.
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868
Евгений Час назад
Всё это конечно хорошо. А можно ещё узнать, кто владеет этими производствами (российские компании или зарубежные) и количество рабочих мест на каждом производстве?
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868
Евгений Ф Ив Полчаса назад
Это тоже конечно важно, но так же важно и куда идут деньги, утекают за границу или начинают работать здесь, а у Вас уважаемый упрощенный подход, важно так же где платятся налоги, а это тоже может зависеть от гражданства конечного бенифициара, также важно - насколько все это отечественное или это из машинокомплектов, поставленных из-за границы. А Вы наверное решили, что я тут бочку покатил, а оказывается Вы в вопросе не разбираетесь. Что плохого в том чтобы узнать количество новых рабочих мест?
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6k
Ф Ив Евгений 21 минуту назад
А кто вам сказал, что российский владелец всю свою прибыль вложит в развитие российской экономики или хотя бы потратит здесь? Абрамович российский бизнесмен, но на прибыль купил себе яхту, которая по стоимости и водоизмещению сопоставима с военным кораблем средней руки.
Начинать надо с малого. Сначала сборка из полуфабрикатов, а потом всё зависит от того каким будет макроэкономический климат в стране.
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42k
Хельги Евгений 11 минут назад
Доля государства в экономике России Европейским аудитом оценивается в 70 - 74%. Т.е. в данный момент доля государства в экономике России выше, чем при И.В. Джугашвили в мирное время. У него было соотношение 60/40%.
Личный пример я работаю в АО, вроде как частная структура, вот только УПС - 100% акций принадлежит фонду гос имущества и землепользования Орловской области, и соответственно моим ген директором управляет еще совет директоров где главный губернатор - Клычков.
Для интереса залезьте в Яндекс и просмотрите кому принадлежат 10-тка самых крупных банков РФ. Они все - квазигосударственные, т.е. для обхода международного антимонопольного законодательства там будет по 10-ку подставных ЮР лиц которые в свою очередь будут принадлежать различным гос структурам РФ, ну и почти везде МИНФИН с золотой акцией.
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3k
Денис Колосов Евгений 8 минут назад
вы наивно рассуждаете.. в силу привычки, что привило гос-во своим людям, бизнесмены, даже постоянно живущие в РФ, стараются выводить прибыль за рубеж, оставляя тут на оборотные средства...
Это логично, когда такое в РФ происходит повсеместно:
Т-платформы
"Осенью 2016 года МВД объявило конкурс на закупку 9348 компьютеров на российских процессорах «Байкал-Т1» за 357 млн рублей. МВД заключило контракт с «Т-Платформами», которые поставили 1837 компьютеров на 71 млн рублей. Остальные МВД принимать отказалось. «Т-платформы» не поставили ни одного компьютера в срок, следовало из документов ФАС, изучавшей эту сделку.
«Т-платформы» попытались через Арбитражный суд Москвы принудить министерство принять партию, но им этого сделать не удалось. Суд счел, что «Т-платформы» сорвали сроки поставки.
"
ему впаяли мошенничество. За что - непонятно. Но он сидел в СИЗО, копания - банкрот, и на неё как ни странно нашелся покупатель:
"В августе 2019 г. ФНС подала заявление о признании «Т-платформ» банкротом. Размер требований не раскрывался. Суд принял заявление в сентябре, но его рассмотрение откладывалось несколько раз. Правительство в декабре обсуждало меры финансового оздоровления «Т-платформ». Как один из вариантов рассматривалась передача 100% «Т-платформ» «дочке» ВЭБа «НМ-теху», говорил представитель «Т-платформ»."
Это была компания производящая суперкомпьютеры и процессоры Байкал...Видимо гос-во решило, негоже стратегическому предприятию, быть в частных руках..
вот поэтому, пока такое происходит, хранить прибыль в РФ бизнесмены не будут(
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868
Евгений Ф Ив 3 секунды назад
Судя по последним решениям нашего правительства, эта задача таки начинает решаться (заключение договоров о перераспределении налогов с офшорными зонами например), второй момент - когда владелец зарубежный, это несет риски экономике, можно в любой момент прикрыть предприятие, например, лишить материалов и комплектующих, а если предприятие в технологической цепочке, то и обрушить эту цепочку.
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6k
Ф Ив Час назад
Для того чтобы заводов открывалось больше нужно:
1 Установить справедливые правила игры паритетно защищающие интересы всех субъектов хозяйственного процесса.
2. Оставить после этого экономику в покое и не пытаться больше ничего менять и реформировать.
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17k
Феникс Ф Ив 10 минут назад
Странный вы человек, а товарищ майор что голым ходить должен?
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42k
Хельги Ф Ив 5 минут назад
А еще желательно перенести Россию в другой мир, где у нее будут незамерзаемые круглогодичные глубоководные порты типа Шанхая и Роттердама, возможность доставки сырья к пром комплексам по морю и контролируемые Россией транспортные морские коридоры. Ну еще очень желательно или отсутствие сухопутных границ или только с странами которые в принципе не могут на тебя напасть. Так же приветствуется концентрация населения как в той же Голландии или Германии или в 5-ти штатах СГА (США) или Шанхае при спокойном морском климате.
И да - Россия не сырьевая страна. Здесь добывать сырье почти любое дорого и все оно находится хрен знает где от глубоких незамерзающих портов.
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2k
Альберт Шавлаков Час назад
Это хорошо, конечно, но всё таки:
Где тяж.маш? Где производства полного цикла?
Завод по выпуску... нет, тут правильно говорить по сборке... двигателей Hyundai - это НЕ сделано в России.
И нет, я не хохол и не навальнист. Просто это не те достижения которые прям вот вообще круто. Круто было в 30-е...
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35k
dima423 Альберт Шавлаков 55 минут назад
вообще то в 30е умерло несколько миллионов человек от голода в СССР)) ничего тебя в этом не смущает?
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8k
portmen77 dima423 39 минут назад
Точно не миллиардов?
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57k
Опиум для народа dima423 20 минут назад
После большой войны,революции(не в пример буржуазному перевороту 93-го),гражданской войны и интервенции. У нас была с кем-то Мировая война 15 лет назад?
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54k
Алекс Юстасов portmen77 16 минут назад
По-моему, все-таки речь про триллионы замученных
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35k
dima423 Алекс Юстасов 2 минуты назад
ну это официальные данные, в реальности думаю больше было, тк учета особо не было тогда) ...забавно наблюдать как вы совкодрочеры отрицаете очевидные факты, лишь бы не испортить свою иллюзию идеального ссср)
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5
ivan_dio Час назад
В Ростовской области в Чалтыре сарай 4на 6 метров, где на китайских фильтра переклеивают этикетку. Штат завода- 1 человек
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2k
Виталий Касандров Час назад
Что необходимо, чтобы заводов открывали больше?
Ну учитывая что у нас капитализм и расстрел Чубайса ничего не даст, то как бы стандартный набор, налоговые льготы, госгарантии ,низкие % по кредитам .Ну и конечно отсутствие коррупции и бюрократии . Тут если очень хочется можно даже расстрелять парочку .
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108
raael13 Виталий Касандров Полчаса назад
Как это без расстрела Чубайса ?
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41k
Andrey 2 часа назад
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35k
dima423 Andrey 52 минуты назад
а при чем тут картинка с митинга навального?)
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